TX Current Conditions as of 12:00 AM CDT Wednesday, June 20, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Abilene;Clear;74;SE;13;81%

Abilene Dyess;Clear;78;SE;16;66%

Alice;Cloudy;77;Calm;0;93%

Alpine;Clear;78;SSE;9;52%

Amarillo;Mostly cloudy;75;SE;21;75%

Angleton;Showers;77;SSE;7;93%

Arlington;Partly cloudy;79;ESE;8;67%

Austin;Cloudy;76;E;5;90%

Austin Bergstrom;Cloudy;77;ESE;6;93%

Bay;Cloudy;77;E;7;95%

Beaumont;Mostly cloudy;78;ENE;6;94%

Beeville;Rain;74;ESE;5;97%

Borger;Clear;79;SSE;18;59%

Bowie;Clear;76;SE;6;78%

Breckenridge;Clear;78;SSE;8;69%

Brenham;Cloudy;76;Calm;0;99%

Bridgeport;Cloudy;78;S;13;70%

Brownsville;Cloudy;78;SSE;9;90%

Brownwood;Partly cloudy;73;E;7;91%

Burnet;Cloudy;74;ESE;5;90%

Canadian;Clear;77;SSE;16;69%

Castroville;Showers;75;E;8;96%

Childress;Clear;78;SE;12;63%

Cleburne;Cloudy;75;SE;6;100%

College Station;Cloudy;76;E;8;97%

Comanche;Clear;72;ESE;9;100%

Conroe;Cloudy;76;ESE;6;100%

Corpus Christi;Rain;75;ESE;10;100%

Corsicana;Cloudy;77;SE;9;84%

Cotulla;Rain;74;E;7;100%

Dalhart;Clear;78;SSE;25;57%

Dallas Love;Mostly cloudy;81;SE;15;66%

Dallas Redbird;Partly cloudy;80;SE;16;66%

Dallas/Ft Worth;Cloudy;80;SSE;13;68%

Decatur;Clear;78;SE;3;71%

Del Rio;Mostly clear;82;ESE;12;69%

Del Rio Laughlin AFB;Mostly clear;81;ESE;12;67%

Denton;Cloudy;79;SE;8;66%

Dryden;Mostly clear;81;SE;10;64%

Dumas;Clear;74;SE;22;67%

Edinburg;Cloudy;78;ESE;4;88%

El Paso;Clear;87;NW;7;15%

Ellington;Showers;77;E;12;94%

Falfurrias;Cloudy;78;Calm;0;92%

Fort Hood;Showers;75;ESE;7;88%

Fort Worth;Cloudy;79;SE;10;77%

Fort Worth Alliance;Cloudy;81;SE;13;64%

Fort Worth Nas;Cloudy;79;S;12;76%

Fort Worth Spinks;Cloudy;78;SSW;5;78%

Fredericksburg;Cloudy;72;Calm;0;92%

Gainesville;Mostly clear;75;SSE;3;78%

Galveston;Cloudy;79;ESE;20;93%

Gatesville;Cloudy;73;Calm;0;100%

Georgetown;Cloudy;75;E;6;93%

Giddings;Mostly cloudy;71;ESE;3;96%

Gilmer;Partly cloudy;77;SE;3;69%

Graham;Cloudy;78;ESE;6;78%

Granbury;Cloudy;77;SE;6;81%

Grand Prairie;Partly cloudy;79;ESE;8;67%

Greenville;Cloudy;82;SE;8;61%

Guadalupe Pass;Clear;77;NE;23;46%

Hamilton;Cloudy;74;SE;5;100%

Harlingen;Cloudy;78;SW;7;100%

Hearne;Mostly cloudy;75;E;6;97%

Hebbronville;Cloudy;75;Calm;0;89%

Henderson;Clear;76;ESE;3;80%

Hereford;Clear;77;SSE;21;64%

Hillsboro;Cloudy;75;ESE;3;98%

Hondo;Rain;78;ENE;8;86%

Houston;Cloudy;77;Calm;0;94%

Houston (Hobby Airport);Cloudy;78;ESE;9;100%

Houston / Dunn Helistop;Cloudy;77;Calm;0;94%

Houston / Southwest Airport;Showers;76;ENE;5;97%

Houston Clover;Showers;78;E;6;100%

Houston Hooks;Cloudy;77;ESE;6;96%

Houston Hull;Showers;78;E;5;90%

Houston Intercontinental;Cloudy;77;ESE;8;96%

Huntsville;Cloudy;77;N;3;87%

Ingleside;Cloudy;79;SSE;7;85%

Jacksonville;Cloudy;75;SE;6;88%

Jasper;Cloudy;72;E;3;98%

Junction;Mostly cloudy;77;E;9;78%

Kellyusa Airport;Rain;77;ENE;6;88%

Kerrville;Cloudy;73;E;5;91%

Killeen;Showers;75;ESE;7;88%

Killeen/Ft Hood;Showers;75;SE;9;93%

Kingsville Nas;Cloudy;79;E;3;90%

La Grange;Cloudy;77;E;3;97%

Lago Vista;Cloudy;74;ESE;6;98%

Lancaster;Showers;74;Calm;0;92%

Laredo;Thunderstorms;81;ESE;11;81%

Llano;Cloudy;73;Calm;0;100%

Longview;Cloudy;79;SSE;7;71%

Lubbock;Cloudy;77;SE;19;64%

Lufkin;Cloudy;74;E;3;96%

Mcallen;Cloudy;78;SSE;3;92%

Mcgregor;Cloudy;75;ESE;5;94%

Mckinney;Cloudy;80;SSE;10;66%

Mesquite;Cloudy;79;SSE;7;71%

Midland;Clear;82;SE;14;54%

Midland Airpark;Clear;82;SE;14;54%

Midlothian;Rain;74;SE;5;95%

Mineola;Cloudy;79;SE;8;72%

Mineral Wells;Cloudy;76;SE;12;81%

Mount Pleasant;Clear;78;SSE;6;66%

Nacogdoches;Cloudy;74;E;5;93%

New Braunfels;Cloudy;76;E;6;93%

Odessa;Clear;82;SE;16;50%

Orange;Cloudy;78;SE;7;98%

Palacios;Cloudy;80;ESE;8;90%

Palestine;Partly cloudy;77;ESE;5;82%

Pampa;Clear;76;SSE;23;66%

Pampa / Mesa Vista;Clear;77;SSE;20;60%

Paris;Cloudy;78;SSE;8;70%

Pecos;Clear;80;E;5;63%

Perryton;Partly cloudy;76;SSE;13;67%

Plainview;Clear;74;SE;15;64%

Pleasanton;Cloudy;75;E;5;100%

Port Aransas;Mostly cloudy;80;SE;14;88%

Port Isabel;Rain;82;SE;11;80%

Port Lavaca;Partly cloudy;78;SE;7;85%

Randolph AFB;Cloudy;75;ESE;7;100%

Robstown;Showers;75;ESE;7;96%

Rockport;Cloudy;80;ESE;14;87%

Rocksprings;Intermittent clouds;75;E;9;72%

San Angelo;Clear;79;ESE;10;68%

San Antonio;Thunderstorms;78;ESE;8;90%

San Antonio Stinson;Rain;77;ESE;9;93%

San Marcos;Cloudy;75;ESE;8;94%

Seminole;Clear;79;SE;12;55%

Sherman-Denison;Mostly cloudy;77;SE;8;78%

Snyder;Clear;78;SE;13;66%

Sonora;Clear;77;ESE;8;73%

Stephenville;Cloudy;74;Calm;0;85%

Sulphur Springs;Partly cloudy;80;SE;6;63%

Sweetwater;Clear;77;SE;13;69%

Temple;Cloudy;75;ESE;8;94%

Terrell;Mostly cloudy;80;SE;9;63%

Tyler;Cloudy;77;SSE;10;77%

Uvalde;Partly cloudy;75;E;9;88%

Vernon;Clear;80;SE;13;67%

Victoria;Cloudy;77;ESE;10;94%

Waco;Cloudy;77;SSE;8;84%

Weslaco;Cloudy;75;SSW;6;100%

Wharton;Showers;76;ESE;8;91%

Wichita Falls;Clear;78;SSE;8;74%

Wink;Clear;82;W;11;58%

Zapata;Thunderstorms;80;E;5;87%

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