TX Current Conditions as of 01:00 AM CDT Wednesday, August 1, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Abilene;Clear;71;E;8;56%

Abilene Dyess;Clear;75;ESE;5;44%

Alice;Clear;74;Calm;0;90%

Alpine;Clear;66;NNW;5;77%

Amarillo;Clear;68;SE;10;57%

Angleton;Fog;71;Calm;0;96%

Arlington;Clear;77;Calm;0;46%

Austin;Clear;81;Calm;0;68%

Austin Bergstrom;Clear;78;SW;5;78%

Bay;Clear;74;Calm;0;100%

Beaumont;Mostly clear;76;Calm;0;91%

Beeville;Clear;75;Calm;0;89%

Borger;Clear;71;SE;12;52%

Bowie;Clear;70;Calm;0;64%

Breckenridge;Clear;73;E;6;54%

Brenham;Clear;76;Calm;0;95%

Bridgeport;Clear;66;Calm;0;79%

Brownsville;Clear;84;SSW;3;79%

Brownwood;Clear;68;NE;6;53%

Burnet;Clear;79;NNE;5;41%

Canadian;Clear;65;Calm;0;78%

Castroville;Clear;72;Calm;0;88%

Childress;Clear;72;ESE;6;56%

Cleburne;Clear;73;N;5;52%

College Station;Clear;78;Calm;0;90%

Comanche;Clear;73;N;15;50%

Conroe;Fog;72;Calm;0;100%

Corpus Christi;Partly cloudy;76;Calm;0;100%

Corsicana;Clear;75;N;5;57%

Cotulla;Mostly clear;80;SE;8;71%

Dalhart;Clear;66;SE;8;58%

Dallas Love;Clear;79;NE;6;48%

Dallas Redbird;Clear;80;NNE;6;43%

Dallas/Ft Worth;Clear;75;NNE;7;53%

Decatur;Clear;73;Calm;0;55%

Del Rio;Clear;76;Calm;0;84%

Del Rio Laughlin AFB;Clear;76;N;6;82%

Denton;Clear;74;NNW;3;55%

Dryden;Clear;78;W;4;54%

Dumas;Clear;62;ESE;7;67%

Edinburg;Cloudy;83;E;8;85%

El Paso;Mostly clear;80;WSW;5;49%

Ellington;Partly cloudy;75;Calm;0;91%

Falfurrias;Clear;78;Calm;0;86%

Fort Hood;Clear;79;NNE;6;44%

Fort Worth;Clear;75;NNE;6;57%

Fort Worth Alliance;Clear;76;N;6;51%

Fort Worth Nas;Clear;80;NW;3;44%

Fort Worth Spinks;Clear;74;N;3;54%

Fredericksburg;Clear;74;Calm;0;62%

Gainesville;Clear;69;N;5;69%

Galveston;Clear;78;NE;5;92%

Gatesville;Clear;75;Calm;0;46%

Georgetown;Clear;81;NNE;3;48%

Giddings;Clear;75;Calm;0;82%

Gilmer;Clear;72;Calm;0;70%

Graham;Clear;67;ENE;3;75%

Granbury;Clear;74;Calm;0;54%

Grand Prairie;Clear;77;Calm;0;46%

Greenville;Clear;73;Calm;0;64%

Guadalupe Pass;Partly cloudy;69;NE;20;72%

Hamilton;Clear;75;NNE;3;45%

Harlingen;Cloudy;83;SSE;7;90%

Hearne;Clear;75;Calm;0;53%

Hebbronville;Clear;76;Calm;0;81%

Henderson;Clear;74;N;2;67%

Hereford;Clear;72;SSE;9;49%

Hillsboro;Clear;75;NE;7;55%

Hondo;Cloudy;78;ENE;8;73%

Houston;Mostly clear;77;Calm;1;87%

Houston (Hobby Airport);Partly cloudy;76;Calm;0;100%

Houston / Dunn Helistop;Mostly clear;77;Calm;0;87%

Houston / Southwest Airport;Fog;71;Calm;0;100%

Houston Clover;Clear;74;Calm;0;100%

Houston Hooks;Fog;74;Calm;0;93%

Houston Hull;Clear;75;Calm;0;90%

Houston Intercontinental;Mostly clear;74;Calm;0;100%

Huntsville;Clear;76;W;5;93%

Ingleside;Clear;79;NE;3;87%

Jacksonville;Clear;74;N;1;65%

Jasper;Clear;65;Calm;0;97%

Junction;Clear;77;Calm;0;49%

Kellyusa Airport;Clear;73;Calm;0;85%

Kerrville;Clear;74;Calm;0;79%

Killeen;Clear;79;NNE;6;44%

Killeen/Ft Hood;Clear;77;NNE;6;46%

Kingsville Nas;Intermittent clouds;77;ESE;3;90%

La Grange;Clear;75;Calm;0;95%

Lago Vista;Clear;80;W;5;67%

Lancaster;Clear;69;Calm;0;66%

Laredo;Mostly clear;88;SE;10;60%

Llano;Clear;81;ENE;3;36%

Longview;Clear;74;NNW;2;69%

Lubbock;Mostly clear;72;ESE;9;50%

Lufkin;Clear;73;Calm;0;93%

Mcallen;Cloudy;87;SE;10;74%

Mcgregor;Clear;79;N;5;44%

Mckinney;Clear;73;N;3;58%

Mesquite;Clear;74;Calm;0;56%

Midland;Clear;81;ESE;7;40%

Midland Airpark;Clear;81;ESE;7;40%

Midlothian;Clear;73;Calm;0;61%

Mineola;Clear;72;N;2;68%

Mineral Wells;Clear;73;NE;6;54%

Mount Pleasant;Clear;69;Calm;0;74%

Nacogdoches;Clear;71;NNW;3;86%

New Braunfels;Clear;73;NNW;6;93%

Odessa;Clear;77;Calm;0;68%

Orange;Fog;72;ENE;3;100%

Palacios;Mostly clear;76;NE;5;100%

Palestine;Clear;73;N;6;65%

Pampa;Clear;66;SE;9;67%

Pampa / Mesa Vista;Clear;63;Calm;0;77%

Paris;Clear;72;NNW;2;66%

Pecos;Clear;76;SE;5;55%

Perryton;Clear;65;SE;5;81%

Plainview;Clear;67;ESE;6;56%

Pleasanton;Clear;72;Calm;0;100%

Port Aransas;Partly cloudy;79;W;3;94%

Port Isabel;Cloudy;82;SE;6;87%

Port Lavaca;Clear;77;Calm;0;91%

Randolph AFB;Clear;74;NW;5;92%

Robstown;Clear;75;NNW;3;93%

Rockport;Clear;76;WSW;3;93%

Rocksprings;Clear;75;ENE;5;48%

San Angelo;Clear;75;ESE;5;42%

San Antonio;Clear;76;NW;3;82%

San Antonio Stinson;Clear;76;NNW;5;79%

San Marcos;Clear;76;W;5;81%

Seminole;Clear;70;Calm;0;71%

Sherman-Denison;Clear;70;N;3;72%

Snyder;Clear;75;E;8;44%

Sonora;Clear;77;ENE;7;41%

Stephenville;Clear;73;Calm;0;52%

Sulphur Springs;Clear;75;Calm;0;61%

Sweetwater;Clear;73;E;5;48%

Temple;Clear;77;N;3;44%

Terrell;Clear;73;N;6;56%

Tyler;Clear;76;N;4;58%

Uvalde;Clear;76;ESE;8;66%

Vernon;Clear;71;E;5;60%

Victoria;Intermittent clouds;76;NE;1;95%

Waco;Clear;75;N;6;47%

Weslaco;Cloudy;83;SE;8;85%

Wharton;Fog;72;Calm;0;95%

Wichita Falls;Clear;73;Calm;0;58%

Wink;Mostly clear;76;SSW;5;66%

Zapata;Partly cloudy;83;SE;5;66%

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