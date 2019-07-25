TX Current Conditions as of 01:00 AM CDT Thursday, July 25, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Abilene;Clear;72;ESE;7;59%

Abilene Dyess;Clear;74;E;8;44%

Alice;Clear;71;Calm;0;70%

Alpine;Clear;64;Calm;0;48%

Amarillo;Clear;72;SE;14;49%

Angleton;Clear;68;N;5;81%

Arlington;Clear;73;E;3;52%

Austin;Clear;75;N;5;47%

Austin Bergstrom;Clear;66;Calm;0;72%

Bay;Clear;73;NE;5;72%

Beaumont;Clear;73;NNE;4;75%

Beeville;Clear;70;E;4;70%

Borger;Clear;77;SSE;13;30%

Bowie;Clear;68;Calm;0;69%

Breckenridge;Clear;72;E;5;53%

Brenham;Clear;72;Calm;0;64%

Bridgeport;Clear;72;SSE;6;56%

Brownsville;Clear;73;W;5;84%

Brownwood;Partly cloudy;68;Calm;0;63%

Burnet;Clear;71;N;3;67%

Canadian;Clear;73;SSE;5;36%

Castroville;Clear;68;Calm;0;54%

Childress;Partly cloudy;72;SE;9;39%

Cleburne;Clear;72;ESE;7;60%

College Station;Clear;76;ENE;7;53%

Comanche;Clear;67;SE;8;67%

Conroe;Clear;66;Calm;0;83%

Corpus Christi;Mostly clear;71;Calm;0;83%

Corsicana;Clear;72;ENE;5;68%

Cotulla;Clear;77;E;7;34%

Dalhart;Clear;72;SSE;9;49%

Dallas Love;Clear;78;ESE;5;47%

Dallas Redbird;Clear;74;ESE;6;53%

Dallas/Ft Worth;Clear;74;SE;8;55%

Decatur;Clear;69;E;3;63%

Del Rio;Clear;81;ESE;12;40%

Del Rio Laughlin AFB;Clear;75;ESE;7;51%

Denton;Clear;77;ESE;7;47%

Dryden;Clear;77;SSE;6;35%

Dumas;Clear;71;SE;13;42%

Edinburg;Clear;75;NNW;2;69%

El Paso;Clear;83;ESE;7;31%

Ellington;Mostly clear;79;NNE;3;53%

Falfurrias;Clear;73;Calm;0;63%

Fort Hood;Clear;73;ESE;6;55%

Fort Worth;Clear;75;ESE;7;51%

Fort Worth Alliance;Clear;76;SE;6;51%

Fort Worth Nas;Clear;79;SE;7;41%

Fort Worth Spinks;Clear;70;Calm;0;62%

Fredericksburg;Clear;67;Calm;0;56%

Gainesville;Clear;69;ESE;5;64%

Galveston;Partly cloudy;81;NNE;9;60%

Gatesville;Clear;70;Calm;0;59%

Georgetown;Clear;72;Calm;0;56%

Giddings;Clear;74;NNE;5;64%

Gilmer;Clear;66;Calm;0;82%

Graham;Clear;71;SE;3;56%

Granbury;Clear;74;SE;3;53%

Grand Prairie;Clear;73;E;3;52%

Greenville;Clear;68;Calm;0;77%

Guadalupe Pass;Clear;71;ENE;10;40%

Hamilton;Clear;69;Calm;0;63%

Harlingen;Clear;71;NE;5;86%

Hearne;Clear;67;Calm;0;82%

Hebbronville;Clear;70;Calm;0;62%

Henderson;Clear;65;Calm;0;85%

Hereford;Clear;73;S;9;44%

Hillsboro;Clear;72;ENE;7;59%

Hondo;Clear;71;E;7;48%

Houston;Clear;79;NNE;10;50%

Houston (Hobby Airport);Mostly clear;79;ENE;5;51%

Houston / Dunn Helistop;Clear;79;NNE;10;50%

Houston / Southwest Airport;Clear;67;Calm;0;84%

Houston Clover;Mostly clear;73;Calm;0;68%

Houston Hooks;Clear;74;NE;5;59%

Houston Hull;Clear;70;ENE;3;78%

Houston Intercontinental;Clear;74;NNE;3;68%

Huntsville;Clear;69;Calm;0;67%

Ingleside;Clear;74;N;3;81%

Jacksonville;Clear;69;N;2;77%

Jasper;Clear;67;Calm;0;90%

Junction;Clear;74;E;7;47%

Kellyusa Airport;Clear;75;ENE;7;45%

Kerrville;Clear;72;Calm;0;50%

Killeen;Clear;73;ESE;6;55%

Killeen/Ft Hood;Clear;72;Calm;5;59%

Kingsville Nas;Clear;71;Calm;0;78%

La Grange;Clear;69;Calm;0;74%

Lago Vista;Clear;70;E;6;57%

Lancaster;Clear;69;Calm;0;67%

Laredo;Clear;79;SSE;4;48%

Llano;Clear;70;Calm;0;59%

Longview;Clear;70;Calm;1;74%

Lubbock;Clear;72;SE;10;39%

Lufkin;Clear;69;NE;3;72%

Mcallen;Clear;76;Calm;0;63%

Mcgregor;Clear;71;ESE;4;69%

Mckinney;Clear;72;E;3;63%

Mesquite;Clear;70;E;3;64%

Midland;Clear;73;SE;7;45%

Midland Airpark;Clear;73;SE;7;45%

Midlothian;Clear;70;Calm;0;67%

Mineola;Clear;68;Calm;1;78%

Mineral Wells;Clear;71;ESE;5;56%

Mount Pleasant;Clear;66;Calm;0;85%

Nacogdoches;Clear;65;Calm;0;93%

New Braunfels;Clear;72;ENE;8;52%

Odessa;Clear;73;SE;9;43%

Orange;Clear;71;NNE;3;86%

Palacios;Clear;75;ENE;6;68%

Palestine;Clear;66;Calm;0;82%

Pampa;Clear;69;SE;10;42%

Pampa / Mesa Vista;Clear;72;SE;14;35%

Paris;Clear;69;SE;7;72%

Pecos;Clear;73;ENE;6;34%

Perryton;Clear;68;Calm;0;45%

Plainview;Clear;64;SSE;7;50%

Pleasanton;Clear;71;E;5;54%

Port Aransas;Clear;80;ENE;7;64%

Port Isabel;Clear;78;NE;7;83%

Port Lavaca;Clear;72;N;3;86%

Randolph AFB;Clear;71;NNE;5;56%

Robstown;Clear;71;NNW;5;74%

Rockport;Clear;79;ENE;5;75%

Rocksprings;Mostly clear;70;ESE;6;51%

San Angelo;Clear;73;ESE;9;47%

San Antonio;Clear;73;ENE;6;54%

San Antonio Stinson;Clear;79;E;9;33%

San Marcos;Clear;66;NE;8;69%

Seminole;Clear;69;SSE;6;53%

Sherman-Denison;Clear;72;SE;4;67%

Snyder;Clear;71;ESE;6;48%

Sonora;Clear;75;Calm;0;40%

Stephenville;Clear;70;SSW;3;58%

Sulphur Springs;Clear;67;Calm;0;71%

Sweetwater;Clear;69;Calm;0;55%

Temple;Clear;68;E;5;69%

Terrell;Clear;70;NE;5;70%

Tyler;Clear;71;NNE;2;70%

Uvalde;Clear;68;ENE;5;58%

Vernon;Clear;72;SSE;7;49%

Victoria;Clear;72;NE;3;78%

Waco;Clear;72;ESE;3;59%

Weslaco;Partly cloudy;73;Calm;0;70%

Wharton;Clear;69;Calm;0;67%

Wichita Falls;Clear;73;ESE;7;54%

Wink;Clear;73;E;7;29%

Zapata;Clear;77;ESE;6;53%

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