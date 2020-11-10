https://www.westport-news.com/weather/article/CA-Marine-Warning-and-Forecast-15715059.php
CA Marine Warning and Forecast
CA Marine Warnings and Forecast for Tuesday, November 10, 2020
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SMALL CRAFT ADVISORY
URGENT - MARINE WEATHER MESSAGE
National Weather Service Los Angeles/Oxnard CA
232 AM PST Tue Nov 10 2020
...SMALL CRAFT ADVISORY WILL EXPIRE AT 3 AM PST EARLY THIS
MORNING...
Winds and seas have diminished below advisory level.
...SMALL CRAFT ADVISORY WILL EXPIRE AT 3 AM PST EARLY THIS
MORNING...
Winds and seas have diminished below advisory level.
...SMALL CRAFT ADVISORY WILL EXPIRE AT 3 AM PST EARLY THIS
MORNING...
Winds and seas have diminished below advisory level.
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