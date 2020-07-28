CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Tuesday, July 28, 2020

_____

City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Mostly cloudy;69;N;5;48%

Arcata;Fog;55;N;1;90%

Auburn;Clear;79;E;8;33%

Avalon;Fog;57;SW;9;89%

Bakersfield;Clear;84;N;5;32%

Beale AFB;Clear;80;SSE;7;36%

Big Bear City;Clear;50;Calm;0;49%

Bishop;Clear;76;NW;8;27%

Blue Canyon;Clear;68;Calm;0;43%

Blythe;Mostly clear;96;SSW;5;13%

Burbank;Clear;63;SE;6;75%

Camarillo;Mostly clear;61;SW;5;80%

Camp Pendleton;Mostly cloudy;66;NW;2;86%

Campo;Clear;59;NE;6;71%

Carlsbad;Mostly cloudy;65;Calm;0;93%

Chico;Mostly clear;84;SE;7;32%

China Lake;Clear;90;WSW;8;15%

Chino;Clear;66;WNW;2;75%

Concord;Clear;66;SSW;13;53%

Corona;Clear;66;W;5;77%

Crescent City;Fog;54;Calm;0;92%

Daggett-Barstow;Clear;88;W;14;19%

Edwards AFB;Clear;78;SW;12;16%

El Centro;Clear;90;WNW;10;20%

Eureka;Fog;52;Calm;0;100%

Fairfield;Mostly clear;61;SW;24;77%

Fresno;Clear;86;NW;16;33%

Fullerton;Partly cloudy;66;Calm;0;72%

Hanford;Clear;85;NW;10;42%

Hawthorne;Mostly cloudy;62;WSW;6;80%

Hayward;Partly cloudy;59;NNW;7;80%

Imperial;Clear;90;WNW;10;20%

Imperial Beach;Cloudy;66;SW;3;84%

Lancaster;Clear;78;WSW;9;21%

Lemoore Nas;Clear;81;NW;10;32%

Lincoln;Clear;77;SSE;10;33%

Livermore;Clear;63;WNW;8;64%

Lompoc;Cloudy;58;W;3;86%

Long Beach;Partly cloudy;63;WNW;6;83%

Los Alamitos;Mostly clear;63;WNW;6;83%

Los Angeles;Partly cloudy;63;Calm;0;77%

Los Angeles Downtown;Partly cloudy;63;Calm;0;77%

Madera;Clear;76;W;8;53%

Mammoth;Cloudy;66;SW;3;47%

Marysville;Clear;78;SSE;10;41%

Mather AFB;Clear;68;S;6;48%

Merced;Clear;77;NNW;7;43%

Merced (airport);Clear;77;NNW;7;43%

Miramar Mcas;Cloudy;64;NW;2;88%

Modesto;Clear;78;N;8;28%

Moffett Nas;Mostly clear;61;NNE;5;87%

Mojave;Clear;82;WNW;21;26%

Montague;Showers;74;Calm;0;53%

Monterey Rabr;Cloudy;61;N;3;80%

Mount Shasta;Cloudy;61;Calm;0;96%

Napa County;Mostly clear;58;WSW;9;80%

Needles;Clear;99;SW;15;9%

North Island;Cloudy;66;N;5;77%

Oakland;Mostly cloudy;60;W;3;93%

Oceanside;Mostly cloudy;65;Calm;0;93%

Ontario;Clear;66;WNW;2;75%

Oroville;Clear;87;SSE;8;33%

Oxnard;Mostly clear;57;WNW;6;93%

Palm Springs;Clear;94;NW;14;20%

Palmdale;Clear;79;S;12;18%

Paso Robles;Clear;65;WNW;7;54%

Point Mugu;Partly cloudy;58;W;5;90%

Porterville;Clear;77;S;5;59%

Ramona;Clear;58;W;3;90%

Redding;Partly cloudy;85;NNW;8;36%

Riverside;Clear;69;W;7;60%

Riverside March;Clear;67;W;3;61%

Sacramento;Clear;67;S;5;56%

Sacramento International;Clear;70;SSE;15;50%

Salinas;Cloudy;62;N;8;77%

San Bernardino;Clear;71;W;3;55%

San Carlos;Cloudy;61;NW;5;77%

San Diego;Cloudy;66;N;5;77%

San Diego Brown;Cloudy;64;Calm;0;86%

San Diego Montgomery;Cloudy;66;WNW;6;81%

San Francisco;Cloudy;59;W;5;93%

San Jose;Mostly clear;62;NW;6;77%

San Luis Obispo;Cloudy;58;NW;10;90%

San Nicolas Island;Cloudy;58;WNW;14;90%

Sandberg;Clear;68;N;3;37%

Santa Ana;Clear;65;W;2;92%

Santa Barbara;Clear;60;E;10;86%

Santa Maria;Cloudy;56;WNW;3;93%

Santa Monica;Mostly cloudy;60;S;3;89%

Santa Rosa;Cloudy;55;SSE;7;89%

Santa Ynez;Clear;54;Calm;0;93%

Santee;Mostly cloudy;64;WNW;5;82%

South Lake Tahoe;Clear;54;Calm;0;74%

Stockton;Clear;76;WNW;10;30%

Thermal;Clear;94;NW;14;21%

Truckee-Tahoe;Clear;46;Calm;0;93%

Twentynine Palms;Clear;89;WNW;5;19%

Ukiah;Clear;73;Calm;0;39%

Vacaville;Clear;74;SW;5;38%

Van Nuys;Partly cloudy;65;ESE;3;79%

Vandenberg AFB;Cloudy;55;N;6;93%

Victorville;Clear;72;SSW;3;27%

Visalia;Clear;82;NW;8;48%

Watsonville;Cloudy;58;Calm;0;96%

_____

Copyright 2020 AccuWeather