CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Tuesday, May 11, 2021 _____ City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Alturas;Clear;53;ENE;5;34% Arcata;Clear;51;NW;2;93% Auburn;Clear;68;E;8;24% Avalon;Cloudy;55;S;3;92% Bakersfield;Clear;82;NNE;5;18% Beale AFB;Mostly clear;74;ENE;3;22% Big Bear City;Mostly clear;45;Calm;0;42% Bishop;Partly cloudy;63;NNW;6;13% Blue Canyon;Clear;60;Calm;0;22% Blythe;Clear;81;SW;8;19% Burbank;Mostly clear;60;S;7;77% Camarillo;Cloudy;61;S;3;75% Camp Pendleton;Cloudy;62;W;1;86% Campo;Clear;57;ENE;2;76% Carlsbad;Cloudy;62;Calm;0;77% Chico;Partly cloudy;75;ENE;7;23% China Lake;Clear;76;SSW;7;12% Chino;Clear;60;W;3;82% Concord;Clear;70;SW;7;39% Corona;Clear;62;NW;5;80% Crescent City;Clear;49;N;8;83% Daggett-Barstow;Clear;80;NW;6;13% Edwards AFB;Partly cloudy;74;SW;12;33% El Centro;Mostly clear;81;S;3;24% Eureka;Clear;50;NW;2;87% Fairfield;Clear;65;SW;14;49% Fresno;Partly cloudy;81;NW;7;18% Fullerton;Cloudy;66;Calm;0;77% Hanford;Partly cloudy;74;NW;6;34% Hawthorne;Cloudy;61;W;7;80% Hayward;Clear;55;NW;6;77% Imperial;Mostly clear;81;S;3;24% Imperial Beach;Mostly clear;61;SSW;3;86% Lancaster;Clear;73;SW;9;26% Lemoore Nas;Partly cloudy;70;WNW;8;33% Lincoln;Partly cloudy;61;E;6;44% Livermore;Clear;69;NW;8;27% Lompoc;Showers;54;Calm;0;89% Long Beach;Cloudy;63;WNW;7;75% Los Alamitos;Cloudy;63;WNW;7;75% Los Angeles;Mostly cloudy;62;Calm;0;77% Los Angeles Downtown;Mostly cloudy;62;Calm;0;77% Madera;Partly cloudy;73;WNW;0;39% Mammoth;Clear;57;N;4;29% Marysville;Clear;73;S;3;32% Mather AFB;Mostly clear;73;SSW;8;33% Merced;Partly cloudy;73;NNW;9;36% Merced (airport);Partly cloudy;73;NNW;9;36% Miramar Mcas;Mostly clear;59;NNW;6;83% Modesto;Clear;78;NW;9;17% Moffett Nas;Clear;57;NNW;2;90% Mojave;Clear;75;W;15;20% Montague;Clear;62;NNE;14;37% Monterey Rabr;Cloudy;54;Calm;0;86% Mount Shasta;Clear;63;NE;5;32% Napa County;Clear;57;S;3;83% Needles;Clear;83;NW;5;6% North Island;Mostly clear;62;WNW;5;72% Oakland;Clear;54;NW;2;89% Oceanside;Cloudy;62;Calm;0;77% Ontario;Clear;60;W;3;82% Oroville;Mostly clear;73;Calm;0;26% Oxnard;Mostly cloudy;58;W;7;86% Palm Springs;Clear;85;NW;10;30% Palmdale;Clear;74;SW;10;20% Paso Robles;Clear;63;SSW;8;57% Point Mugu;Mostly cloudy;58;Calm;0;80% Porterville;Clear;71;S;6;40% Ramona;Clear;54;W;3;89% Redding;Partly cloudy;70;NE;5;40% Riverside;Clear;62;W;6;77% Riverside March;Clear;61;Calm;0;78% Sacramento;Mostly clear;78;SW;2;37% Sacramento International;Partly cloudy;76;SSW;3;32% Salinas;Cloudy;53;NNW;8;89% San Bernardino;Clear;63;W;6;69% San Carlos;Mostly clear;55;Calm;0;87% San Diego;Mostly clear;62;WNW;5;72% San Diego Brown;Mostly clear;59;Calm;8;71% San Diego Montgomery;Mostly clear;60;NNW;3;77% San Francisco;Mostly clear;51;W;3;94% San Jose;Clear;62;NNW;10;67% San Luis Obispo;Cloudy;55;Calm;0;86% San Nicolas Island;Cloudy;56;WSW;5;83% Sandberg;Clear;70;WNW;16;25% Santa Ana;Mostly cloudy;64;WSW;2;80% Santa Barbara;Mostly cloudy;56;WSW;5;86% Santa Maria;Cloudy;53;Calm;0;89% Santa Monica;Mostly cloudy;61;WSW;6;83% Santa Rosa;Partly cloudy;51;SSE;5;85% Santa Ynez;Clear;54;Calm;0;87% Santee;Clear;59;W;3;82% South Lake Tahoe;Clear;49;Calm;0;47% Stockton;Partly cloudy;70;W;9;43% Thermal;Clear;74;N;6;31% Truckee-Tahoe;Clear;43;SSE;3;60% Twentynine Palms;Clear;77;WSW;5;16% Ukiah;Clear;69;Calm;0;31% Vacaville;Mostly clear;67;Calm;0;29% Van Nuys;Mostly cloudy;59;ESE;8;88% Vandenberg AFB;Showers;52;ENE;5;100% Victorville;Clear;68;SSE;3;33% Visalia;Mostly clear;73;WNW;3;36% Watsonville;Mostly cloudy;51;Calm;0;96% _____ Copyright 2021 AccuWeather