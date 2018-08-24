NY Current Conditions
NY Current Conditions as of 05:00 AM EDT Friday, August 24, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Albany;Mostly cloudy;56;Calm;1;91%
Binghamton;Clear;56;WSW;7;83%
Buffalo;Clear;64;SSW;7;81%
Central Park;Clear;66;Calm;0;74%
Dansville;Clear;56;SE;7;86%
Dunkirk;Clear;61;SSW;8;82%
East Hampton;Clear;52;SSW;3;99%
Elmira;Clear;51;Calm;0;92%
Farmingdale;Clear;62;Calm;0;83%
Fort Drum;Clear;66;SW;10;100%
Fulton;Clear;60;S;5;80%
Glens Falls;Clear;54;Calm;0;96%
Islip;Clear;63;N;3;74%
Ithaca;Clear;52;E;5;100%
Jamestown;Clear;53;S;5;92%
Massena;Clear;63;SW;9;93%
Montauk;Cloudy;68;NW;5;72%
Montgomery;Partly cloudy;57;Calm;0;93%
Monticello;Clear;54;Calm;1;95%
New York;Clear;66;Calm;0;74%
New York Jfk;Clear;67;Calm;0;78%
New York Lga;Clear;71;WNW;5;58%
Newburgh;Clear;59;Calm;0;93%
Niagara Falls;Clear;62;SW;7;96%
Ogdensburg;Clear;61;S;6;94%
Penn (Yan);Clear;61;SW;8;83%
Plattsburgh;Clear;61;S;6;83%
Poughkeepsie;Clear;55;ESE;3;92%
Rochester;Clear;62;SW;9;84%
Rome;Clear;53;Calm;0;100%
Saranac Lake;Fog;50;SSW;3;100%
Shirley;Clear;58;Calm;0;100%
Syracuse;Clear;63;SW;6;86%
Watertown;Clear;64;SSW;7;96%
Wellsville;Clear;57;Calm;0;74%
Westhampton Beach;Clear;50;Calm;0;86%
White Plains;Clear;59;WNW;5;93%
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