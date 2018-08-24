WA Current Conditions
WA Current Conditions as of 02:00 AM PDT Friday, August 24, 2018
_____
City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Arlington;Cloudy;57;N;3;84%
Bellingham;Cloudy;57;Calm;0;80%
Bremerton;Cloudy;56;W;5;84%
Chehalis;Cloudy;54;Calm;0;92%
Deer Park;Clear;61;E;3;47%
Eastsound;Cloudy;57;S;5;87%
Ellensburg;Clear;61;WNW;18;53%
Ephrata;Clear;66;WNW;9;38%
Everett;Cloudy;56;N;5;92%
Fort Lewis;Cloudy;57;S;8;85%
Friday Harbor;Cloudy;55;Calm;0;83%
Hoquiam;Cloudy;59;W;12;83%
Kelso-Longview;Clear;56;Calm;0;83%
Moses Lake;Clear;63;SW;10;49%
Olympia;Cloudy;56;SSW;10;80%
Omak;Cloudy;66;N;13;44%
Pasco;Clear;64;SSW;6;60%
Port Angeles;Clear;50;Calm;0;92%
Pullman;Clear;63;WSW;14;44%
Puyallup;Cloudy;57;SW;5;78%
Quillayute;Cloudy;54;Calm;0;92%
Renton;Cloudy;60;SSE;8;66%
Seattle;Cloudy;59;WNW;6;74%
Seattle Boeing;Cloudy;59;SSW;8;71%
Shelton;Cloudy;56;WSW;13;80%
Spokane;Clear;66;Calm;0;41%
Spokane Fairchild;Partly cloudy;61;S;10;47%
Spokane Felts;Clear;66;Calm;0;41%
Stampede Pass;Partly cloudy;46;W;9;88%
Tacoma;Cloudy;56;SSW;6;77%
Tacoma Narrows;Cloudy;56;SSW;6;77%
Vancouver;Clear;58;Calm;0;74%
Walla Walla;Clear;64;S;10;51%
Wenatchee;Clear;66;WNW;16;44%
Whidbey Island;Mostly cloudy;54;S;7;93%
Yakima;Clear;60;WSW;5;57%
_____
Copyright 2018 AccuWeather