TX Current Conditions as of 12:00 AM CDT Friday, July 27, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Abilene;Clear;81;Calm;0;53%

Abilene Dyess;Cloudy;83;Calm;0;47%

Alice;Clear;76;SSE;5;79%

Alpine;Clear;77;NW;3;38%

Amarillo;Partly cloudy;73;ENE;10;78%

Angleton;Clear;76;Calm;0;87%

Arlington;Clear;92;S;3;29%

Austin;Clear;88;SSE;6;33%

Austin Bergstrom;Mostly clear;81;S;5;46%

Bay;Clear;76;Calm;0;84%

Beaumont;Mostly clear;77;ESE;4;89%

Beeville;Clear;77;SSE;5;82%

Borger;Cloudy;80;ENE;6;58%

Bowie;Clear;84;Calm;0;47%

Breckenridge;Partly cloudy;85;E;5;44%

Brenham;Clear;83;S;6;60%

Bridgeport;Clear;83;Calm;0;49%

Brownsville;Mostly cloudy;82;ENE;3;85%

Brownwood;Partly cloudy;82;Calm;0;33%

Burnet;Clear;81;Calm;0;40%

Canadian;Cloudy;76;E;6;76%

Castroville;Clear;83;SSE;3;37%

Childress;Cloudy;82;SE;7;50%

Cleburne;Clear;88;SSE;7;32%

College Station;Clear;86;SSE;3;50%

Comanche;Clear;84;S;7;35%

Conroe;Clear;77;Calm;0;79%

Corpus Christi;Intermittent clouds;77;SSE;6;96%

Corsicana;Cloudy;87;SSE;5;48%

Cotulla;Clear;84;SE;9;40%

Dalhart;Clear;73;S;7;68%

Dallas Love;Cloudy;96;SE;8;29%

Dallas Redbird;Cloudy;93;S;3;31%

Dallas/Ft Worth;Cloudy;94;SSE;10;30%

Decatur;Clear;88;Calm;0;40%

Del Rio;Clear;88;ESE;9;30%

Del Rio Laughlin AFB;Clear;85;SE;9;32%

Denton;Cloudy;90;Calm;0;38%

Dryden;Mostly clear;84;SE;8;34%

Dumas;Partly cloudy;71;NNE;7;75%

Edinburg;Mostly clear;82;E;8;77%

El Paso;Intermittent clouds;81;NNW;11;53%

Ellington;Mostly clear;82;S;7;65%

Falfurrias;Clear;79;E;3;76%

Fort Hood;Clear;87;SSE;3;34%

Fort Worth;Mostly cloudy;88;NW;3;41%

Fort Worth Alliance;Cloudy;92;WSW;3;34%

Fort Worth Nas;Cloudy;91;WNW;3;37%

Fort Worth Spinks;Clear;88;Calm;0;32%

Fredericksburg;Clear;75;Calm;0;43%

Gainesville;Clear;86;ENE;12;49%

Galveston;Clear;83;SSE;8;76%

Gatesville;Clear;86;Calm;0;34%

Georgetown;Mostly clear;84;S;5;42%

Giddings;Clear;82;Calm;0;54%

Gilmer;Clear;83;Calm;0;64%

Graham;Cloudy;80;Calm;0;61%

Granbury;Mostly cloudy;89;Calm;0;35%

Grand Prairie;Clear;92;S;3;29%

Greenville;Clear;82;N;6;57%

Guadalupe Pass;Clear;74;NE;20;59%

Hamilton;Clear;84;S;6;33%

Harlingen;Clear;79;E;5;87%

Hearne;Clear;82;Calm;0;58%

Hebbronville;Clear;78;N;7;70%

Henderson;Partly cloudy;82;S;1;62%

Hereford;Clear;73;NE;3;83%

Hillsboro;Clear;88;SE;7;37%

Hondo;Clear;83;SSE;6;39%

Houston;Clear;82;N;6;61%

Houston (Hobby Airport);Mostly clear;83;SSW;8;67%

Houston / Dunn Helistop;Clear;82;N;6;61%

Houston / Southwest Airport;Clear;76;Calm;0;82%

Houston Clover;Clear;79;Calm;0;76%

Houston Hooks;Clear;78;Calm;0;78%

Houston Hull;Mostly clear;84;SSW;8;58%

Houston Intercontinental;Intermittent clouds;85;SSW;5;58%

Huntsville;Clear;84;S;3;54%

Ingleside;Clear;82;S;6;77%

Jacksonville;Partly cloudy;83;N;1;63%

Jasper;Clear;78;Calm;0;84%

Junction;Clear;84;Calm;0;31%

Kellyusa Airport;Clear;83;SSE;8;45%

Kerrville;Clear;74;Calm;0;49%

Killeen;Clear;87;SSE;3;34%

Killeen/Ft Hood;Clear;85;S;5;39%

Kingsville Nas;Intermittent clouds;79;ESE;5;81%

La Grange;Clear;82;SSW;6;59%

Lago Vista;Clear;86;S;6;36%

Lancaster;Mostly cloudy;85;Calm;0;43%

Laredo;Mostly clear;89;ESE;14;42%

Llano;Clear;82;Calm;0;34%

Longview;Partly cloudy;83;S;1;59%

Lubbock;Intermittent clouds;76;ESE;8;62%

Lufkin;Clear;81;Calm;0;66%

Mcallen;Partly cloudy;85;E;7;71%

Mcgregor;Clear;85;S;5;41%

Mckinney;Cloudy;89;Calm;0;43%

Mesquite;Clear;84;SE;3;46%

Midland;Cloudy;85;E;8;41%

Midland Airpark;Cloudy;85;E;8;41%

Midlothian;Clear;86;Calm;0;39%

Mineola;Partly cloudy;82;N;2;65%

Mineral Wells;Cloudy;85;W;5;45%

Mount Pleasant;Clear;79;Calm;0;64%

Nacogdoches;Partly cloudy;80;Calm;0;66%

New Braunfels;Clear;80;S;8;51%

Odessa;Cloudy;85;E;14;41%

Orange;Clear;77;Calm;0;89%

Palacios;Clear;83;S;6;72%

Palestine;Clear;84;Calm;0;50%

Pampa;Cloudy;76;E;7;68%

Pampa / Mesa Vista;Cloudy;77;E;7;64%

Paris;Cloudy;87;NE;8;48%

Pecos;Partly cloudy;84;SE;6;32%

Perryton;Partly cloudy;72;E;5;77%

Plainview;Clear;71;SE;3;78%

Pleasanton;Clear;81;Calm;0;47%

Port Aransas;Mostly clear;82;SE;9;82%

Port Isabel;Clear;82;E;8;82%

Port Lavaca;Clear;78;SSW;5;82%

Randolph AFB;Clear;80;SSE;7;50%

Robstown;Clear;78;SSE;5;86%

Rockport;Clear;82;SSE;7;76%

Rocksprings;Clear;79;SE;7;33%

San Angelo;Cloudy;89;SE;9;21%

San Antonio;Clear;81;SSE;6;51%

San Antonio Stinson;Clear;84;SSE;6;32%

San Marcos;Clear;78;Calm;0;53%

Seminole;Mostly cloudy;77;ENE;5;54%

Sherman-Denison;Cloudy;83;NE;7;61%

Snyder;Mostly cloudy;84;ENE;7;44%

Sonora;Clear;86;SSE;6;30%

Stephenville;Partly cloudy;90;Calm;0;27%

Sulphur Springs;Clear;84;Calm;0;52%

Sweetwater;Clear;81;ENE;3;51%

Temple;Clear;87;S;7;38%

Terrell;Cloudy;86;Calm;0;46%

Tyler;Partly cloudy;84;N;2;57%

Uvalde;Clear;81;SE;6;39%

Vernon;Clear;80;ENE;9;57%

Victoria;Intermittent clouds;78;SSW;6;77%

Waco;Clear;83;S;7;50%

Weslaco;Mostly clear;82;E;8;78%

Wharton;Clear;74;Calm;0;78%

Wichita Falls;Clear;85;NNE;17;53%

Wink;Intermittent clouds;87;E;8;29%

Zapata;Clear;84;ESE;15;56%

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