WA Current Conditions as of 02:00 AM PDT Friday, August 24, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Arlington;Cloudy;57;N;3;84%

Bellingham;Cloudy;57;Calm;0;80%

Bremerton;Cloudy;56;W;5;84%

Chehalis;Cloudy;54;Calm;0;92%

Deer Park;Clear;61;E;3;47%

Eastsound;Cloudy;57;S;5;87%

Ellensburg;Clear;61;WNW;18;53%

Ephrata;Clear;66;WNW;9;38%

Everett;Cloudy;56;N;5;92%

Fort Lewis;Cloudy;57;S;8;85%

Friday Harbor;Cloudy;55;Calm;0;83%

Hoquiam;Cloudy;59;W;12;83%

Kelso-Longview;Clear;56;Calm;0;83%

Moses Lake;Clear;63;SW;10;49%

Olympia;Cloudy;56;SSW;10;80%

Omak;Cloudy;66;N;13;44%

Pasco;Clear;64;SSW;6;60%

Port Angeles;Clear;50;Calm;0;92%

Pullman;Clear;63;WSW;14;44%

Puyallup;Cloudy;57;SW;5;78%

Quillayute;Cloudy;54;Calm;0;92%

Renton;Cloudy;60;SSE;8;66%

Seattle;Cloudy;59;WNW;6;74%

Seattle Boeing;Cloudy;59;SSW;8;71%

Shelton;Cloudy;56;WSW;13;80%

Spokane;Clear;66;Calm;0;41%

Spokane Fairchild;Partly cloudy;61;S;10;47%

Spokane Felts;Clear;66;Calm;0;41%

Stampede Pass;Partly cloudy;46;W;9;88%

Tacoma;Cloudy;56;SSW;6;77%

Tacoma Narrows;Cloudy;56;SSW;6;77%

Vancouver;Clear;58;Calm;0;74%

Walla Walla;Clear;64;S;10;51%

Wenatchee;Clear;66;WNW;16;44%

Whidbey Island;Mostly cloudy;54;S;7;93%

Yakima;Clear;60;WSW;5;57%

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