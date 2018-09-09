NY Forecast
NY Forecast for Tuesday, September 11, 2018
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City/Town;Weather Condition;High Temp (F);Low Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%);Chance of Precip. (%);UV Index
Albany;Heavy rain;63;60;SE;4;74%;94%;1
Binghamton;Heavy rain, breezy;62;61;SSE;14;92%;93%;1
Buffalo;Windy with rain;68;64;SSW;19;74%;88%;1
Central Park;Breezy with rain;72;71;S;16;90%;92%;1
Dansville;Heavy rain, windy;67;61;S;20;87%;91%;1
Dunkirk;Windy with rain;69;63;SSW;19;79%;87%;1
East Hampton;Breezy with rain;73;70;SE;19;83%;91%;1
Elmira;Heavy rain, breezy;67;59;SSW;14;92%;93%;1
Farmingdale;Rain, breezy, humid;73;70;S;20;89%;90%;1
Fort Drum;Heavy rain, breezy;61;58;SE;14;89%;93%;1
Fulton;Heavy rain, windy;63;60;ESE;19;85%;94%;2
Glens Falls;Rain, becoming heavy;60;58;NNE;7;91%;94%;1
Islip;Humid with rain;73;71;SSE;12;87%;87%;2
Ithaca;Heavy rain, breezy;63;60;SSE;15;95%;93%;1
Jamestown;A little rain;64;58;SSW;20;93%;85%;1
Massena;Rain;60;56;ENE;9;77%;95%;2
Montauk;Rain, breezy, humid;71;68;SSE;15;86%;88%;1
Montgomery;Breezy with rain;66;63;NE;14;93%;88%;1
Monticello;Heavy rain, windy;63;58;ENE;19;92%;91%;1
New York;Breezy with rain;72;72;SE;15;86%;92%;1
New York Jfk;Breezy with rain;75;73;S;20;93%;91%;1
New York Lga;Breezy with rain;75;74;S;15;81%;91%;1
Newburgh;Breezy with rain;67;65;NE;16;89%;88%;1
Niagara Falls;Rain;66;62;SSW;10;87%;93%;1
Ogdensburg;Cool with rain;59;55;ENE;6;76%;90%;2
Penn (Yan);Heavy rain, breezy;63;61;SSE;14;93%;92%;1
Plattsburgh;Rain;59;56;SSE;10;78%;96%;2
Poughkeepsie;Breezy with rain;66;64;ESE;14;86%;90%;1
Rochester;Heavy morning rain;66;61;S;14;95%;92%;1
Rome;Heavy rain, breezy;60;58;ESE;14;96%;95%;1
Saranac Lake;Periods of rain;56;52;SSE;9;83%;95%;1
Shirley;Humid with rain;73;71;SE;9;85%;91%;2
Syracuse;Heavy rain, windy;62;61;NE;18;98%;95%;1
Watertown;Rain, some heavy;62;58;SE;9;84%;92%;1
Wellsville;Breezy with rain;67;61;SSW;14;85%;88%;1
Westhampton Beach;Breezy with rain;72;69;SSE;18;83%;89%;2
White Plains;Breezy with rain;70;68;SSE;15;90%;92%;1
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