TX Current Conditions as of 01:00 AM CDT Thursday, October 1, 2020

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Abilene;Clear;62;SSE;8;45%

Abilene Dyess;Partly cloudy;61;S;5;42%

Alice;Clear;60;Calm;0;83%

Alpine;Clear;63;SW;7;21%

Amarillo;Clear;64;E;8;46%

Angleton;Clear;59;Calm;0;86%

Arlington;Mostly cloudy;67;S;3;44%

Austin;Clear;66;Calm;0;46%

Austin Bergstrom;Clear;56;Calm;0;80%

Bay;Clear;59;Calm;0;91%

Beaumont;Clear;62;W;2;84%

Beeville;Clear;55;S;2;79%

Borger;Clear;68;ENE;12;35%

Bowie;Clear;58;Calm;0;83%

Breckenridge;Partly cloudy;68;S;5;35%

Brenham;Clear;58;Calm;0;89%

Bridgeport;Mostly clear;56;Calm;0;73%

Brownsville;Clear;67;Calm;0;75%

Brownwood;Mostly cloudy;52;Calm;0;76%

Burnet;Clear;61;Calm;0;51%

Canadian;Clear;60;E;6;49%

Castroville;Clear;59;NNW;5;52%

Childress;Clear;71;ENE;9;37%

Cleburne;Mostly clear;64;Calm;0;63%

College Station;Clear;64;Calm;0;57%

Comanche;Mostly clear;66;SSW;7;36%

Conroe;Mostly clear;56;Calm;0;89%

Corpus Christi;Mostly clear;63;SSE;3;77%

Corsicana;Clear;64;S;7;55%

Cotulla;Clear;65;SE;6;43%

Dalhart;Partly cloudy;60;ENE;12;47%

Dallas Love;Mostly cloudy;67;Calm;0;48%

Dallas Redbird;Partly cloudy;69;SSW;5;38%

Dallas/Ft Worth;Partly cloudy;70;SW;12;40%

Decatur;Mostly clear;71;S;3;33%

Del Rio;Clear;67;E;3;37%

Del Rio Laughlin AFB;Clear;65;E;5;38%

Denton;Partly cloudy;56;N;3;83%

Dryden;Partly cloudy;63;NNE;3;34%

Dumas;Mostly cloudy;57;Calm;0;49%

Edinburg;Mostly clear;67;SSE;2;70%

El Paso;Partly cloudy;71;ESE;2;22%

Ellington;Clear;66;SSE;6;67%

Falfurrias;Mostly clear;58;Calm;0;83%

Fort Hood;Clear;68;SSW;3;35%

Fort Worth;Clear;70;SW;3;39%

Fort Worth Alliance;Mostly clear;68;SW;8;43%

Fort Worth Nas;Clear;68;S;3;42%

Fort Worth Spinks;Clear;58;S;3;68%

Fredericksburg;Clear;53;NW;3;58%

Gainesville;Clear;60;N;5;71%

Galveston;Clear;72;SW;5;63%

Gatesville;Clear;61;Calm;0;54%

Georgetown;Clear;61;Calm;0;55%

Giddings;Clear;60;Calm;0;78%

Gilmer;Clear;57;Calm;0;88%

Graham;Partly cloudy;57;Calm;0;80%

Granbury;Mostly clear;61;Calm;0;62%

Grand Prairie;Mostly cloudy;67;S;3;44%

Greenville;Clear;61;Calm;0;82%

Guadalupe Pass;Clear;68;ENE;18;16%

Hamilton;Partly cloudy;62;SW;7;48%

Harlingen;Clear;63;Calm;0;83%

Hearne;Clear;58;Calm;0;81%

Hebbronville;Partly cloudy;60;SW;3;64%

Henderson;Clear;56;Calm;0;89%

Hereford;Mostly clear;64;E;10;37%

Hillsboro;Partly cloudy;64;SSE;3;48%

Hondo;Clear;55;N;7;44%

Houston;Partly cloudy;72;WSW;8;46%

Houston (Hobby Airport);Mostly clear;68;SSW;3;58%

Houston / Dunn Helistop;Mostly clear;72;WSW;8;46%

Houston / Southwest Airport;Clear;57;Calm;0;99%

Houston Clover;Clear;64;Calm;0;72%

Houston Hooks;Partly cloudy;59;Calm;0;80%

Houston Hull;Clear;61;Calm;0;86%

Houston Intercontinental;Mostly cloudy;61;N;3;77%

Huntsville;Clear;65;SSW;3;55%

Ingleside;Mostly clear;70;SE;4;65%

Jacksonville;Clear;59;SSW;2;82%

Jasper;Clear;58;Calm;0;98%

Junction;Clear;56;W;3;59%

Kellyusa Airport;Clear;60;NNW;3;59%

Kerrville;Clear;54;Calm;0;55%

Killeen;Clear;68;SSW;3;35%

Killeen/Ft Hood;Clear;68;SSW;3;35%

Kingsville Nas;Clear;63;Calm;0;83%

La Grange;Clear;60;Calm;0;73%

Lago Vista;Clear;70;WSW;6;31%

Lancaster;Clear;63;Calm;0;53%

Laredo;Partly cloudy;70;WSW;6;40%

Llano;Mostly cloudy;54;NNW;5;66%

Longview;Clear;60;SSW;2;74%

Lubbock;Clear;67;S;5;25%

Lufkin;Clear;59;Calm;0;77%

Mcallen;Mostly clear;68;ESE;3;65%

Mcgregor;Mostly clear;64;SSW;5;49%

Mckinney;Clear;60;Calm;0;80%

Mesquite;Mostly cloudy;60;Calm;0;65%

Midland;Mostly clear;67;SSE;5;24%

Midland Airpark;Mostly clear;67;SSE;5;24%

Midlothian;Clear;65;SSW;3;49%

Mineola;Clear;58;WSW;1;80%

Mineral Wells;Clear;61;ESE;5;57%

Mount Pleasant;Clear;58;Calm;0;93%

Nacogdoches;Clear;56;Calm;0;86%

New Braunfels;Clear;58;W;5;59%

Odessa;Mostly clear;71;S;9;18%

Orange;Clear;59;Calm;0;90%

Palacios;Clear;66;SSE;5;77%

Palestine;Clear;56;Calm;0;91%

Pampa;Clear;60;E;10;47%

Pampa / Mesa Vista;Clear;61;E;9;44%

Paris;Clear;65;SW;6;65%

Pecos;Partly cloudy;66;ESE;7;22%

Perryton;Clear;55;E;7;50%

Plainview;Clear;62;NE;8;28%

Pleasanton;Mostly clear;65;Calm;0;51%

Port Aransas;Clear;76;SE;5;52%

Port Isabel;Clear;68;E;4;69%

Port Lavaca;Clear;65;S;3;72%

Randolph AFB;Clear;59;NNW;6;64%

Robstown;Clear;63;SE;5;74%

Rockport;Clear;67;SSE;6;75%

Rocksprings;Clear;61;S;3;29%

San Angelo;Clear;60;SSW;3;47%

San Antonio;Clear;60;ENE;2;58%

San Antonio Stinson;Clear;60;Calm;0;59%

San Marcos;Clear;57;NW;6;68%

Seminole;Clear;64;S;5;25%

Sherman-Denison;Clear;64;NW;5;64%

Snyder;Partly cloudy;66;S;6;34%

Sonora;Mostly clear;50;Calm;0;76%

Stephenville;Mostly clear;62;Calm;0;57%

Sulphur Springs;Clear;65;Calm;0;56%

Sweetwater;Mostly clear;71;SSW;12;24%

Temple;Clear;64;S;6;49%

Terrell;Clear;60;Calm;0;69%

Tyler;Clear;63;SSW;2;67%

Uvalde;Clear;61;NE;7;33%

Vernon;Clear;69;NE;12;49%

Victoria;Clear;60;S;2;82%

Waco;Clear;59;SSW;6;66%

Weslaco;Partly cloudy;67;Calm;0;68%

Wharton;Clear;58;Calm;0;84%

Wichita Falls;Clear;64;N;8;66%

Wink;Mostly cloudy;67;SE;8;23%

Zapata;Clear;60;ENE;3;62%

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