TX Current Conditions as of 01:00 AM CST Sunday, January 6, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Abilene;Clear;57;S;7;47%

Abilene Dyess;Clear;54;S;17;50%

Alice;Fog;44;Calm;0;95%

Alpine;Clear;55;SW;7;23%

Amarillo;Mostly cloudy;48;SW;9;46%

Angleton;Clear;48;SE;4;92%

Arlington;Clear;50;S;5;65%

Austin;Clear;49;SSE;3;63%

Austin Bergstrom;Clear;39;Calm;0;88%

Bay;Fog;51;ESE;5;100%

Beaumont;Showers;48;SE;2;89%

Beeville;Clear;49;E;3;87%

Borger;Mostly cloudy;51;SSW;14;36%

Bowie;Clear;46;ESE;3;75%

Breckenridge;Mostly cloudy;53;S;10;49%

Brenham;Clear;51;Calm;0;83%

Bridgeport;Clear;46;Calm;0;69%

Brownsville;Clear;58;ESE;5;100%

Brownwood;Clear;43;SE;5;76%

Burnet;Clear;45;Calm;0;73%

Canadian;Mostly cloudy;47;WSW;7;66%

Castroville;Clear;48;E;3;72%

Childress;Cloudy;46;S;12;55%

Cleburne;Clear;48;S;8;76%

College Station;Clear;49;SSE;7;77%

Comanche;Clear;49;SSW;9;66%

Conroe;Clear;39;Calm;0;100%

Corpus Christi;Clear;51;SE;8;89%

Corsicana;Clear;50;S;9;65%

Cotulla;Clear;55;E;4;66%

Dalhart;Cloudy;37;SW;12;69%

Dallas Love;Clear;55;S;6;56%

Dallas Redbird;Clear;53;S;9;58%

Dallas/Ft Worth;Clear;52;S;6;63%

Decatur;Clear;52;SSE;9;62%

Del Rio;Mostly cloudy;52;E;8;66%

Del Rio Laughlin AFB;Partly cloudy;48;SE;7;67%

Denton;Clear;50;SSE;7;65%

Dryden;Mostly cloudy;47;N;8;65%

Dumas;Mostly cloudy;46;SSW;17;43%

Edinburg;Clear;58;ESE;5;82%

El Paso;Cloudy;45;Calm;1;49%

Ellington;Fog;52;Calm;0;93%

Falfurrias;Clear;55;ESE;3;80%

Fort Hood;Clear;51;S;3;54%

Fort Worth;Clear;49;SE;8;70%

Fort Worth Alliance;Clear;49;S;8;70%

Fort Worth Nas;Clear;48;S;9;73%

Fort Worth Spinks;Clear;49;SSE;5;64%

Fredericksburg;Clear;46;Calm;1;82%

Gainesville;Clear;45;SSE;5;76%

Galveston;Clear;57;SSE;5;100%

Gatesville;Clear;52;S;7;53%

Georgetown;Clear;41;Calm;0;79%

Giddings;Clear;48;S;3;76%

Gilmer;Clear;48;S;3;79%

Graham;Mostly clear;47;Calm;0;64%

Granbury;Clear;48;Calm;0;74%

Grand Prairie;Clear;50;S;5;65%

Greenville;Clear;46;S;5;81%

Guadalupe Pass;Cloudy;58;NW;7;13%

Hamilton;Clear;49;SSW;5;58%

Harlingen;Clear;53;ESE;5;89%

Hearne;Clear;49;SE;7;80%

Hebbronville;Clear;51;Calm;1;82%

Henderson;Clear;42;Calm;0;95%

Hereford;Mostly cloudy;46;SW;10;52%

Hillsboro;Clear;50;SSE;7;70%

Hondo;Clear;44;Calm;0;78%

Houston;Fog;55;N;7;93%

Houston (Hobby Airport);Fog;51;SSE;5;96%

Houston / Dunn Helistop;Fog;55;N;7;93%

Houston / Southwest Airport;Fog;44;Calm;0;90%

Houston Clover;Partly cloudy;47;Calm;0;100%

Houston Hooks;Clear;46;Calm;0;100%

Houston Hull;Clear;50;SE;5;92%

Houston Intercontinental;Clear;52;S;5;100%

Huntsville;Clear;50;S;7;86%

Ingleside;Clear;58;Calm;0;92%

Jacksonville;Clear;46;S;5;86%

Jasper;Clear;35;Calm;0;100%

Junction;Mostly clear;38;Calm;0;85%

Kellyusa Airport;Clear;46;Calm;0;79%

Kerrville;Clear;38;Calm;0;89%

Killeen;Clear;51;S;3;54%

Killeen/Ft Hood;Clear;48;SSE;3;62%

Kingsville Nas;Clear;48;ESE;5;96%

La Grange;Clear;49;S;5;90%

Lago Vista;Clear;55;S;5;50%

Lancaster;Clear;47;Calm;0;69%

Laredo;Mostly clear;56;SE;9;85%

Llano;Clear;39;Calm;0;86%

Longview;Clear;45;S;3;93%

Lubbock;Mostly cloudy;48;SW;11;40%

Lufkin;Clear;42;ESE;5;100%

Mcallen;Clear;56;ESE;7;83%

Mcgregor;Clear;47;S;7;73%

Mckinney;Clear;43;SSE;6;85%

Mesquite;Clear;46;Calm;0;74%

Midland;Mostly cloudy;54;SSW;12;48%

Midland Airpark;Mostly cloudy;54;SSW;12;48%

Midlothian;Clear;47;SE;3;77%

Mineola;Clear;46;S;4;86%

Mineral Wells;Clear;47;SE;12;68%

Mount Pleasant;Clear;46;Calm;0;82%

Nacogdoches;Clear;41;Calm;0;100%

New Braunfels;Clear;46;WSW;3;73%

Odessa;Cloudy;54;S;21;43%

Orange;Fog;42;Calm;0;100%

Palacios;Clear;54;ESE;7;100%

Palestine;Clear;51;SE;5;70%

Pampa;Mostly cloudy;47;S;9;46%

Pampa / Mesa Vista;Mostly cloudy;50;SW;10;37%

Paris;Clear;47;SE;6;73%

Pecos;Mostly cloudy;41;Calm;0;53%

Perryton;Mostly cloudy;44;S;10;61%

Plainview;Mostly cloudy;46;WSW;9;41%

Pleasanton;Clear;49;Calm;0;79%

Port Aransas;Clear;60;SE;7;93%

Port Isabel;Clear;62;ESE;5;86%

Port Lavaca;Fog;55;ESE;7;95%

Randolph AFB;Clear;48;Calm;0;68%

Robstown;Clear;52;SE;6;87%

Rockport;Clear;54;SE;6;96%

Rocksprings;Mostly clear;48;SSE;8;72%

San Angelo;Mostly clear;46;Calm;0;65%

San Antonio;Clear;47;SSE;4;81%

San Antonio Stinson;Clear;52;SSE;6;66%

San Marcos;Clear;40;Calm;0;89%

Seminole;Mostly cloudy;40;W;8;47%

Sherman-Denison;Clear;48;SSE;8;74%

Snyder;Cloudy;44;S;7;57%

Sonora;Mostly cloudy;36;Calm;0;86%

Stephenville;Clear;44;S;5;70%

Sulphur Springs;Clear;54;S;10;59%

Sweetwater;Mostly cloudy;51;S;14;52%

Temple;Clear;48;S;9;70%

Terrell;Clear;49;S;6;70%

Tyler;Clear;47;S;6;80%

Uvalde;Clear;46;ENE;6;74%

Vernon;Mostly cloudy;44;SW;6;75%

Victoria;Fog;49;ESE;5;93%

Waco;Clear;43;SSW;6;79%

Weslaco;Mostly cloudy;57;SE;5;84%

Wharton;Clear;47;Calm;0;94%

Wichita Falls;Clear;43;SSE;8;75%

Wink;Mostly cloudy;45;SE;5;45%

Zapata;Mostly clear;57;SE;5;72%

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