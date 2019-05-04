TX Marine Warnings and Forecast for Saturday, May 4, 2019

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SEVERE THUNDERSTORM WATCH

WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 128

NATIONAL WEATHER SERVICE HOUSTON/GALVESTON TX

1259 AM CDT SAT MAY 4 2019

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 128 REMAINS VALID UNTIL 3 AM CDT EARLY

THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS

THIS WATCH INCLUDES THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS

MATAGORDA BAY GALVESTON BAY

COASTAL WATERS FROM FREEPORT TO MATAGORDA SHIP CHANNEL TX OUT

20 NM

COASTAL WATERS FROM HIGH ISLAND TO FREEPORT TX OUT 20 NM

WATERS FROM FREEPORT TO MATAGORDA SHIP CHANNEL TX FROM 20 TO

60 NM

WATERS FROM HIGH ISLAND TO FREEPORT TX FROM 20 TO 60 NM

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MATAGORDA BAY GALVESTON BAY

COASTAL WATERS FROM FREEPORT TO MATAGORDA SHIP CHANNEL TX OUT

20 NM

COASTAL WATERS FROM HIGH ISLAND TO FREEPORT TX OUT 20 NM

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60 NM

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MATAGORDA BAY GALVESTON BAY

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20 NM

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60 NM

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MATAGORDA BAY GALVESTON BAY

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20 NM

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60 NM

WATERS FROM HIGH ISLAND TO FREEPORT TX FROM 20 TO 60 NM

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MATAGORDA BAY GALVESTON BAY

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20 NM

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60 NM

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MATAGORDA BAY GALVESTON BAY

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20 NM

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