CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 11:00 PM PST Sunday, November 15, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Cloudy;42;N;5;88%
Arcata;Fog;57;SSE;3;96%
Auburn;Clear;48;Calm;0;61%
Avalon;Clear;72;N;9;17%
Bakersfield;Clear;52;Calm;0;71%
Beale AFB;Clear;48;NNW;5;78%
Big Bear City;Clear;28;Calm;0;74%
Bishop;Clear;36;NNW;9;39%
Blue Canyon;Clear;50;ESE;3;37%
Blythe;Clear;53;WSW;3;25%
Burbank;Clear;61;N;3;30%
Camarillo;Clear;59;Calm;0;35%
Camp Pendleton;Clear;64;NE;3;47%
Campo;Clear;63;NE;6;15%
Carlsbad;Clear;50;Calm;0;79%
Chico;Showers;46;NNW;7;75%
China Lake;Clear;49;NW;3;26%
Chino;Clear;59;NE;4;39%
Concord;Mostly clear;52;Calm;0;80%
Corona;Mostly clear;65;ESE;8;27%
Crescent City;Cloudy;54;SSE;15;93%
Daggett-Barstow;Clear;48;Calm;0;25%
Edwards AFB;Clear;44;E;3;25%
El Centro;Clear;56;WSW;5;40%
Eureka;Fog;54;Calm;0;97%
Fairfield;Clear;52;N;8;83%
Fresno;Clear;53;NNE;3;66%
Fullerton;Showers;61;NW;3;40%
Hanford;Clear;45;Calm;0;92%
Hawthorne;Partly cloudy;61;Calm;3;59%
Hayward;Clear;55;Calm;0;71%
Imperial;Clear;56;WSW;5;40%
Imperial Beach;Mostly clear;50;NE;2;52%
Lancaster;Mostly clear;44;W;7;53%
Lemoore Nas;Clear;46;NNW;2;77%
Lincoln;Clear;43;Calm;0;81%
Livermore;Clear;49;Calm;0;79%
Lompoc;Clear;46;Calm;0;79%
Long Beach;Partly cloudy;60;WNW;6;55%
Los Alamitos;Partly cloudy;60;WNW;6;55%
Los Angeles;Clear;62;Calm;0;47%
Los Angeles Downtown;Clear;62;Calm;0;47%
Madera;Clear;48;Calm;0;70%
Mammoth;Cloudy;42;S;8;99%
Marysville;Clear;53;N;5;66%
Mather AFB;Clear;48;N;2;70%
Merced;Clear;43;Calm;0;85%
Merced (airport);Clear;43;Calm;0;85%
Miramar Mcas;Clear;63;E;8;31%
Modesto;Clear;44;Calm;0;82%
Moffett Nas;Clear;48;NNW;1;85%
Mojave;Partly cloudy;50;N;7;61%
Montague;Cloudy;44;ENE;7;92%
Monterey Rabr;Clear;49;SE;6;60%
Mount Shasta;Cloudy;45;N;5;89%
Napa County;Clear;46;Calm;0;82%
Needles;Clear;59;W;5;18%
North Island;Mostly clear;61;N;3;44%
Oakland;Mostly clear;47;N;2;88%
Oceanside;Clear;50;Calm;0;79%
Ontario;Clear;59;NE;4;39%
Oroville;Showers;50;WNW;5;68%
Oxnard;Clear;61;NE;8;34%
Palm Springs;Clear;64;NNW;9;25%
Palmdale;Mostly clear;48;Calm;0;45%
Paso Robles;Clear;48;Calm;0;76%
Point Mugu;Clear;59;N;10;45%
Porterville;Clear;48;ESE;7;89%
Ramona;Clear;64;SE;5;51%
Redding;Mostly cloudy;53;NNW;5;73%
Riverside;Clear;64;NE;6;26%
Riverside March;Clear;69;ENE;7;11%
Sacramento;Clear;53;NW;6;68%
Sacramento International;Clear;47;NW;4;80%
Salinas;Clear;51;Calm;0;71%
San Bernardino;Clear;56;NE;6;42%
San Carlos;Clear;52;Calm;0;81%
San Diego;Mostly clear;61;N;3;44%
San Diego Brown;Clear;68;NE;6;23%
San Diego Montgomery;Clear;60;Calm;0;42%
San Francisco;Mostly clear;55;NNE;2;69%
San Jose;Clear;53;Calm;0;68%
San Luis Obispo;Clear;66;N;3;21%
San Nicolas Island;Clear;64;NW;8;71%
Sandberg;Clear;55;NNE;20;27%
Santa Ana;Clear;57;ENE;3;61%
Santa Barbara;Clear;51;Calm;0;65%
Santa Maria;Clear;57;S;6;38%
Santa Monica;Clear;62;ENE;6;51%
Santa Rosa;Partly cloudy;48;Calm;0;96%
Santa Ynez;Clear;46;NE;3;70%
Santee;Clear;54;Calm;0;50%
South Lake Tahoe;Clear;30;Calm;0;78%
Stockton;Clear;50;Calm;0;68%
Thermal;Clear;58;N;6;34%
Truckee-Tahoe;Clear;27;Calm;0;100%
Twentynine Palms;Clear;51;WSW;3;23%
Ukiah;Mostly cloudy;54;Calm;0;92%
Vacaville;Clear;54;N;7;74%
Van Nuys;Clear;65;Calm;0;22%
Vandenberg AFB;Clear;60;NNE;9;28%
Victorville;Clear;52;WNW;3;25%
Visalia;Clear;47;Calm;0;79%
Watsonville;Clear;52;NNW;5;66%
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