TX Current Conditions
TX Current Conditions as of 01:00 AM CDT Friday, June 12, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Abilene;Clear;70;SE;9;42%
Abilene Dyess;Clear;76;ESE;10;27%
Alice;Clear;71;Calm;0;78%
Alpine;Clear;75;SSE;12;42%
Amarillo;Cloudy;75;SE;10;30%
Angleton;Clear;68;Calm;0;87%
Arlington;Partly cloudy;75;Calm;0;42%
Austin;Clear;77;NNE;3;40%
Austin Bergstrom;Clear;64;Calm;0;77%
Bay;Clear;70;Calm;0;92%
Beaumont;Clear;73;NE;3;69%
Beeville;Clear;71;Calm;0;87%
Borger;Mostly cloudy;81;ESE;10;22%
Bowie;Clear;69;Calm;0;72%
Breckenridge;Clear;71;Calm;0;45%
Brenham;Clear;69;Calm;0;71%
Bridgeport;Clear;60;Calm;0;84%
Brownsville;Cloudy;77;ENE;6;66%
Brownwood;Clear;63;W;3;59%
Burnet;Clear;72;NE;5;40%
Canadian;Mostly cloudy;76;SSE;17;33%
Castroville;Clear;69;ENE;2;61%
Childress;Clear;75;SE;13;30%
Cleburne;Clear;73;E;5;49%
College Station;Clear;77;NE;7;47%
Comanche;Clear;72;Calm;0;43%
Conroe;Clear;64;Calm;0;86%
Corpus Christi;Partly cloudy;68;Calm;0;93%
Corsicana;Clear;75;NE;7;57%
Cotulla;Clear;78;E;8;44%
Dalhart;Cloudy;74;SSW;9;29%
Dallas Love;Partly cloudy;79;ENE;5;40%
Dallas Redbird;Mostly clear;77;E;6;41%
Dallas/Ft Worth;Partly cloudy;75;E;3;47%
Decatur;Clear;71;E;3;52%
Del Rio;Mostly clear;83;ESE;7;26%
Del Rio Laughlin AFB;Mostly clear;79;SE;5;27%
Denton;Clear;66;Calm;0;69%
Dryden;Clear;74;ESE;5;25%
Dumas;Cloudy;74;SSE;9;27%
Edinburg;Cloudy;75;E;2;71%
El Paso;Mostly cloudy;72;NE;10;51%
Ellington;Clear;77;NE;5;57%
Falfurrias;Clear;68;S;2;76%
Fort Hood;Clear;76;E;5;44%
Fort Worth;Partly cloudy;78;E;3;38%
Fort Worth Alliance;Clear;80;E;5;36%
Fort Worth Nas;Mostly clear;75;Calm;0;43%
Fort Worth Spinks;Clear;65;Calm;0;66%
Fredericksburg;Clear;61;Calm;0;71%
Gainesville;Clear;69;Calm;0;57%
Galveston;Clear;80;NNE;7;59%
Gatesville;Clear;66;Calm;0;63%
Georgetown;Clear;69;Calm;0;56%
Giddings;Clear;71;Calm;0;66%
Gilmer;Clear;65;Calm;0;80%
Graham;Clear;64;Calm;0;68%
Granbury;Clear;67;Calm;0;60%
Grand Prairie;Partly cloudy;75;Calm;0;42%
Greenville;Clear;66;Calm;0;82%
Guadalupe Pass;Cloudy;68;NE;14;45%
Hamilton;Clear;72;E;5;42%
Harlingen;Cloudy;73;NE;5;78%
Hearne;Clear;67;Calm;0;75%
Hebbronville;Clear;71;SSE;3;73%
Henderson;Clear;64;Calm;0;86%
Hereford;Partly cloudy;77;SSW;16;24%
Hillsboro;Clear;72;ENE;7;51%
Hondo;Clear;66;NNE;7;62%
Houston;Partly cloudy;79;NE;2;55%
Houston (Hobby Airport);Mostly clear;81;NE;10;41%
Houston / Dunn Helistop;Partly cloudy;79;NE;2;48%
Houston / Southwest Airport;Clear;69;Calm;0;82%
Houston Clover;Clear;75;NNE;5;57%
Houston Hooks;Mostly cloudy;76;ENE;5;49%
Houston Hull;Mostly clear;71;NNE;3;72%
Houston Intercontinental;Clear;76;NNE;3;53%
Huntsville;Clear;71;Calm;0;62%
Ingleside;Mostly cloudy;76;Calm;0;75%
Jacksonville;Clear;65;NNE;1;83%
Jasper;Clear;65;Calm;0;87%
Junction;Clear;68;Calm;0;50%
Kellyusa Airport;Clear;73;ENE;5;52%
Kerrville;Clear;63;Calm;0;72%
Killeen;Clear;76;E;5;44%
Killeen/Ft Hood;Clear;76;E;5;44%
Kingsville Nas;Mostly clear;72;ESE;3;78%
La Grange;Clear;69;Calm;0;73%
Lago Vista;Clear;71;ENE;5;47%
Lancaster;Clear;65;Calm;0;75%
Laredo;Mostly clear;81;ESE;2;55%
Llano;Clear;64;Calm;0;67%
Longview;Clear;67;NNE;1;76%
Lubbock;Cloudy;77;SSE;11;25%
Lufkin;Clear;68;NE;3;72%
Mcallen;Cloudy;78;E;6;63%
Mcgregor;Clear;67;Calm;0;65%
Mckinney;Clear;70;Calm;0;56%
Mesquite;Clear;70;Calm;0;64%
Midland;Partly cloudy;80;SE;15;21%
Midland Airpark;Partly cloudy;80;SE;15;21%
Midlothian;Clear;71;Calm;0;56%
Mineola;Clear;64;NE;1;83%
Mineral Wells;Clear;71;ESE;6;47%
Mount Pleasant;Clear;68;Calm;0;74%
Nacogdoches;Clear;64;Calm;0;83%
New Braunfels;Clear;72;NE;5;52%
Odessa;Partly cloudy;80;SE;10;20%
Orange;Clear;72;NE;5;67%
Palacios;Clear;75;ESE;3;68%
Palestine;Clear;68;Calm;0;70%
Pampa;Cloudy;73;SE;18;30%
Pampa / Mesa Vista;Mostly cloudy;73;SSW;18;28%
Paris;Clear;71;ENE;3;68%
Pecos;Cloudy;80;SSE;8;26%
Perryton;Partly cloudy;73;SSE;17;32%
Plainview;Cloudy;71;S;9;29%
Pleasanton;Clear;67;Calm;0;68%
Port Aransas;Mostly cloudy;82;ESE;4;58%
Port Isabel;Mostly cloudy;80;ENE;7;65%
Port Lavaca;Clear;70;SW;3;83%
Randolph AFB;Clear;70;N;5;62%
Robstown;Mostly clear;70;SE;3;86%
Rockport;Mostly cloudy;78;SE;7;59%
Rocksprings;Clear;69;ESE;4;39%
San Angelo;Clear;71;SE;5;32%
San Antonio;Clear;75;NE;2;53%
San Antonio Stinson;Clear;70;Calm;0;60%
San Marcos;Clear;66;N;5;72%
Seminole;Cloudy;74;SE;9;27%
Sherman-Denison;Clear;67;ESE;3;71%
Snyder;Clear;74;SE;8;30%
Sonora;Clear;73;Calm;0;30%
Stephenville;Clear;73;Calm;0;38%
Sulphur Springs;Clear;68;Calm;0;69%
Sweetwater;Clear;69;Calm;0;36%
Temple;Clear;68;NE;5;58%
Terrell;Clear;69;NNE;5;67%
Tyler;Clear;70;NE;1;68%
Uvalde;Clear;69;ENE;8;47%
Vernon;Partly cloudy;72;SE;8;43%
Victoria;Clear;69;SW;2;73%
Waco;Clear;66;N;6;69%
Weslaco;Cloudy;75;Calm;0;69%
Wharton;Clear;66;Calm;0;83%
Wichita Falls;Mostly clear;67;ESE;6;58%
Wink;Mostly clear;83;SSE;16;24%
Zapata;Clear;72;ESE;5;62%
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