TX Current Conditions
TX Current Conditions as of 02:00 AM CDT Wednesday, July 10, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Abilene;Mostly clear;84;S;8;60%
Abilene Dyess;Mostly cloudy;83;S;7;52%
Alice;Clear;79;SSE;8;87%
Alpine;Clear;72;SW;8;51%
Amarillo;Clear;75;E;9;84%
Angleton;Clear;79;S;3;87%
Arlington;Clear;84;SSE;7;66%
Austin;Clear;82;S;6;79%
Austin Bergstrom;Mostly clear;82;S;13;84%
Bay;Clear;80;SSE;3;94%
Beaumont;Clear;80;SSW;3;91%
Beeville;Clear;80;SE;9;90%
Borger;Clear;80;ESE;8;71%
Bowie;Clear;78;ESE;3;83%
Breckenridge;Clear;83;S;10;62%
Brenham;Clear;80;S;3;86%
Bridgeport;Clear;79;SE;5;77%
Brownsville;Clear;81;SSE;8;93%
Brownwood;Clear;77;SSW;5;78%
Burnet;Clear;83;S;8;73%
Canadian;Clear;77;ESE;5;79%
Castroville;Clear;80;SE;6;83%
Childress;Clear;83;ESE;8;76%
Cleburne;Clear;81;SE;9;83%
College Station;Clear;83;S;9;79%
Comanche;Clear;77;S;6;86%
Conroe;Clear;83;SSW;8;73%
Corpus Christi;Partly cloudy;80;SSE;8;90%
Corsicana;Clear;82;SSE;7;79%
Cotulla;Clear;85;ESE;9;59%
Dalhart;Clear;73;S;8;78%
Dallas Love;Mostly clear;86;SSE;10;64%
Dallas Redbird;Clear;82;SSE;9;76%
Dallas/Ft Worth;Clear;85;SSE;10;67%
Decatur;Clear;81;ESE;5;75%
Del Rio;Clear;85;NNW;8;62%
Del Rio Laughlin AFB;Clear;86;ESE;9;62%
Denton;Clear;85;SE;7;67%
Dryden;Clear;79;N;5;58%
Dumas;Clear;73;E;8;78%
Edinburg;Mostly clear;82;SSE;9;81%
El Paso;Mostly cloudy;83;Calm;1;26%
Ellington;Mostly clear;81;SSW;7;83%
Falfurrias;Mostly clear;81;ESE;3;80%
Fort Hood;Clear;82;SSE;12;76%
Fort Worth;Clear;83;SSE;7;71%
Fort Worth Alliance;Clear;86;SSE;12;64%
Fort Worth Nas;Clear;87;SE;9;60%
Fort Worth Spinks;Clear;82;SSE;6;75%
Fredericksburg;Clear;78;SSE;6;81%
Gainesville;Clear;79;E;3;83%
Galveston;Clear;85;SSW;8;79%
Gatesville;Clear;81;SSE;6;78%
Georgetown;Clear;83;SSE;12;79%
Giddings;Clear;82;S;6;88%
Gilmer;Clear;77;Calm;0;93%
Graham;Clear;79;SE;6;82%
Granbury;Clear;84;SE;7;70%
Grand Prairie;Clear;84;SSE;7;66%
Greenville;Clear;81;Calm;0;88%
Guadalupe Pass;Clear;82;E;6;18%
Hamilton;Clear;80;S;9;76%
Harlingen;Clear;80;SSE;10;90%
Hearne;Clear;81;SSE;8;88%
Hebbronville;Clear;79;Calm;0;78%
Henderson;Clear;77;Calm;0;92%
Hereford;Clear;71;E;6;87%
Hillsboro;Clear;82;SSE;8;87%
Hondo;Clear;80;ESE;9;81%
Houston;Clear;82;SSW;6;78%
Houston (Hobby Airport);Clear;81;SSW;6;81%
Houston / Dunn Helistop;Clear;82;SSW;6;78%
Houston / Southwest Airport;Clear;76;Calm;0;98%
Houston Clover;Clear;80;Calm;0;87%
Houston Hooks;Clear;82;S;6;76%
Houston Hull;Clear;80;SSW;5;90%
Houston Intercontinental;Clear;83;SSW;5;76%
Huntsville;Clear;81;SSW;8;81%
Ingleside;Partly cloudy;83;S;8;82%
Jacksonville;Clear;80;S;2;87%
Jasper;Clear;79;Calm;0;94%
Junction;Mostly cloudy;81;Calm;0;78%
Kellyusa Airport;Clear;81;SE;10;82%
Kerrville;Clear;76;SSE;7;87%
Killeen;Clear;82;SSE;12;76%
Killeen/Ft Hood;Clear;82;Calm;8;79%
Kingsville Nas;Clear;79;SSE;6;87%
La Grange;Clear;80;S;3;100%
Lago Vista;Clear;79;S;7;88%
Lancaster;Clear;79;SE;3;86%
Laredo;Clear;87;S;7;59%
Llano;Clear;81;Calm;0;83%
Longview;Clear;80;N;1;87%
Lubbock;Clear;81;ESE;8;51%
Lufkin;Clear;79;S;5;90%
Mcallen;Mostly clear;81;SSE;12;84%
Mcgregor;Clear;81;SSE;9;82%
Mckinney;Clear;83;SE;3;82%
Mesquite;Clear;80;SE;3;82%
Midland;Clear;79;S;8;49%
Midland Airpark;Clear;79;S;8;49%
Midlothian;Clear;81;SSE;5;81%
Mineola;Clear;80;SE;3;83%
Mineral Wells;Clear;79;SE;7;78%
Mount Pleasant;Clear;77;Calm;0;91%
Nacogdoches;Clear;77;Calm;0;100%
New Braunfels;Clear;81;S;8;81%
Odessa;Clear;80;SSW;8;44%
Orange;Clear;80;Calm;0;98%
Palacios;Partly cloudy;86;S;9;69%
Palestine;Clear;81;SE;3;83%
Pampa;Clear;76;SE;9;77%
Pampa / Mesa Vista;Clear;73;ESE;3;88%
Paris;Clear;79;SE;6;87%
Pecos;Clear;77;SSW;8;37%
Perryton;Clear;73;Calm;0;86%
Plainview;Clear;71;ENE;6;82%
Pleasanton;Clear;79;SE;8;84%
Port Aransas;Mostly cloudy;83;S;12;82%
Port Isabel;Clear;83;SSE;9;83%
Port Lavaca;Clear;81;S;5;89%
Randolph AFB;Mostly cloudy;79;SSE;8;88%
Robstown;Partly cloudy;79;SSE;7;90%
Rockport;Mostly cloudy;83;S;12;79%
Rocksprings;Mostly cloudy;79;SE;7;73%
San Angelo;Mostly cloudy;76;S;3;76%
San Antonio;Mostly clear;82;SSE;10;84%
San Antonio Stinson;Clear;82;SE;7;76%
San Marcos;Partly cloudy;81;S;6;83%
Seminole;Clear;77;SW;8;39%
Sherman-Denison;Clear;82;SE;8;83%
Snyder;Clear;79;S;7;55%
Sonora;Mostly cloudy;77;Calm;0;73%
Stephenville;Clear;77;SSE;5;80%
Sulphur Springs;Clear;79;SE;5;87%
Sweetwater;Mostly cloudy;81;SSW;9;52%
Temple;Clear;82;SSE;12;87%
Terrell;Clear;82;SSE;6;76%
Tyler;Clear;81;S;4;80%
Uvalde;Clear;83;ESE;7;74%
Vernon;Clear;81;E;6;80%
Victoria;Clear;81;S;7;86%
Waco;Clear;84;S;13;71%
Weslaco;Partly cloudy;79;SSE;5;87%
Wharton;Clear;76;SSE;3;91%
Wichita Falls;Clear;81;SE;6;77%
Wink;Clear;81;SSE;6;35%
Zapata;Clear;84;SSE;12;70%
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