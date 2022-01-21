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Weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 11:00 PM PST Thursday, January 20, 2022

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;37;W;9;78%

Arcata;Mostly cloudy;51;NNW;3;97%

Auburn;Partly cloudy;46;Calm;0;87%

Avalon;Clear;61;WNW;4;28%

Bakersfield;Clear;50;NNE;3;82%

Beale AFB;Partly cloudy;45;NNE;7;90%

Big Bear City;Clear;27;Calm;0;58%

Bishop;Clear;33;WNW;7;61%

Blue Canyon;Partly cloudy;45;Calm;0;62%

Blythe;Clear;51;SSW;3;28%

Burbank;Clear;59;N;7;30%

Camarillo;Clear;52;NE;3;63%

Camp Pendleton;Clear;55;NE;3;68%

Campo;Clear;37;ENE;4;65%

Carlsbad;Clear;48;N;5;92%

Chico;Mostly cloudy;48;Calm;0;76%

China Lake;Partly cloudy;44;SSW;8;46%

Chino;Clear;53;NE;3;53%

Concord;Clear;46;Calm;0;88%

Corona;Mostly clear;55;E;3;48%

Crescent City;Mostly cloudy;46;N;5;100%

Daggett-Barstow;Mostly clear;45;W;9;41%

Edwards AFB;Partly cloudy;40;SW;12;63%

El Centro;Partly cloudy;50;Calm;0;42%

Eureka;Mostly cloudy;50;NW;3;96%

Fairfield;Clear;43;WNW;3;92%

Fresno;Clear;50;Calm;0;82%

Fullerton;Partly cloudy;55;Calm;0;58%

Hanford;Clear;43;E;3;96%

Hawthorne;Clear;58;Calm;5;77%

Hayward;Clear;52;ENE;3;74%

Imperial;Partly cloudy;50;Calm;0;42%

Imperial Beach;Clear;53;E;5;82%

Lancaster;Partly cloudy;38;SE;4;68%

Lemoore Nas;Mostly clear;46;W;6;76%

Lincoln;Partly cloudy;37;NE;6;100%

Livermore;Clear;46;Calm;0;88%

Lompoc;Clear;44;NNE;3;95%

Long Beach;Mostly clear;56;Calm;0;71%

Los Alamitos;Partly cloudy;56;Calm;0;71%

Los Angeles;Clear;56;NNE;3;66%

Los Angeles Downtown;Clear;56;NNE;3;66%

Madera;Clear;47;ENE;1;100%

Mammoth;Clear;34;N;4;83%

Marysville;Mostly cloudy;45;N;3;92%

Mather AFB;Partly cloudy;45;NNE;6;93%

Merced;Clear;46;Calm;0;88%

Merced (airport);Clear;46;Calm;0;88%

Miramar Mcas;Clear;47;ENE;5;79%

Modesto;Clear;45;Calm;0;98%

Moffett Nas;Clear;50;N;2;89%

Mojave;Clear;46;W;4;42%

Montague;Partly cloudy;34;NNW;6;85%

Monterey Rabr;Clear;49;SE;5;86%

Mount Shasta;Partly cloudy;46;NNE;7;57%

Napa County;Clear;45;NNE;3;92%

Needles;Clear;50;SW;8;29%

North Island;Clear;56;N;5;71%

Oakland;Mostly clear;48;N;2;92%

Oceanside;Clear;48;N;5;92%

Ontario;Clear;53;NE;3;53%

Oroville;Mostly cloudy;48;N;3;82%

Oxnard;Mostly clear;53;Calm;0;71%

Palm Springs;Clear;62;NW;6;21%

Palmdale;Clear;43;S;10;55%

Paso Robles;Clear;45;SE;3;89%

Point Mugu;Clear;52;N;6;80%

Porterville;Clear;45;Calm;3;100%

Ramona;Clear;43;Calm;0;70%

Redding;Mostly cloudy;45;NW;3;85%

Riverside;Clear;46;WNW;1;72%

Riverside March;Clear;47;Calm;0;47%

Sacramento;Partly cloudy;45;Calm;0;92%

Sacramento International;Partly cloudy;46;NW;7;88%

Salinas;Clear;51;Calm;0;82%

San Bernardino;Clear;49;NE;3;54%

San Carlos;Mostly clear;48;Calm;0;87%

San Diego;Clear;56;N;5;71%

San Diego Brown;Partly cloudy;54;ENE;5;61%

San Diego Montgomery;Mostly clear;53;Calm;0;68%

San Francisco;Mostly clear;51;N;2;82%

San Jose;Clear;53;Calm;0;73%

San Luis Obispo;Clear;49;E;3;83%

San Nicolas Island;Clear;57;WNW;13;47%

Sandberg;Clear;46;N;4;39%

Santa Ana;Mostly clear;52;ENE;3;69%

Santa Barbara;Clear;48;Calm;0;82%

Santa Maria;Clear;47;SE;5;86%

Santa Monica;Clear;58;NNE;5;59%

Santa Rosa;Mostly clear;43;W;3;100%

Santa Ynez;Clear;48;ENE;6;76%

Santee;Clear;50;Calm;0;71%

South Lake Tahoe;Partly cloudy;26;Calm;0;88%

Stockton;Clear;46;Calm;0;92%

Thermal;Clear;45;Calm;0;47%

Truckee-Tahoe;Mostly clear;19;Calm;0;100%

Twentynine Palms;Partly cloudy;46;WSW;4;34%

Ukiah;Clear;46;NW;3;85%

Vacaville;Clear;61;Calm;0;100%

Van Nuys;Mostly clear;59;WNW;5;33%

Vandenberg AFB;Clear;46;Calm;0;89%

Victorville;Partly cloudy;37;SE;6;48%

Visalia;Clear;45;NE;5;100%

Watsonville;Clear;47;NNW;3;96%

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Copyright 2022 AccuWeather