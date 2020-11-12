NY Forecast
NY Forecast for Friday, November 13, 2020
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City/Town;Weather Condition;High Temp (F);Low Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%);Chance of Precip. (%);UV Index
Albany;A little rain;46;34;W;5;73%;62%;1
Binghamton;Clouds breaking;50;33;WNW;8;62%;28%;2
Buffalo;Mostly sunny;50;36;WNW;13;61%;35%;2
Central Park;A little a.m. rain;55;44;N;7;76%;62%;1
Dansville;Mostly sunny;53;34;WNW;7;61%;36%;2
Dunkirk;Partly sunny;52;35;WNW;11;60%;32%;2
East Hampton;A little a.m. rain;56;41;NW;7;82%;77%;1
Elmira;Some sunshine;55;33;WNW;7;62%;20%;2
Farmingdale;A little a.m. rain;56;41;NW;7;80%;57%;1
Fort Drum;Partly sunny;49;33;W;10;62%;44%;2
Fulton;Partly sunny;51;38;WNW;8;62%;44%;2
Glens Falls;A bit of rain;48;32;WSW;4;71%;65%;1
Islip;A little a.m. rain;57;40;NW;8;80%;67%;1
Ithaca;Some sun;52;35;WNW;9;63%;34%;2
Jamestown;Mostly sunny;47;33;WNW;11;69%;44%;2
Massena;Partial sunshine;49;34;WSW;8;57%;34%;2
Montauk;A little a.m. rain;55;44;NW;6;82%;77%;1
Montgomery;A little a.m. rain;50;34;WNW;4;82%;61%;1
Monticello;Occasional rain;50;34;WNW;5;70%;60%;1
New York;A little a.m. rain;55;44;NW;9;73%;62%;1
New York Jfk;A little a.m. rain;55;41;NW;9;81%;69%;1
New York Lga;A little a.m. rain;56;45;WNW;10;72%;65%;1
Newburgh;A little a.m. rain;52;36;WNW;4;79%;62%;1
Niagara Falls;Mostly cloudy;50;35;W;10;63%;67%;1
Ogdensburg;Partly sunny;50;37;WSW;6;62%;39%;2
Penn (Yan);Mostly sunny;52;36;WNW;9;61%;39%;2
Plattsburgh;Partly sunny;49;37;WSW;7;65%;42%;1
Poughkeepsie;A little a.m. rain;50;34;W;2;77%;61%;1
Rochester;A passing shower;52;35;WNW;9;61%;63%;2
Rome;Partial sunshine;52;37;W;8;60%;66%;2
Saranac Lake;Partly sunny;46;26;WSW;7;67%;41%;1
Shirley;A little a.m. rain;57;38;NW;7;80%;68%;1
Syracuse;Some sunshine;53;37;W;8;60%;57%;2
Watertown;Partial sunshine;50;34;W;9;62%;44%;2
Wellsville;Mostly sunny;48;31;WNW;10;64%;40%;2
Westhampton Beach;A little a.m. rain;54;35;NW;7;86%;68%;1
White Plains;A little a.m. rain;51;38;WNW;6;80%;61%;1
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