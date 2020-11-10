CA Marine Warnings and Forecast for Tuesday, November 10, 2020

_____

SMALL CRAFT ADVISORY

URGENT - MARINE WEATHER MESSAGE

National Weather Service Los Angeles/Oxnard CA

232 AM PST Tue Nov 10 2020

...SMALL CRAFT ADVISORY WILL EXPIRE AT 3 AM PST EARLY THIS

MORNING...

Winds and seas have diminished below advisory level.

...SMALL CRAFT ADVISORY WILL EXPIRE AT 3 AM PST EARLY THIS

MORNING...

Winds and seas have diminished below advisory level.

...SMALL CRAFT ADVISORY WILL EXPIRE AT 3 AM PST EARLY THIS

MORNING...

Winds and seas have diminished below advisory level.

_____

Copyright 2020 AccuWeather