https://www.westport-news.com/weather/article/CT-Current-Conditions-15282388.php
CT Current Conditions
CT Current Conditions as of 02:00 AM EDT Wednesday, May 20, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Bridgeport;Mostly clear;48;ENE;2;78%
Chester;Clear;50;Calm;0;53%
Danbury;Clear;47;Calm;0;79%
Groton;Clear;48;NE;7;62%
Hartford;Clear;53;Calm;0;52%
Meriden;Clear;52;Calm;0;52%
New Haven;Clear;49;Calm;0;77%
Oxford;Clear;50;ENE;6;58%
Willimantic;Mostly clear;47;Calm;0;73%
Windsor Locks;Clear;49;NNE;3;63%
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