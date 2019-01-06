TX Current Conditions
TX Current Conditions as of 01:00 AM CST Sunday, January 6, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Abilene;Clear;57;S;7;47%
Abilene Dyess;Clear;54;S;17;50%
Alice;Fog;44;Calm;0;95%
Alpine;Clear;55;SW;7;23%
Amarillo;Mostly cloudy;48;SW;9;46%
Angleton;Clear;48;SE;4;92%
Arlington;Clear;50;S;5;65%
Austin;Clear;49;SSE;3;63%
Austin Bergstrom;Clear;39;Calm;0;88%
Bay;Fog;51;ESE;5;100%
Beaumont;Showers;48;SE;2;89%
Beeville;Clear;49;E;3;87%
Borger;Mostly cloudy;51;SSW;14;36%
Bowie;Clear;46;ESE;3;75%
Breckenridge;Mostly cloudy;53;S;10;49%
Brenham;Clear;51;Calm;0;83%
Bridgeport;Clear;46;Calm;0;69%
Brownsville;Clear;58;ESE;5;100%
Brownwood;Clear;43;SE;5;76%
Burnet;Clear;45;Calm;0;73%
Canadian;Mostly cloudy;47;WSW;7;66%
Castroville;Clear;48;E;3;72%
Childress;Cloudy;46;S;12;55%
Cleburne;Clear;48;S;8;76%
College Station;Clear;49;SSE;7;77%
Comanche;Clear;49;SSW;9;66%
Conroe;Clear;39;Calm;0;100%
Corpus Christi;Clear;51;SE;8;89%
Corsicana;Clear;50;S;9;65%
Cotulla;Clear;55;E;4;66%
Dalhart;Cloudy;37;SW;12;69%
Dallas Love;Clear;55;S;6;56%
Dallas Redbird;Clear;53;S;9;58%
Dallas/Ft Worth;Clear;52;S;6;63%
Decatur;Clear;52;SSE;9;62%
Del Rio;Mostly cloudy;52;E;8;66%
Del Rio Laughlin AFB;Partly cloudy;48;SE;7;67%
Denton;Clear;50;SSE;7;65%
Dryden;Mostly cloudy;47;N;8;65%
Dumas;Mostly cloudy;46;SSW;17;43%
Edinburg;Clear;58;ESE;5;82%
El Paso;Cloudy;45;Calm;1;49%
Ellington;Fog;52;Calm;0;93%
Falfurrias;Clear;55;ESE;3;80%
Fort Hood;Clear;51;S;3;54%
Fort Worth;Clear;49;SE;8;70%
Fort Worth Alliance;Clear;49;S;8;70%
Fort Worth Nas;Clear;48;S;9;73%
Fort Worth Spinks;Clear;49;SSE;5;64%
Fredericksburg;Clear;46;Calm;1;82%
Gainesville;Clear;45;SSE;5;76%
Galveston;Clear;57;SSE;5;100%
Gatesville;Clear;52;S;7;53%
Georgetown;Clear;41;Calm;0;79%
Giddings;Clear;48;S;3;76%
Gilmer;Clear;48;S;3;79%
Graham;Mostly clear;47;Calm;0;64%
Granbury;Clear;48;Calm;0;74%
Grand Prairie;Clear;50;S;5;65%
Greenville;Clear;46;S;5;81%
Guadalupe Pass;Cloudy;58;NW;7;13%
Hamilton;Clear;49;SSW;5;58%
Harlingen;Clear;53;ESE;5;89%
Hearne;Clear;49;SE;7;80%
Hebbronville;Clear;51;Calm;1;82%
Henderson;Clear;42;Calm;0;95%
Hereford;Mostly cloudy;46;SW;10;52%
Hillsboro;Clear;50;SSE;7;70%
Hondo;Clear;44;Calm;0;78%
Houston;Fog;55;N;7;93%
Houston (Hobby Airport);Fog;51;SSE;5;96%
Houston / Dunn Helistop;Fog;55;N;7;93%
Houston / Southwest Airport;Fog;44;Calm;0;90%
Houston Clover;Partly cloudy;47;Calm;0;100%
Houston Hooks;Clear;46;Calm;0;100%
Houston Hull;Clear;50;SE;5;92%
Houston Intercontinental;Clear;52;S;5;100%
Huntsville;Clear;50;S;7;86%
Ingleside;Clear;58;Calm;0;92%
Jacksonville;Clear;46;S;5;86%
Jasper;Clear;35;Calm;0;100%
Junction;Mostly clear;38;Calm;0;85%
Kellyusa Airport;Clear;46;Calm;0;79%
Kerrville;Clear;38;Calm;0;89%
Killeen;Clear;51;S;3;54%
Killeen/Ft Hood;Clear;48;SSE;3;62%
Kingsville Nas;Clear;48;ESE;5;96%
La Grange;Clear;49;S;5;90%
Lago Vista;Clear;55;S;5;50%
Lancaster;Clear;47;Calm;0;69%
Laredo;Mostly clear;56;SE;9;85%
Llano;Clear;39;Calm;0;86%
Longview;Clear;45;S;3;93%
Lubbock;Mostly cloudy;48;SW;11;40%
Lufkin;Clear;42;ESE;5;100%
Mcallen;Clear;56;ESE;7;83%
Mcgregor;Clear;47;S;7;73%
Mckinney;Clear;43;SSE;6;85%
Mesquite;Clear;46;Calm;0;74%
Midland;Mostly cloudy;54;SSW;12;48%
Midland Airpark;Mostly cloudy;54;SSW;12;48%
Midlothian;Clear;47;SE;3;77%
Mineola;Clear;46;S;4;86%
Mineral Wells;Clear;47;SE;12;68%
Mount Pleasant;Clear;46;Calm;0;82%
Nacogdoches;Clear;41;Calm;0;100%
New Braunfels;Clear;46;WSW;3;73%
Odessa;Cloudy;54;S;21;43%
Orange;Fog;42;Calm;0;100%
Palacios;Clear;54;ESE;7;100%
Palestine;Clear;51;SE;5;70%
Pampa;Mostly cloudy;47;S;9;46%
Pampa / Mesa Vista;Mostly cloudy;50;SW;10;37%
Paris;Clear;47;SE;6;73%
Pecos;Mostly cloudy;41;Calm;0;53%
Perryton;Mostly cloudy;44;S;10;61%
Plainview;Mostly cloudy;46;WSW;9;41%
Pleasanton;Clear;49;Calm;0;79%
Port Aransas;Clear;60;SE;7;93%
Port Isabel;Clear;62;ESE;5;86%
Port Lavaca;Fog;55;ESE;7;95%
Randolph AFB;Clear;48;Calm;0;68%
Robstown;Clear;52;SE;6;87%
Rockport;Clear;54;SE;6;96%
Rocksprings;Mostly clear;48;SSE;8;72%
San Angelo;Mostly clear;46;Calm;0;65%
San Antonio;Clear;47;SSE;4;81%
San Antonio Stinson;Clear;52;SSE;6;66%
San Marcos;Clear;40;Calm;0;89%
Seminole;Mostly cloudy;40;W;8;47%
Sherman-Denison;Clear;48;SSE;8;74%
Snyder;Cloudy;44;S;7;57%
Sonora;Mostly cloudy;36;Calm;0;86%
Stephenville;Clear;44;S;5;70%
Sulphur Springs;Clear;54;S;10;59%
Sweetwater;Mostly cloudy;51;S;14;52%
Temple;Clear;48;S;9;70%
Terrell;Clear;49;S;6;70%
Tyler;Clear;47;S;6;80%
Uvalde;Clear;46;ENE;6;74%
Vernon;Mostly cloudy;44;SW;6;75%
Victoria;Fog;49;ESE;5;93%
Waco;Clear;43;SSW;6;79%
Weslaco;Mostly cloudy;57;SE;5;84%
Wharton;Clear;47;Calm;0;94%
Wichita Falls;Clear;43;SSE;8;75%
Wink;Mostly cloudy;45;SE;5;45%
Zapata;Mostly clear;57;SE;5;72%
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