NY Current Conditions
NY Current Conditions as of 03:00 AM EDT Wednesday, July 10, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Albany;Mostly cloudy;65;Calm;1;80%
Binghamton;Clear;66;Calm;0;53%
Buffalo;Mostly clear;66;SE;3;82%
Central Park;Clear;77;WSW;5;63%
Dansville;Clear;65;ESE;8;90%
Dunkirk;Clear;67;SE;2;85%
East Hampton;Clear;65;Calm;0;95%
Elmira;Clear;60;Calm;0;92%
Farmingdale;Clear;72;Calm;0;90%
Fort Drum;Clear;63;SSE;7;73%
Fulton;Clear;56;Calm;0;89%
Glens Falls;Clear;60;Calm;0;94%
Islip;Clear;71;WSW;5;92%
Ithaca;Mostly clear;61;ENE;5;86%
Jamestown;Clear;65;Calm;0;90%
Massena;Clear;62;Calm;0;83%
Montauk;Clear;70;Calm;0;89%
Montgomery;Clear;59;Calm;0;96%
Monticello;Clear;60;NNE;2;88%
New York;Clear;77;WSW;5;63%
New York Jfk;Mostly clear;72;SSW;6;100%
New York Lga;Clear;80;Calm;0;61%
Newburgh;Mostly cloudy;65;SW;2;85%
Niagara Falls;Clear;64;SW;2;80%
Ogdensburg;Clear;59;Calm;0;93%
Penn (Yan);Clear;64;SW;6;89%
Plattsburgh;Clear;65;Calm;0;72%
Poughkeepsie;Clear;63;NE;3;90%
Rochester;Clear;67;Calm;0;72%
Rome;Clear;60;Calm;0;89%
Saranac Lake;Clear;50;Calm;0;92%
Shirley;Clear;69;SSW;3;89%
Syracuse;Clear;64;E;3;74%
Watertown;Clear;56;E;3;96%
Wellsville;Clear;63;ESE;3;100%
Westhampton Beach;Clear;63;Calm;0;100%
White Plains;Clear;68;Calm;0;87%
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