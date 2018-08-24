NY Current Conditions as of 05:00 AM EDT Friday, August 24, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Albany;Mostly cloudy;56;Calm;1;91%

Binghamton;Clear;56;WSW;7;83%

Buffalo;Clear;64;SSW;7;81%

Central Park;Clear;66;Calm;0;74%

Dansville;Clear;56;SE;7;86%

Dunkirk;Clear;61;SSW;8;82%

East Hampton;Clear;52;SSW;3;99%

Elmira;Clear;51;Calm;0;92%

Farmingdale;Clear;62;Calm;0;83%

Fort Drum;Clear;66;SW;10;100%

Fulton;Clear;60;S;5;80%

Glens Falls;Clear;54;Calm;0;96%

Islip;Clear;63;N;3;74%

Ithaca;Clear;52;E;5;100%

Jamestown;Clear;53;S;5;92%

Massena;Clear;63;SW;9;93%

Montauk;Cloudy;68;NW;5;72%

Montgomery;Partly cloudy;57;Calm;0;93%

Monticello;Clear;54;Calm;1;95%

New York;Clear;66;Calm;0;74%

New York Jfk;Clear;67;Calm;0;78%

New York Lga;Clear;71;WNW;5;58%

Newburgh;Clear;59;Calm;0;93%

Niagara Falls;Clear;62;SW;7;96%

Ogdensburg;Clear;61;S;6;94%

Penn (Yan);Clear;61;SW;8;83%

Plattsburgh;Clear;61;S;6;83%

Poughkeepsie;Clear;55;ESE;3;92%

Rochester;Clear;62;SW;9;84%

Rome;Clear;53;Calm;0;100%

Saranac Lake;Fog;50;SSW;3;100%

Shirley;Clear;58;Calm;0;100%

Syracuse;Clear;63;SW;6;86%

Watertown;Clear;64;SSW;7;96%

Wellsville;Clear;57;Calm;0;74%

Westhampton Beach;Clear;50;Calm;0;86%

White Plains;Clear;59;WNW;5;93%

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