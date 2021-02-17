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Weather

CT Current Conditions

CT Current Conditions as of 02:00 AM EST Wednesday, February 17, 2021

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Bridgeport;Clear;29;WNW;7;58%

Chester;Clear;28;NW;14;59%

Danbury;Mostly clear;28;WNW;9;52%

Groton;Clear;34;NNW;16;58%

Hartford;Mostly clear;30;NW;17;47%

Meriden;Clear;30;NNW;15;55%

New Haven;Clear;34;WNW;14;54%

Oxford;Clear;27;WNW;15;60%

Willimantic;Clear;29;WNW;12;58%

Windsor Locks;Partly cloudy;27;WNW;23;53%

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