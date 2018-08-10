TX Marine Warnings and Forecast for Friday, August 10, 2018

_____

SPECIAL MARINE WARNING

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN LEAGUE CITY HAS ISSUED A

* SPECIAL MARINE WARNING FOR...

GALVESTON BAY...

* UNTIL 645 PM CDT.

* AT 548 PM CDT...A STRONG THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER NORTHERN

TRINITY BAY...MOVING SOUTHWEST AT 5 KNOTS.

HAZARD...WIND GUSTS 34 KNOTS OR GREATER.

SOURCE...RADAR.

IMPACT...SMALL CRAFT COULD BE DAMAGED IN BRIEFLY HIGHER WINDS AND

SUDDENLY HIGHER WAVES.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...

TRINITY BAY AND NORTHERN GALVESTON BAY.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

MOVE TO SAFE HARBOR UNTIL HAZARDOUS WEATHER PASSES.

FREQUENT LIGHTNING IS OCCURRING WITH THIS STORM. IF CAUGHT ON THE

OPEN WATER STAY BELOW DECK IF POSSIBLE...KEEP AWAY FROM UNGROUNDED

METAL OBJECTS.

_____

Copyright 2018 AccuWeather