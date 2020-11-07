TX Current Conditions as of 01:00 AM CST Saturday, November 7, 2020

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Abilene;Clear;60;SSE;12;83%

Abilene Dyess;Clear;63;SE;15;68%

Alice;Clear;58;N;5;96%

Alpine;Clear;58;W;3;59%

Amarillo;Clear;53;S;8;83%

Angleton;Clear;59;N;3;93%

Arlington;Clear;62;ESE;6;64%

Austin;Clear;63;Calm;0;62%

Austin Bergstrom;Mostly clear;54;Calm;0;86%

Bay;Clear;58;Calm;0;99%

Beaumont;Clear;61;N;3;83%

Beeville;Clear;60;NE;3;94%

Borger;Clear;60;S;22;69%

Bowie;Clear;58;SSE;5;86%

Breckenridge;Clear;63;SE;8;77%

Brenham;Clear;57;Calm;0;94%

Bridgeport;Partly cloudy;58;SE;3;84%

Brownsville;Clear;67;ENE;5;86%

Brownwood;Partly cloudy;57;Calm;3;93%

Burnet;Clear;61;Calm;0;66%

Canadian;Mostly cloudy;58;S;16;86%

Castroville;Clear;63;E;3;75%

Childress;Mostly cloudy;56;SE;9;89%

Cleburne;Clear;61;ESE;12;72%

College Station;Clear;62;E;5;74%

Comanche;Partly cloudy;57;SSE;5;90%

Conroe;Clear;58;Calm;0;86%

Corpus Christi;Mostly clear;65;ENE;7;90%

Corsicana;Clear;59;ESE;8;77%

Cotulla;Clear;64;ESE;5;80%

Dalhart;Mostly cloudy;50;S;10;56%

Dallas Love;Mostly clear;63;ESE;8;62%

Dallas Redbird;Mostly clear;60;SE;9;69%

Dallas/Ft Worth;Clear;59;SE;9;77%

Decatur;Clear;59;ESE;9;77%

Del Rio;Clear;66;ESE;7;67%

Del Rio Laughlin AFB;Clear;63;ESE;7;70%

Denton;Clear;63;SE;8;64%

Dryden;Clear;62;ESE;6;65%

Dumas;Cloudy;51;Calm;0;81%

Edinburg;Fog;66;N;1;93%

El Paso;Mostly clear;63;ESE;3;26%

Ellington;Clear;63;NE;2;83%

Falfurrias;Mostly clear;57;N;3;100%

Fort Hood;Clear;59;SE;5;66%

Fort Worth;Clear;61;E;7;75%

Fort Worth Alliance;Clear;61;ESE;6;72%

Fort Worth Nas;Clear;62;ESE;8;71%

Fort Worth Spinks;Clear;58;SE;6;76%

Fredericksburg;Clear;50;Calm;0;99%

Gainesville;Clear;57;SE;5;77%

Galveston;Clear;67;NNE;7;84%

Gatesville;Clear;57;Calm;0;76%

Georgetown;Clear;55;Calm;0;83%

Giddings;Clear;58;Calm;0;84%

Gilmer;Mostly cloudy;50;Calm;0;94%

Graham;Clear;59;SE;5;86%

Granbury;Clear;60;ESE;6;78%

Grand Prairie;Clear;62;ESE;6;64%

Greenville;Clear;54;Calm;0;87%

Guadalupe Pass;Mostly cloudy;59;NE;20;38%

Hamilton;Clear;57;SSE;7;89%

Harlingen;Mostly clear;63;E;5;96%

Hearne;Clear;60;Calm;0;78%

Hebbronville;Fog;59;ENE;3;96%

Henderson;Clear;50;Calm;0;94%

Hereford;Clear;55;S;13;62%

Hillsboro;Clear;61;E;10;72%

Hondo;Clear;61;ESE;5;75%

Houston;Mostly clear;66;NE;8;77%

Houston (Hobby Airport);Partly cloudy;64;N;3;83%

Houston / Dunn Helistop;Mostly clear;66;NE;8;77%

Houston / Southwest Airport;Clear;58;Calm;0;100%

Houston Clover;Mostly clear;61;Calm;0;83%

Houston Hooks;Mostly clear;57;Calm;0;89%

Houston Hull;Clear;59;Calm;0;96%

Houston Intercontinental;Mostly clear;60;Calm;0;89%

Huntsville;Clear;57;Calm;0;86%

Ingleside;Clear;65;ENE;3;90%

Jacksonville;Clear;51;E;2;92%

Jasper;Partly cloudy;55;Calm;0;100%

Junction;Clear;60;Calm;0;80%

Kellyusa Airport;Clear;64;ESE;6;82%

Kerrville;Clear;51;Calm;0;89%

Killeen;Clear;59;SE;5;66%

Killeen/Ft Hood;Clear;59;SE;5;66%

Kingsville Nas;Mostly clear;61;NE;6;89%

La Grange;Clear;57;E;1;84%

Lago Vista;Clear;62;SE;6;71%

Lancaster;Clear;55;Calm;0;80%

Laredo;Clear;67;ESE;5;75%

Llano;Mostly cloudy;57;Calm;0;87%

Longview;Clear;54;ESE;1;91%

Lubbock;Mostly clear;56;SSE;6;66%

Lufkin;Clear;56;ENE;6;86%

Mcallen;Clear;68;E;5;83%

Mcgregor;Clear;60;E;6;69%

Mckinney;Clear;61;SE;6;69%

Mesquite;Clear;56;SSE;3;79%

Midland;Clear;61;SSE;14;66%

Midland Airpark;Clear;61;SSE;14;66%

Midlothian;Clear;58;Calm;0;78%

Mineola;Clear;51;E;2;91%

Mineral Wells;Partly cloudy;60;SSE;9;80%

Mount Pleasant;Clear;52;Calm;0;94%

Nacogdoches;Clear;52;Calm;0;92%

New Braunfels;Clear;59;NW;6;77%

Odessa;Clear;62;SSE;15;61%

Orange;Clear;60;N;3;83%

Palacios;Clear;59;NNE;6;96%

Palestine;Clear;62;E;7;77%

Pampa;Cloudy;57;SSE;21;83%

Pampa / Mesa Vista;Mostly cloudy;57;SW;5;76%

Paris;Clear;53;E;7;85%

Pecos;Clear;59;E;9;66%

Perryton;Clear;56;S;13;82%

Plainview;Clear;49;SSE;9;80%

Pleasanton;Clear;61;Calm;0;94%

Port Aransas;Clear;69;ENE;6;86%

Port Isabel;Clear;66;ENE;5;84%

Port Lavaca;Clear;66;NE;3;82%

Randolph AFB;Clear;59;Calm;0;86%

Robstown;Clear;60;NE;3;92%

Rockport;Clear;68;NE;5;93%

Rocksprings;Clear;58;SE;5;85%

San Angelo;Clear;60;S;8;74%

San Antonio;Clear;61;ESE;2;87%

San Antonio Stinson;Clear;60;ESE;3;86%

San Marcos;Clear;56;WNW;3;77%

Seminole;Clear;55;SSW;6;66%

Sherman-Denison;Clear;54;Calm;0;85%

Snyder;Clear;57;SSE;9;77%

Sonora;Clear;63;S;5;72%

Stephenville;Partly cloudy;59;ENE;4;80%

Sulphur Springs;Clear;52;ESE;5;94%

Sweetwater;Clear;60;SSE;9;79%

Temple;Clear;59;ESE;5;69%

Terrell;Clear;58;ESE;7;77%

Tyler;Clear;55;E;2;86%

Uvalde;Clear;60;E;6;80%

Vernon;Clear;60;SE;6;93%

Victoria;Clear;60;NE;3;94%

Waco;Clear;56;E;3;77%

Weslaco;Mostly cloudy;62;Calm;0;93%

Wharton;Clear;56;N;6;94%

Wichita Falls;Clear;57;ESE;13;87%

Wink;Clear;62;SE;14;59%

Zapata;Clear;66;ESE;3;92%

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