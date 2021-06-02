WA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Wednesday, June 2, 2021 _____ City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Arlington;Clear;64;NW;7;72% Bellingham;Mostly clear;62;Calm;0;80% Bremerton;Clear;63;NNE;1;74% Chehalis;Clear;63;Calm;0;77% Deer Park;Clear;60;NNW;3;69% Eastsound;Clear;61;S;5;77% Ellensburg;Clear;71;Calm;0;45% Ephrata;Clear;77;W;3;31% Everett;Clear;66;NW;1;79% Fort Lewis;Clear;69;Calm;0;54% Friday Harbor;Clear;56;Calm;0;86% Hoquiam;Clear;63;W;6;80% Kelso-Longview;Clear;72;Calm;0;68% Moses Lake;Clear;80;Calm;0;37% Olympia;Clear;64;Calm;0;60% Omak;Clear;73;WSW;6;40% Pasco;Clear;66;N;7;77% Port Angeles;Clear;60;WNW;3;80% Pullman;Clear;63;Calm;0;59% Puyallup;Clear;66;NNW;1;73% Quillayute;Partly cloudy;62;NNW;8;74% Renton;Clear;70;N;6;65% Seattle;Clear;69;NNE;2;67% Seattle Boeing;Clear;71;Calm;0;54% Shelton;Clear;64;Calm;0;77% Spokane;Clear;71;Calm;0;47% Spokane Fairchild;Clear;68;WSW;7;46% Spokane Felts;Clear;71;Calm;0;47% Stampede Pass;Clear;68;SW;3;52% Tacoma;Clear;70;Calm;0;54% Tacoma Narrows;Clear;70;Calm;0;54% Vancouver;Clear;79;WSW;3;44% Walla Walla;Clear;74;ESE;7;40% Wenatchee;Clear;81;ESE;9;31% Whidbey Island;Clear;60;WSW;3;72% Yakima;Clear;70;W;5;52% _____ Copyright 2021 AccuWeather