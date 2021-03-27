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Weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Friday, March 26, 2021

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;34;Calm;0;63%

Arcata;Clear;44;ESE;3;95%

Auburn;Clear;54;E;6;46%

Avalon;Clear;53;WNW;7;50%

Bakersfield;Clear;57;Calm;0;41%

Beale AFB;Clear;50;E;5;64%

Big Bear City;Partly cloudy;37;ENE;13;32%

Bishop;Mostly clear;46;N;13;25%

Blue Canyon;Clear;44;N;3;27%

Blythe;Clear;54;NE;3;42%

Burbank;Clear;56;Calm;0;61%

Camarillo;Clear;54;Calm;0;74%

Camp Pendleton;Clear;53;NNE;2;79%

Campo;Clear;41;ENE;3;95%

Carlsbad;Clear;49;Calm;0;86%

Chico;Clear;55;ENE;7;43%

China Lake;Partly cloudy;50;SW;8;19%

Chino;Partly cloudy;53;NNW;2;65%

Concord;Clear;59;S;5;37%

Corona;Mostly clear;53;E;5;68%

Crescent City;Clear;47;N;12;89%

Daggett-Barstow;Mostly cloudy;53;W;7;22%

Edwards AFB;Mostly cloudy;53;NW;9;45%

El Centro;Clear;58;SW;5;38%

Eureka;Mostly clear;43;ESE;3;90%

Fairfield;Clear;50;Calm;0;52%

Fresno;Clear;61;Calm;0;42%

Fullerton;Partly cloudy;57;Calm;0;59%

Hanford;Clear;50;Calm;0;82%

Hawthorne;Clear;55;SW;3;71%

Hayward;Clear;55;Calm;0;66%

Imperial;Clear;58;SW;5;38%

Imperial Beach;Clear;52;N;3;80%

Lancaster;Partly cloudy;50;WSW;5;53%

Lemoore Nas;Clear;51;W;3;45%

Lincoln;Clear;43;ENE;7;81%

Livermore;Clear;54;Calm;0;50%

Lompoc;Clear;46;Calm;0;88%

Long Beach;Mostly clear;55;NNW;5;68%

Los Alamitos;Partly cloudy;55;NNW;5;68%

Los Angeles;Clear;55;Calm;0;74%

Los Angeles Downtown;Clear;55;Calm;0;74%

Madera;Clear;55;ENE;2;66%

Mammoth;Clear;40;N;5;61%

Marysville;Clear;52;Calm;0;54%

Mather AFB;Clear;55;NE;3;43%

Merced;Clear;50;SSE;5;68%

Merced (airport);Clear;50;SSE;5;68%

Miramar Mcas;Clear;54;N;6;74%

Modesto;Clear;56;Calm;0;45%

Moffett Nas;Clear;55;Calm;0;66%

Mojave;Partly cloudy;51;WNW;6;49%

Montague;Clear;46;NW;6;53%

Monterey Rabr;Clear;58;S;6;42%

Mount Shasta;Clear;47;N;6;42%

Napa County;Clear;53;SE;5;50%

Needles;Mostly clear;60;W;9;17%

North Island;Clear;58;NNE;5;64%

Oakland;Clear;52;WSW;2;78%

Oceanside;Clear;49;Calm;0;86%

Ontario;Partly cloudy;53;NNW;2;65%

Oroville;Clear;55;NE;5;52%

Oxnard;Clear;52;Calm;0;82%

Palm Springs;Mostly clear;65;WNW;6;32%

Palmdale;Partly cloudy;51;WNW;8;54%

Paso Robles;Clear;51;NW;5;50%

Point Mugu;Clear;52;Calm;0;82%

Porterville;Clear;52;E;5;68%

Ramona;Clear;42;Calm;0;88%

Redding;Clear;62;NNW;8;29%

Riverside;Mostly clear;54;NNE;3;66%

Riverside March;Mostly clear;45;Calm;0;75%

Sacramento;Clear;56;Calm;0;41%

Sacramento International;Clear;54;Calm;0;50%

Salinas;Clear;54;NNE;5;58%

San Bernardino;Partly cloudy;53;Calm;0;62%

San Carlos;Clear;55;S;3;47%

San Diego;Clear;58;NNE;5;64%

San Diego Brown;Clear;53;NNW;3;68%

San Diego Montgomery;Clear;54;N;3;71%

San Francisco;Clear;53;W;2;49%

San Jose;Clear;55;NNW;7;46%

San Luis Obispo;Clear;49;SW;3;83%

San Nicolas Island;Clear;51;NW;14;71%

Sandberg;Clear;47;NNW;15;55%

Santa Ana;Mostly clear;52;E;2;82%

Santa Barbara;Clear;52;WSW;5;76%

Santa Maria;Clear;48;Calm;0;82%

Santa Monica;Clear;52;Calm;0;80%

Santa Rosa;Clear;51;Calm;0;63%

Santa Ynez;Clear;45;E;3;93%

Santee;Clear;52;Calm;0;76%

South Lake Tahoe;Clear;31;Calm;0;58%

Stockton;Clear;52;WNW;12;56%

Thermal;Clear;64;NNW;9;27%

Truckee-Tahoe;Clear;27;Calm;0;68%

Twentynine Palms;Partly cloudy;54;WNW;5;22%

Ukiah;Clear;53;Calm;0;56%

Vacaville;Clear;52;WSW;3;48%

Van Nuys;Clear;54;WSW;3;64%

Vandenberg AFB;Clear;45;E;3;92%

Victorville;Mostly cloudy;47;NNE;3;30%

Visalia;Clear;55;Calm;0;63%

Watsonville;Clear;51;N;3;73%

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Copyright 2021 AccuWeather