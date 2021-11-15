TX Current Conditions as of 01:00 AM CST Monday, November 15, 2021 _____ City\/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Abilene;Clear;49;Calm;0;65% Abilene Dyess;Clear;41;S;3;66% Alice;Clear;60;S;7;92% Alpine;Clear;49;SW;8;34% Amarillo;Clear;49;SSW;7;49% Angleton;Clear;57;Calm;0;89% Arlington;Partly cloudy;53;Calm;0;68% Austin;Clear;60;S;2;87% Austin Bergstrom;Clear;60;SSW;8;90% Bay;Clear;57;SE;3;97% Beaumont;Clear;56;ENE;2;93% Beeville;Clear;60;S;6;100% Borger;Partly cloudy;47;SSW;7;47% Bowie;Mostly cloudy;42;Calm;0;83% Breckenridge;Clear;46;Calm;0;77% Brenham;Clear;62;Calm;0;91% Bridgeport;Partly cloudy;42;Calm;0;91% Brownsville;Mostly clear;65;SE;6;80% Brownwood;Mostly clear;48;N;1;84% Burnet;Clear;54;Calm;0;82% Canadian;Clear;40;WSW;7;60% Castroville;Clear;61;Calm;0;93% Childress;Mostly clear;47;SSW;7;51% Cleburne;Clear;50;Calm;0;76% College Station;Clear;61;S;3;83% Comanche;Clear;52;S;3;71% Conroe;Clear;51;Calm;0;100% Corpus Christi;Clear;65;S;8;84% Corsicana;Clear;53;NE;2;75% Cotulla;Clear;66;SSE;7;72% Dalhart;Clear;41;W;10;55% Dallas Love;Partly cloudy;50;Calm;0;79% Dallas Redbird;Partly cloudy;51;Calm;0;71% Dallas\/Ft Worth;Partly cloudy;53;N;3;66% Decatur;Partly cloudy;52;ENE;3;51% Del Rio;Clear;58;Calm;0;69% Del Rio Laughlin AFB;Clear;56;ENE;6;73% Denton;Partly cloudy;42;Calm;0;88% Dryden;Clear;50;NW;4;41% Dumas;Mostly clear;46;SW;12;46% Edinburg;Clear;70;SE;3;84% El Paso;Clear;52;NNW;2;38% Ellington;Clear;61;S;6;87% Falfurrias;Clear;59;SSE;5;94% Fort Hood;Clear;58;Calm;0;73% Fort Worth;Clear;50;Calm;0;74% Fort Worth Alliance;Partly cloudy;49;Calm;0;70% Fort Worth Nas;Mostly clear;50;NW;3;79% Fort Worth Spinks;Mostly clear;43;Calm;0;92% Fredericksburg;Clear;49;Calm;0;94% Gainesville;Mostly cloudy;44;Calm;0;74% Galveston;Clear;69;S;8;75% Gatesville;Clear;50;Calm;0;87% Georgetown;Clear;55;SSW;3;89% Giddings;Clear;56;Calm;0;96% Gilmer;Clear;44;Calm;0;90% Graham;Mostly clear;41;Calm;0;85% Granbury;Clear;45;Calm;0;82% Grand Prairie;Partly cloudy;53;Calm;0;68% Greenville;Partly cloudy;45;N;3;89% Guadalupe Pass;Clear;53;S;6;25% Hamilton;Clear;52;Calm;0;67% Harlingen;Mostly cloudy;64;SE;6;83% Hearne;Clear;54;SE;3;94% Hebbronville;Clear;62;Calm;0;93% Henderson;Clear;47;Calm;0;94% Hereford;Partly cloudy;47;SW;9;52% Hillsboro;Partly cloudy;58;E;9;56% Hondo;Clear;58;SE;3;86% Houston;Mostly cloudy;66;S;13;77% Houston (Hobby Airport);Clear;63;S;3;80% Houston \/ Dunn Helistop;Mostly cloudy;66;S;13;77% Houston \/ Southwest Airport;Clear;55;Calm;0;94% Houston Clover;Clear;59;Calm;0;86% Houston Hooks;Fog;56;Calm;0;96% Houston Hull;Clear;63;Calm;0;80% Houston Intercontinental;Clear;58;SSE;3;86% Huntsville;Clear;61;S;7;83% Ingleside;Clear;68;S;6;83% Jacksonville;Mostly clear;49;NNE;1;92% Jasper;Clear;48;Calm;0;100% Junction;Clear;50;W;3;79% Kellyusa Airport;Clear;61;SSE;3;87% Kerrville;Clear;54;SE;1;89% Killeen;Clear;58;Calm;0;73% Killeen\/Ft Hood;Clear;58;Calm;0;73% Kingsville Nas;Clear;62;S;7;89% La Grange;Clear;61;Calm;0;96% Lago Vista;Clear;63;S;9;82% Lancaster;Mostly clear;47;Calm;0;89% Laredo;Clear;67;SSE;10;82% Llano;Partly cloudy;48;Calm;0;87% Longview;Clear;48;NNE;1;92% Lubbock;Mostly clear;46;SW;3;56% Lufkin;Clear;56;SSE;3;93% Mcallen;Clear;66;ESE;8;86% Mcgregor;Clear;52;NNW;3;74% Mckinney;Mostly cloudy;48;N;3;70% Mesquite;Partly cloudy;48;Calm;0;87% Midland;Clear;50;Calm;0;53% Midland Airpark;Clear;50;Calm;0;53% Midlothian;Mostly clear;47;Calm;0;86% Mineola;Partly cloudy;46;NNE;2;89% Mineral Wells;Mostly clear;46;Calm;0;82% Mount Pleasant;Mostly clear;45;Calm;0;95% Nacogdoches;Clear;50;Calm;0;93% New Braunfels;Clear;56;SW;2;92% Odessa;Clear;50;SSE;4;52% Orange;Clear;55;Calm;0;95% Palacios;Clear;63;SSE;7;96% Palestine;Mostly cloudy;50;Calm;0;100% Pampa;Clear;46;S;7;57% Pampa \/ Mesa Vista;Partly cloudy;41;Calm;0;56% Paris;Clear;46;NNE;3;73% Pecos;Mostly cloudy;42;SSW;6;39% Perryton;Clear;45;SSW;10;50% Plainview;Mostly cloudy;42;WSW;3;61% Pleasanton;Clear;63;Calm;0;88% Port Aransas;Clear;73;SSE;7;75% Port Isabel;Partly cloudy;68;SSE;5;81% Port Lavaca;Clear;64;SSE;5;89% Randolph AFB;Clear;59;Calm;0;96% Robstown;Clear;66;S;5;83% Rockport;Clear;71;S;6;78% Rocksprings;Clear;56;SSE;4;74% San Angelo;Clear;46;WSW;5;76% San Antonio;Clear;61;ESE;2;86% San Antonio Stinson;Clear;62;SSE;5;89% San Marcos;Clear;55;Calm;0;100% Seminole;Partly cloudy;46;SW;6;56% Sherman-Denison;Mostly cloudy;44;Calm;0;74% Snyder;Clear;49;ESE;6;56% Sonora;Clear;45;Calm;0;75% Stephenville;Clear;46;Calm;0;83% Sulphur Springs;Partly cloudy;46;Calm;0;90% Sweetwater;Clear;46;SW;2;59% Temple;Clear;57;Calm;0;74% Terrell;Clear;46;N;5;92% Tyler;Clear;52;NNE;1;81% Uvalde;Clear;56;NE;3;96% Vernon;Mostly cloudy;47;Calm;0;57% Victoria;Clear;59;SE;2;88% Waco;Clear;49;Calm;0;89% Weslaco;Partly cloudy;65;Calm;0;80% Wharton;Clear;59;SE;5;94% Wichita Falls;Cloudy;47;Calm;0;73% Wink;Mostly cloudy;44;Calm;4;53% Zapata;Clear;65;SE;4;87% _____ Copyright 2021 AccuWeather