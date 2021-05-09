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Weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Sunday, May 9, 2021

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Mostly clear;46;WNW;3;55%

Arcata;Cloudy;49;NNW;4;90%

Auburn;Showers;64;E;6;31%

Avalon;Clear;54;SSE;5;93%

Bakersfield;Clear;70;Calm;0;24%

Beale AFB;Clear;73;N;8;24%

Big Bear City;Clear;43;NW;3;45%

Bishop;Clear;61;N;15;12%

Blue Canyon;Clear;55;N;7;24%

Blythe;Clear;78;SSW;6;21%

Burbank;Clear;61;SE;5;75%

Camarillo;Clear;61;SSW;3;77%

Camp Pendleton;Clear;58;SSE;3;84%

Campo;Clear;52;NNW;2;81%

Carlsbad;Clear;55;Calm;0;83%

Chico;Mostly clear;73;NW;17;21%

China Lake;Clear;71;SSW;7;18%

Chino;Clear;59;W;2;81%

Concord;Mostly cloudy;72;WSW;5;32%

Corona;Clear;60;W;3;77%

Crescent City;Clear;48;N;17;92%

Daggett-Barstow;Clear;76;WSW;15;14%

Edwards AFB;Clear;64;WSW;9;25%

El Centro;Clear;79;Calm;0;22%

Eureka;Cloudy;50;N;9;86%

Fairfield;Clear;74;WNW;9;20%

Fresno;Clear;75;WNW;9;21%

Fullerton;Clear;63;SSE;6;80%

Hanford;Clear;63;S;5;57%

Hawthorne;Mostly clear;61;Calm;5;77%

Hayward;Mostly clear;61;Calm;0;64%

Imperial;Clear;79;Calm;0;22%

Imperial Beach;Cloudy;57;SW;2;87%

Lancaster;Clear;68;W;23;24%

Lemoore Nas;Clear;63;W;5;33%

Lincoln;Clear;61;NE;3;41%

Livermore;Mostly cloudy;65;E;3;36%

Lompoc;Clear;50;Calm;0;82%

Long Beach;Clear;62;S;5;77%

Los Alamitos;Clear;62;S;5;77%

Los Angeles;Clear;62;Calm;0;74%

Los Angeles Downtown;Clear;62;Calm;0;74%

Madera;Clear;65;SSE;1;42%

Mammoth;Clear;44;NNW;7;60%

Marysville;Clear;74;NNW;13;24%

Mather AFB;Mostly clear;71;NW;5;31%

Merced;Partly cloudy;68;W;9;34%

Merced (airport);Partly cloudy;68;W;9;34%

Miramar Mcas;Cloudy;59;Calm;0;77%

Modesto;Mostly clear;72;WNW;12;26%

Moffett Nas;Clear;61;N;2;74%

Mojave;Clear;66;WNW;31;22%

Montague;Clear;51;N;15;54%

Monterey Rabr;Clear;57;WSW;3;61%

Mount Shasta;Clear;50;NNW;9;55%

Napa County;Mostly cloudy;64;S;7;53%

Needles;Clear;81;N;3;7%

North Island;Cloudy;63;SSW;5;67%

Oakland;Clear;60;W;2;74%

Oceanside;Clear;55;Calm;0;83%

Ontario;Clear;59;W;2;81%

Oroville;Mostly clear;73;NNW;7;20%

Oxnard;Clear;59;Calm;0;74%

Palm Springs;Clear;80;NW;13;32%

Palmdale;Clear;68;W;13;18%

Paso Robles;Clear;66;WNW;10;30%

Point Mugu;Clear;58;Calm;0;83%

Porterville;Clear;63;ESE;5;53%

Ramona;Clear;50;W;6;96%

Redding;Clear;71;NNE;12;26%

Riverside;Clear;61;W;6;72%

Riverside March;Clear;58;WSW;2;74%

Sacramento;Mostly clear;73;WNW;9;24%

Sacramento International;Clear;73;NW;14;25%

Salinas;Clear;57;N;7;63%

San Bernardino;Clear;63;W;5;64%

San Carlos;Clear;64;NNE;5;59%

San Diego;Cloudy;63;SSW;5;67%

San Diego Brown;Cloudy;59;Calm;0;71%

San Diego Montgomery;Cloudy;60;S;3;74%

San Francisco;Clear;59;W;4;54%

San Jose;Clear;61;NNW;6;62%

San Luis Obispo;Clear;54;ESE;3;71%

San Nicolas Island;Clear;54;Calm;0;82%

Sandberg;Clear;60;NW;32;31%

Santa Ana;Clear;58;S;2;83%

Santa Barbara;Clear;56;E;5;86%

Santa Maria;Clear;51;Calm;0;82%

Santa Monica;Mostly clear;61;Calm;0;80%

Santa Rosa;Partly cloudy;68;N;13;32%

Santa Ynez;Clear;48;Calm;0;87%

Santee;Mostly cloudy;59;WNW;3;76%

South Lake Tahoe;Partly cloudy;39;Calm;0;61%

Stockton;Mostly clear;67;W;7;37%

Thermal;Clear;81;NW;9;29%

Truckee-Tahoe;Clear;37;Calm;0;60%

Twentynine Palms;Clear;74;W;5;22%

Ukiah;Clear;66;N;6;31%

Vacaville;Clear;78;NW;12;18%

Van Nuys;Clear;58;ESE;5;86%

Vandenberg AFB;Clear;48;NE;3;73%

Victorville;Clear;63;SW;3;33%

Visalia;Clear;62;N;2;49%

Watsonville;Clear;52;SE;5;76%

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Copyright 2021 AccuWeather