NY Current Conditions as of 03:00 AM EDT Wednesday, July 10, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Albany;Mostly cloudy;65;Calm;1;80%

Binghamton;Clear;66;Calm;0;53%

Buffalo;Mostly clear;66;SE;3;82%

Central Park;Clear;77;WSW;5;63%

Dansville;Clear;65;ESE;8;90%

Dunkirk;Clear;67;SE;2;85%

East Hampton;Clear;65;Calm;0;95%

Elmira;Clear;60;Calm;0;92%

Farmingdale;Clear;72;Calm;0;90%

Fort Drum;Clear;63;SSE;7;73%

Fulton;Clear;56;Calm;0;89%

Glens Falls;Clear;60;Calm;0;94%

Islip;Clear;71;WSW;5;92%

Ithaca;Mostly clear;61;ENE;5;86%

Jamestown;Clear;65;Calm;0;90%

Massena;Clear;62;Calm;0;83%

Montauk;Clear;70;Calm;0;89%

Montgomery;Clear;59;Calm;0;96%

Monticello;Clear;60;NNE;2;88%

New York;Clear;77;WSW;5;63%

New York Jfk;Mostly clear;72;SSW;6;100%

New York Lga;Clear;80;Calm;0;61%

Newburgh;Mostly cloudy;65;SW;2;85%

Niagara Falls;Clear;64;SW;2;80%

Ogdensburg;Clear;59;Calm;0;93%

Penn (Yan);Clear;64;SW;6;89%

Plattsburgh;Clear;65;Calm;0;72%

Poughkeepsie;Clear;63;NE;3;90%

Rochester;Clear;67;Calm;0;72%

Rome;Clear;60;Calm;0;89%

Saranac Lake;Clear;50;Calm;0;92%

Shirley;Clear;69;SSW;3;89%

Syracuse;Clear;64;E;3;74%

Watertown;Clear;56;E;3;96%

Wellsville;Clear;63;ESE;3;100%

Westhampton Beach;Clear;63;Calm;0;100%

White Plains;Clear;68;Calm;0;87%

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