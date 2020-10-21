CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Tuesday, October 20, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;57;N;5;52%
Arcata;Clear;53;NNW;3;87%
Auburn;Clear;64;E;5;42%
Avalon;Fog;59;S;3;93%
Bakersfield;Clear;74;ESE;7;36%
Beale AFB;Clear;67;Calm;0;33%
Big Bear City;Clear;37;Calm;0;41%
Bishop;Clear;48;NW;8;40%
Blue Canyon;Clear;64;N;5;23%
Blythe;Clear;71;NE;2;19%
Burbank;Partly cloudy;63;S;3;86%
Camarillo;Cloudy;66;NNW;3;77%
Camp Pendleton;Cloudy;68;NE;2;88%
Campo;Clear;55;ENE;7;74%
Carlsbad;Cloudy;67;Calm;0;86%
Chico;Clear;72;NE;3;28%
China Lake;Clear;70;SSW;7;16%
Chino;Showers;63;WNW;2;91%
Concord;Mostly clear;68;Calm;0;46%
Corona;Clear;63;Calm;0;90%
Crescent City;Mostly clear;54;N;12;80%
Daggett-Barstow;Clear;71;WSW;3;16%
Edwards AFB;Clear;64;S;8;35%
El Centro;Clear;74;W;7;42%
Eureka;Clear;53;NNW;3;86%
Fairfield;Clear;67;SW;12;43%
Fresno;Mostly clear;72;Calm;0;42%
Fullerton;Cloudy;68;Calm;0;75%
Hanford;Clear;61;ENE;3;77%
Hawthorne;Cloudy;65;WSW;6;80%
Hayward;Clear;64;WNW;6;67%
Imperial;Clear;74;W;7;42%
Imperial Beach;Cloudy;67;Calm;0;81%
Lancaster;Clear;66;WNW;3;32%
Lemoore Nas;Clear;65;Calm;0;44%
Lincoln;Clear;55;Calm;0;62%
Livermore;Clear;66;E;3;42%
Lompoc;Cloudy;57;Calm;0;96%
Long Beach;Cloudy;65;NW;3;84%
Los Alamitos;Cloudy;65;NW;3;84%
Los Angeles;Mostly cloudy;66;W;3;77%
Los Angeles Downtown;Mostly cloudy;66;W;3;77%
Madera;Clear;60;Calm;0;72%
Mammoth;Clear;51;NNE;4;65%
Marysville;Clear;65;E;5;51%
Mather AFB;Clear;62;E;2;56%
Merced;Clear;69;Calm;0;48%
Merced (airport);Clear;69;Calm;0;48%
Miramar Mcas;Cloudy;65;SSW;3;86%
Modesto;Clear;67;Calm;0;54%
Moffett Nas;Mostly clear;62;WNW;1;79%
Mojave;Clear;70;SW;6;24%
Montague;Clear;57;N;10;57%
Monterey Rabr;Fog;53;Calm;0;100%
Mount Shasta;Clear;58;N;5;55%
Napa County;Clear;64;SSE;5;69%
Needles;Clear;74;SSW;6;13%
North Island;Cloudy;69;Calm;0;70%
Oakland;Clear;60;WSW;2;82%
Oceanside;Cloudy;67;Calm;0;86%
Ontario;Showers;63;WNW;2;91%
Oroville;Clear;72;E;7;34%
Oxnard;Cloudy;61;W;3;96%
Palm Springs;Clear;84;NW;8;34%
Palmdale;Clear;64;SE;5;36%
Paso Robles;Clear;66;NW;8;48%
Point Mugu;Cloudy;63;ENE;6;86%
Porterville;Clear;65;ESE;6;55%
Ramona;Showers;59;Calm;0;96%
Redding;Clear;81;NNW;9;25%
Riverside;Mostly clear;65;W;5;75%
Riverside March;Clear;62;WNW;5;82%
Sacramento;Clear;64;Calm;0;55%
Sacramento International;Mostly clear;67;Calm;0;44%
Salinas;Fog;55;NNW;6;92%
San Bernardino;Clear;67;W;5;69%
San Carlos;Mostly clear;64;Calm;0;63%
San Diego;Cloudy;69;Calm;0;70%
San Diego Brown;Cloudy;64;Calm;0;83%
San Diego Montgomery;Cloudy;68;NNW;5;72%
San Francisco;Mostly clear;59;W;2;68%
San Jose;Mostly clear;68;Calm;0;52%
San Luis Obispo;Cloudy;57;NW;6;96%
San Nicolas Island;Cloudy;58;NW;12;93%
Sandberg;Clear;67;NW;12;25%
Santa Ana;Cloudy;63;SSW;1;87%
Santa Barbara;Mostly cloudy;62;E;6;89%
Santa Maria;Showers;57;N;5;93%
Santa Monica;Cloudy;64;SW;5;86%
Santa Rosa;Clear;56;W;3;74%
Santa Ynez;Partly cloudy;54;Calm;0;93%
Santee;Cloudy;64;Calm;0;82%
South Lake Tahoe;Clear;42;SSW;5;59%
Stockton;Partly cloudy;70;Calm;0;43%
Thermal;Clear;70;NNE;5;37%
Truckee-Tahoe;Clear;45;Calm;0;49%
Twentynine Palms;Mostly clear;71;W;3;19%
Ukiah;Clear;64;Calm;0;51%
Vacaville;Clear;63;Calm;0;49%
Van Nuys;Mostly cloudy;62;ESE;6;90%
Vandenberg AFB;Showers;55;NE;3;100%
Victorville;Clear;62;WSW;2;37%
Visalia;Clear;65;E;3;58%
Watsonville;Mostly clear;51;Calm;0;96%
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