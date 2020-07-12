TX Current Conditions as of 01:00 AM CDT Sunday, July 12, 2020

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Abilene;Mostly cloudy;83;S;7;50%

Abilene Dyess;Mostly cloudy;78;SSE;7;63%

Alice;Clear;80;SSE;8;87%

Alpine;Clear;82;S;9;26%

Amarillo;Cloudy;72;E;8;71%

Angleton;Clear;79;SSW;5;90%

Arlington;Cloudy;85;SSE;7;57%

Austin;Mostly clear;87;S;5;60%

Austin Bergstrom;Clear;85;S;14;71%

Bay;Clear;79;Calm;0;95%

Beaumont;Clear;81;SW;3;87%

Beeville;Clear;80;S;9;98%

Borger;Cloudy;90;WSW;7;32%

Bowie;Cloudy;82;Calm;0;84%

Breckenridge;Cloudy;85;SE;6;54%

Brenham;Clear;83;S;7;84%

Bridgeport;Cloudy;82;SSE;7;63%

Brownsville;Clear;82;SSE;9;84%

Brownwood;Clear;82;SE;5;44%

Burnet;Clear;86;S;5;45%

Canadian;Cloudy;81;ENE;3;53%

Castroville;Clear;86;SSE;10;68%

Childress;Cloudy;93;E;5;34%

Cleburne;Mostly cloudy;81;SSE;6;73%

College Station;Clear;85;S;9;69%

Comanche;Clear;79;SSE;6;57%

Conroe;Mostly clear;83;S;6;85%

Corpus Christi;Mostly clear;80;S;10;93%

Corsicana;Mostly clear;83;SSE;7;76%

Cotulla;Clear;88;SSE;14;69%

Dalhart;Cloudy;84;SW;13;28%

Dallas Love;Cloudy;88;SE;9;56%

Dallas Redbird;Cloudy;85;SE;3;64%

Dallas/Ft Worth;Cloudy;84;SSE;6;69%

Decatur;Cloudy;84;SE;9;60%

Del Rio;Clear;91;ESE;7;28%

Del Rio Laughlin AFB;Clear;85;ESE;6;30%

Denton;Cloudy;85;SE;6;62%

Dryden;Partly cloudy;82;E;3;26%

Dumas;Cloudy;92;NNW;7;18%

Edinburg;Partly cloudy;82;SSE;7;81%

El Paso;Mostly cloudy;92;ESE;3;20%

Ellington;Mostly clear;81;S;9;88%

Falfurrias;Clear;79;SSE;7;89%

Fort Hood;Clear;88;S;9;45%

Fort Worth;Cloudy;85;SE;10;60%

Fort Worth Alliance;Cloudy;85;S;8;60%

Fort Worth Nas;Cloudy;86;SE;6;57%

Fort Worth Spinks;Cloudy;81;Calm;0;71%

Fredericksburg;Clear;80;Calm;0;51%

Gainesville;Cloudy;82;ESE;6;73%

Galveston;Clear;84;SSW;9;84%

Gatesville;Clear;84;Calm;0;54%

Georgetown;Clear;88;S;12;60%

Giddings;Clear;85;S;7;73%

Gilmer;Cloudy;81;Calm;0;85%

Graham;Cloudy;84;SE;6;59%

Granbury;Partly cloudy;86;SE;7;57%

Grand Prairie;Cloudy;85;SSE;7;57%

Greenville;Cloudy;79;Calm;0;100%

Guadalupe Pass;Partly cloudy;86;S;9;17%

Hamilton;Clear;82;S;8;59%

Harlingen;Mostly clear;81;SSE;9;87%

Hearne;Clear;82;SE;6;72%

Hebbronville;Clear;79;S;9;80%

Henderson;Cloudy;78;Calm;0;92%

Hereford;Cloudy;79;Calm;10;56%

Hillsboro;Clear;83;SE;8;69%

Hondo;Clear;86;SSE;13;66%

Houston;Partly cloudy;81;SSW;9;88%

Houston (Hobby Airport);Mostly clear;82;SSW;8;81%

Houston / Dunn Helistop;Partly cloudy;81;SSW;9;88%

Houston / Southwest Airport;Clear;77;SSW;3;98%

Houston Clover;Clear;82;SSW;5;79%

Houston Hooks;Partly cloudy;84;S;9;74%

Houston Hull;Clear;81;S;8;87%

Houston Intercontinental;Mostly cloudy;85;S;7;74%

Huntsville;Clear;85;S;7;74%

Ingleside;Partly cloudy;83;S;14;90%

Jacksonville;Mostly clear;78;SSW;2;88%

Jasper;Clear;81;Calm;0;94%

Junction;Clear;88;S;5;35%

Kellyusa Airport;Clear;85;SSE;14;72%

Kerrville;Clear;82;SSE;6;67%

Killeen;Clear;88;S;9;45%

Killeen/Ft Hood;Clear;88;S;9;45%

Kingsville Nas;Mostly clear;81;SSE;9;87%

La Grange;Clear;82;S;10;84%

Lago Vista;Clear;83;S;6;60%

Lancaster;Cloudy;76;Calm;0;90%

Laredo;Clear;89;SE;11;54%

Llano;Clear;81;Calm;0;53%

Longview;Cloudy;80;WSW;2;86%

Lubbock;Cloudy;90;SSW;11;27%

Lufkin;Clear;80;SE;3;84%

Mcallen;Mostly clear;83;SSE;13;76%

Mcgregor;Clear;83;SSE;3;59%

Mckinney;Cloudy;81;SE;5;81%

Mesquite;Cloudy;79;Calm;0;90%

Midland;Clear;90;SSW;14;28%

Midland Airpark;Clear;90;SSW;14;28%

Midlothian;Cloudy;81;SSE;5;76%

Mineola;Cloudy;79;SE;3;86%

Mineral Wells;Mostly cloudy;82;SE;8;66%

Mount Pleasant;Cloudy;82;Calm;0;88%

Nacogdoches;Clear;78;Calm;0;90%

New Braunfels;Clear;87;SSW;10;64%

Odessa;Mostly clear;91;SSW;16;24%

Orange;Clear;82;WSW;3;87%

Palacios;Mostly cloudy;84;S;12;82%

Palestine;Clear;81;Calm;0;83%

Pampa;Cloudy;78;NNE;7;62%

Pampa / Mesa Vista;Cloudy;82;SW;6;50%

Paris;Cloudy;82;Calm;0;79%

Pecos;Clear;87;ESE;8;24%

Perryton;Cloudy;79;ENE;16;69%

Plainview;Cloudy;88;W;6;24%

Pleasanton;Clear;82;SSE;9;78%

Port Aransas;Mostly clear;82;S;10;88%

Port Isabel;Clear;82;SSE;8;82%

Port Lavaca;Clear;81;S;8;94%

Randolph AFB;Clear;85;S;13;72%

Robstown;Clear;80;S;12;87%

Rockport;Mostly cloudy;83;S;9;82%

Rocksprings;Clear;80;SSE;5;42%

San Angelo;Mostly clear;84;SSW;7;45%

San Antonio;Mostly clear;83;S;4;79%

San Antonio Stinson;Clear;83;SSE;7;79%

San Marcos;Clear;85;S;12;71%

Seminole;Partly cloudy;88;S;10;24%

Sherman-Denison;Cloudy;85;ESE;7;68%

Snyder;Cloudy;86;S;8;36%

Sonora;Clear;84;S;6;36%

Stephenville;Clear;82;SSE;5;59%

Sulphur Springs;Cloudy;83;Calm;0;76%

Sweetwater;Cloudy;87;S;10;28%

Temple;Clear;84;S;8;50%

Terrell;Cloudy;82;Calm;0;76%

Tyler;Cloudy;81;SSE;2;80%

Uvalde;Clear;86;SE;7;58%

Vernon;Cloudy;90;SSE;9;46%

Victoria;Clear;79;S;5;83%

Waco;Clear;83;SE;7;60%

Weslaco;Mostly cloudy;81;SSE;8;82%

Wharton;Clear;78;S;6;85%

Wichita Falls;Cloudy;84;S;7;65%

Wink;Clear;89;SSE;10;24%

Zapata;Clear;82;SSE;12;70%

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