TX Current Conditions as of 01:00 AM CST Wednesday, January 13, 2021 _____ City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Abilene;Clear;34;SSW;6;88% Abilene Dyess;Clear;30;SW;4;86% Alice;Clear;34;NW;2;96% Alpine;Clear;35;SSW;12;45% Amarillo;Clear;35;W;6;69% Angleton;Cloudy;43;Calm;0;82% Arlington;Clear;37;S;3;80% Austin;Clear;37;Calm;0;75% Austin Bergstrom;Mostly clear;35;SSW;3;81% Bay;Mostly cloudy;43;Calm;0;88% Beaumont;Cloudy;41;NW;2;89% Beeville;Clear;35;Calm;0;100% Borger;Clear;40;W;10;59% Bowie;Clear;32;SSW;5;89% Breckenridge;Clear;33;SSW;7;91% Brenham;Clear;39;Calm;0;84% Bridgeport;Clear;34;SW;6;92% Brownsville;Mostly cloudy;47;N;6;63% Brownwood;Clear;28;Calm;0;100% Burnet;Clear;30;WSW;2;99% Canadian;Mostly clear;24;Calm;0;82% Castroville;Clear;35;NW;5;95% Childress;Clear;32;WSW;9;85% Cleburne;Clear;37;SW;6;80% College Station;Clear;38;Calm;0;79% Comanche;Clear;37;SW;6;79% Conroe;Mostly cloudy;39;Calm;0;85% Corpus Christi;Mostly clear;37;WNW;3;88% Corsicana;Partly cloudy;39;SSW;8;75% Cotulla;Clear;35;Calm;0;81% Dalhart;Clear;28;W;13;77% Dallas Love;Partly cloudy;41;SW;3;70% Dallas Redbird;Cloudy;41;SW;5;67% Dallas/Ft Worth;Clear;37;SSW;3;75% Decatur;Clear;37;SW;6;83% Del Rio;Clear;41;E;5;67% Del Rio Laughlin AFB;Clear;36;ENE;4;83% Denton;Clear;34;SW;3;81% Dryden;Clear;32;WNW;4;81% Dumas;Clear;28;WSW;9;75% Edinburg;Mostly clear;41;NNW;2;74% El Paso;Clear;42;SW;4;38% Ellington;Cloudy;46;WSW;7;70% Falfurrias;Clear;31;Calm;0;97% Fort Hood;Clear;37;SSW;3;87% Fort Worth;Mostly clear;38;WSW;5;75% Fort Worth Alliance;Partly cloudy;37;WSW;9;75% Fort Worth Nas;Clear;40;Calm;0;70% Fort Worth Spinks;Clear;34;Calm;0;82% Fredericksburg;Clear;31;Calm;0;100% Gainesville;Clear;30;SSE;3;93% Galveston;Cloudy;46;WSW;5;70% Gatesville;Mostly clear;34;Calm;0;86% Georgetown;Mostly clear;37;SSW;7;81% Giddings;Clear;38;Calm;0;84% Gilmer;Cloudy;40;S;5;74% Graham;Clear;31;Calm;0;100% Granbury;Clear;33;Calm;0;89% Grand Prairie;Partly cloudy;37;S;3;80% Greenville;Mostly cloudy;37;S;5;86% Guadalupe Pass;Clear;34;SW;20;55% Hamilton;Clear;32;SSW;6;95% Harlingen;Mostly cloudy;42;N;5;85% Hearne;Partly cloudy;37;Calm;0;86% Hebbronville;Clear;35;NNW;6;73% Henderson;Cloudy;39;Calm;0;80% Hereford;Clear;29;W;7;86% Hillsboro;Clear;34;S;6;100% Hondo;Clear;31;N;7;85% Houston;Cloudy;45;Calm;0;65% Houston (Hobby Airport);Cloudy;45;WSW;6;68% Houston / Dunn Helistop;Cloudy;45;Calm;0;65% Houston / Southwest Airport;Cloudy;44;Calm;0;76% Houston Clover;Cloudy;45;WSW;3;70% Houston Hooks;Mostly cloudy;40;W;5;79% Houston Hull;Cloudy;44;Calm;0;76% Houston Intercontinental;Cloudy;43;WSW;6;70% Huntsville;Mostly cloudy;44;SSW;3;70% Ingleside;Mostly clear;39;Calm;0;91% Jacksonville;Showers;37;SW;2;87% Jasper;Cloudy;40;Calm;0;96% Junction;Clear;29;WNW;5;88% Kellyusa Airport;Clear;33;W;2;94% Kerrville;Clear;27;N;6;90% Killeen;Clear;37;SSW;3;87% Killeen/Ft Hood;Clear;37;SSW;3;89% Kingsville Nas;Clear;37;Calm;0;85% La Grange;Clear;37;SW;6;91% Lago Vista;Mostly clear;36;SW;6;85% Lancaster;Clear;38;SW;3;78% Laredo;Mostly cloudy;38;S;5;70% Llano;Partly cloudy;30;NW;5;92% Longview;Cloudy;40;SSW;2;79% Lubbock;Clear;29;WSW;6;84% Lufkin;Cloudy;40;Calm;0;96% Mcallen;Partly cloudy;46;N;5;57% Mcgregor;Clear;39;SSW;6;85% Mckinney;Mostly clear;34;SSE;3;81% Mesquite;Cloudy;39;S;6;80% Midland;Clear;34;WSW;5;74% Midland Airpark;Clear;34;WSW;5;74% Midlothian;Cloudy;36;Calm;0;87% Mineola;Cloudy;38;S;3;80% Mineral Wells;Clear;32;SE;6;92% Mount Pleasant;Cloudy;41;SSW;3;73% Nacogdoches;Cloudy;39;Calm;0;88% New Braunfels;Clear;36;WSW;3;81% Odessa;Clear;32;SW;3;78% Orange;Mostly cloudy;41;Calm;0;84% Palacios;Cloudy;43;WNW;3;88% Palestine;Showers;41;Calm;0;82% Pampa;Clear;33;WSW;9;74% Pampa / Mesa Vista;Clear;30;WSW;10;80% Paris;Clear;33;S;6;84% Pecos;Clear;29;SW;3;88% Perryton;Clear;31;W;10;72% Plainview;Clear;27;W;6;88% Pleasanton;Clear;32;Calm;0;96% Port Aransas;Mostly clear;44;NNW;2;78% Port Isabel;Mostly cloudy;42;NNW;8;76% Port Lavaca;Clear;42;SSW;5;86% Randolph AFB;Clear;35;WSW;2;87% Robstown;Clear;38;Calm;0;90% Rockport;Clear;34;Calm;0;96% Rocksprings;Clear;36;SSW;4;78% San Angelo;Clear;32;SW;7;85% San Antonio;Clear;34;WSW;2;88% San Antonio Stinson;Clear;33;Calm;0;95% San Marcos;Clear;34;SW;3;92% Seminole;Clear;26;WSW;9;86% Sherman-Denison;Clear;37;SSW;9;81% Snyder;Clear;31;SW;7;98% Sonora;Clear;27;Calm;0;92% Stephenville;Clear;32;Calm;0;92% Sulphur Springs;Mostly cloudy;40;SSW;9;80% Sweetwater;Clear;35;SW;13;85% Temple;Mostly clear;36;S;8;89% Terrell;Mostly cloudy;37;S;5;85% Tyler;Cloudy;41;SW;3;84% Uvalde;Clear;36;W;3;85% Vernon;Clear;32;SW;9;93% Victoria;Clear;35;WNW;2;90% Waco;Clear;37;S;6;81% Weslaco;Mostly cloudy;42;N;3;71% Wharton;Cloudy;43;Calm;0;75% Wichita Falls;Clear;36;SSW;5;82% Wink;Partly cloudy;31;SSE;6;78% Zapata;Mostly clear;38;Calm;1;87% _____ Copyright 2021 AccuWeather