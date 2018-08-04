TX Marine Warnings and Forecast for Saturday, August 4, 2018

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SPECIAL MARINE WARNING

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN LEAGUE CITY HAS ISSUED A

* SPECIAL MARINE WARNING FOR...

COASTAL WATERS FROM HIGH ISLAND TO FREEPORT TX OUT 20 NM...

GALVESTON BAY...

* UNTIL 900 AM CDT.

* AT 825 AM CDT...A THUNDERSTORM PRODUCING WATERSPOUTS WAS LOCATED

NEAR EAST GALVESTON BAY.

HAZARD...WATERSPOUTS AND WIND GUSTS 34 KNOTS OR GREATER.

SOURCE...PUBLIC.

IMPACT...WATERSPOUTS CAN EASILY OVERTURN BOATS AND CREATE LOCALLY

HAZARDOUS SEAS. SMALL CRAFT COULD BE DAMAGED IN BRIEFLY

HIGHER WINDS AND SUDDENLY HIGHER WAVES.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...

EAST GALVESTON BAY...NORTHERN GALVESTON BAY AND SOUTHERN TRINITY

BAY.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

THUNDERSTORMS CAN PRODUCE SUDDEN WATERSPOUTS. WATERSPOUTS CAN EASILY

OVERTURN BOATS AND CREATE LOCALLY HAZARDOUS SEAS. SEEK SAFE HARBOR

IMMEDIATELY.

FREQUENT LIGHTNING IS OCCURRING WITH THIS STORM. IF CAUGHT ON THE

OPEN WATER STAY BELOW DECK IF POSSIBLE...KEEP AWAY FROM UNGROUNDED

METAL OBJECTS.

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN LEAGUE CITY HAS ISSUED A

* SPECIAL MARINE WARNING FOR...

COASTAL WATERS FROM HIGH ISLAND TO FREEPORT TX OUT 20 NM...

GALVESTON BAY...

* UNTIL 900 AM CDT.

* AT 825 AM CDT...A THUNDERSTORM PRODUCING WATERSPOUTS WAS LOCATED

NEAR EAST GALVESTON BAY.

HAZARD...WATERSPOUTS AND WIND GUSTS 34 KNOTS OR GREATER.

SOURCE...PUBLIC.

IMPACT...WATERSPOUTS CAN EASILY OVERTURN BOATS AND CREATE LOCALLY

HAZARDOUS SEAS. SMALL CRAFT COULD BE DAMAGED IN BRIEFLY

HIGHER WINDS AND SUDDENLY HIGHER WAVES.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...

EAST GALVESTON BAY...NORTHERN GALVESTON BAY AND SOUTHERN TRINITY

BAY.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

THUNDERSTORMS CAN PRODUCE SUDDEN WATERSPOUTS. WATERSPOUTS CAN EASILY

OVERTURN BOATS AND CREATE LOCALLY HAZARDOUS SEAS. SEEK SAFE HARBOR

IMMEDIATELY.

FREQUENT LIGHTNING IS OCCURRING WITH THIS STORM. IF CAUGHT ON THE

OPEN WATER STAY BELOW DECK IF POSSIBLE...KEEP AWAY FROM UNGROUNDED

METAL OBJECTS.

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