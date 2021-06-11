CA Current Conditions as of 01:00 AM PDT Friday, June 11, 2021 _____ City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Alturas;Cloudy;48;Calm;0;51% Arcata;Cloudy;53;SE;2;81% Auburn;Partly cloudy;57;ESE;7;41% Avalon;Clear;63;NW;6;38% Bakersfield;Clear;67;ENE;5;28% Beale AFB;Mostly cloudy;61;ESE;9;44% Big Bear City;Clear;37;Calm;0;27% Bishop;Clear;55;SE;10;15% Blue Canyon;Partly cloudy;45;Calm;0;53% Blythe;Clear;74;SW;5;8% Burbank;Clear;64;E;6;55% Camarillo;Clear;60;Calm;0;66% Camp Pendleton;Clear;59;NNE;2;76% Campo;Clear;46;ENE;3;65% Carlsbad;Clear;54;Calm;0;82% Chico;Cloudy;66;ESE;9;27% China Lake;Clear;68;SSW;12;26% Chino;Clear;59;NNW;2;59% Concord;Mostly clear;58;SSW;7;47% Corona;Clear;56;Calm;0;69% Crescent City;Cloudy;55;S;8;77% Daggett-Barstow;Clear;70;W;13;21% Edwards AFB;Clear;60;WSW;10;34% El Centro;Clear;69;W;9;27% Eureka;Cloudy;53;SSE;2;78% Fairfield;Mostly clear;54;SW;20;67% Fresno;Mostly clear;65;NW;12;35% Fullerton;Partly cloudy;64;Calm;0;57% Hanford;Clear;65;NW;12;33% Hawthorne;Clear;61;Calm;0;72% Hayward;Mostly clear;56;W;9;74% Imperial;Clear;69;W;9;27% Imperial Beach;Clear;56;SSW;1;86% Lancaster;Clear;61;W;15;31% Lemoore Nas;Clear;61;NW;13;37% Lincoln;Mostly cloudy;59;SSE;12;47% Livermore;Mostly clear;54;SSW;10;74% Lompoc;Clear;52;W;7;86% Long Beach;Mostly clear;62;N;5;67% Los Alamitos;Mostly clear;62;N;5;67% Los Angeles;Clear;62;Calm;0;72% Los Angeles Downtown;Clear;62;Calm;0;72% Madera;Clear;60;WNW;8;55% Mammoth;Cloudy;48;S;5;35% Marysville;Mostly cloudy;61;SE;7;51% Mather AFB;Partly cloudy;52;SE;3;64% Merced;Clear;60;N;10;53% Merced (airport);Clear;60;N;10;53% Miramar Mcas;Clear;52;Calm;0;71% Modesto;Partly cloudy;58;NNW;8;43% Moffett Nas;Mostly cloudy;55;Calm;0;58% Mojave;Clear;61;WNW;16;33% Montague;Cloudy;59;Calm;0;41% Monterey Rabr;Clear;56;WSW;6;74% Mount Shasta;Cloudy;52;Calm;0;54% Napa County;Partly cloudy;53;W;12;73% Needles;Clear;84;Calm;0;5% North Island;Clear;62;WNW;3;77% Oakland;Partly cloudy;50;WSW;3;84% Oceanside;Clear;54;Calm;0;82% Ontario;Clear;59;NNW;2;59% Oroville;Mostly cloudy;65;ESE;5;29% Oxnard;Clear;59;Calm;0;74% Palm Springs;Clear;80;NW;13;21% Palmdale;Clear;55;E;3;27% Paso Robles;Clear;56;NW;13;52% Point Mugu;Clear;53;Calm;0;82% Porterville;Clear;58;ESE;7;53% Ramona;Clear;50;Calm;0;74% Redding;Mostly cloudy;67;SE;5;22% Riverside;Mostly clear;63;Calm;0;42% Riverside March;Clear;56;Calm;0;41% Sacramento;Partly cloudy;55;SSW;8;61% Sacramento International;Partly cloudy;57;SSE;9;57% Salinas;Clear;57;WNW;6;52% San Bernardino;Clear;64;Calm;0;35% San Carlos;Mostly cloudy;55;WNW;5;76% San Diego;Clear;62;WNW;3;77% San Diego Brown;Clear;58;Calm;2;59% San Diego Montgomery;Clear;61;NW;3;72% San Francisco;Mostly clear;52;W;4;85% San Jose;Partly cloudy;56;N;8;57% San Luis Obispo;Clear;53;NW;8;79% San Nicolas Island;Clear;55;NW;26;68% Sandberg;Clear;54;NNW;26;36% Santa Ana;Clear;60;NNW;2;74% Santa Barbara;Clear;69;NNE;14;24% Santa Maria;Clear;50;Calm;0;86% Santa Monica;Clear;60;ENE;3;77% Santa Rosa;Mostly cloudy;51;SSE;3;73% Santa Ynez;Clear;46;Calm;0;81% Santee;Clear;55;W;3;66% South Lake Tahoe;Clear;38;Calm;0;67% Stockton;Clear;55;W;14;66% Thermal;Clear;78;NW;14;22% Truckee-Tahoe;Clear;34;Calm;0;69% Twentynine Palms;Clear;69;WNW;4;12% Ukiah;Cloudy;53;Calm;0;58% Vacaville;Clear;61;SSW;3;40% Van Nuys;Clear;63;ESE;3;58% Vandenberg AFB;Clear;52;N;15;88% Victorville;Clear;57;N;3;31% Visalia;Clear;61;Calm;0;49% Watsonville;Clear;52;Calm;0;80% _____ Copyright 2021 AccuWeather