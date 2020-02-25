CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 11:00 PM PST Monday, February 24, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;28;Calm;0;55%
Arcata;Clear;42;Calm;1;81%
Auburn;Clear;52;Calm;0;37%
Avalon;Clear;63;NNW;7;41%
Bakersfield;Clear;57;ESE;5;61%
Beale AFB;Clear;50;N;8;52%
Big Bear City;Clear;28;Calm;0;54%
Bishop;Clear;44;NNW;10;20%
Blue Canyon;Clear;45;ENE;8;22%
Blythe;Clear;61;NNW;8;25%
Burbank;Clear;57;Calm;0;77%
Camarillo;Clear;54;NNE;3;77%
Camp Pendleton;Clear;55;E;3;76%
Campo;Clear;43;ENE;7;62%
Carlsbad;Showers;49;Calm;0;92%
Chico;Clear;54;N;7;35%
China Lake;Clear;50;WSW;5;37%
Chino;Clear;57;NNE;4;70%
Concord;Clear;54;Calm;0;58%
Corona;Clear;54;NE;3;86%
Crescent City;Showers;42;NNW;7;95%
Daggett-Barstow;Clear;50;W;8;21%
Edwards AFB;Clear;46;SSW;6;73%
El Centro;Clear;60;SW;4;38%
Eureka;Clear;40;Calm;0;89%
Fairfield;Clear;52;SSE;8;61%
Fresno;Clear;55;SE;6;68%
Fullerton;Clear;58;N;2;74%
Hanford;Clear;50;Calm;0;92%
Hawthorne;Clear;58;Calm;3;83%
Hayward;Clear;53;Calm;0;71%
Imperial;Clear;60;SW;4;38%
Imperial Beach;Mostly clear;60;Calm;0;74%
Lancaster;Clear;52;WNW;14;52%
Lemoore Nas;Clear;46;WSW;6;65%
Lincoln;Clear;50;NW;7;53%
Livermore;Clear;50;SW;3;71%
Lompoc;Clear;53;W;13;66%
Long Beach;Clear;58;Calm;0;83%
Los Alamitos;Clear;58;Calm;0;83%
Los Angeles;Partly cloudy;59;Calm;0;77%
Los Angeles Downtown;Partly cloudy;59;Calm;0;77%
Madera;Clear;46;Calm;0;82%
Mammoth;Clear;35;WNW;5;47%
Marysville;Clear;59;N;10;33%
Mather AFB;Clear;55;Calm;0;40%
Merced;Clear;48;Calm;0;73%
Merced (airport);Clear;48;Calm;0;73%
Miramar Mcas;Clear;53;NNE;3;82%
Modesto;Clear;59;NW;10;40%
Moffett Nas;Clear;52;N;6;75%
Mojave;Clear;54;WNW;12;43%
Montague;Clear;35;E;7;41%
Monterey Rabr;Clear;48;E;5;79%
Mount Shasta;Clear;40;Calm;0;33%
Napa County;Clear;50;ESE;3;76%
Needles;Clear;61;W;10;31%
North Island;Mostly clear;58;Calm;0;90%
Oakland;Mostly clear;54;NW;6;67%
Oceanside;Showers;49;Calm;0;92%
Ontario;Clear;57;NNE;4;70%
Oroville;Clear;54;NW;7;41%
Oxnard;Clear;54;E;6;86%
Palm Springs;Clear;69;WNW;3;18%
Palmdale;Clear;52;WNW;3;48%
Paso Robles;Clear;47;Calm;0;65%
Point Mugu;Clear;54;NNE;7;86%
Porterville;Clear;49;SE;5;92%
Ramona;Fog;44;Calm;0;100%
Redding;Clear;58;NNW;7;31%
Riverside;Clear;56;ESE;3;74%
Riverside March;Clear;43;Calm;0;88%
Sacramento;Clear;61;NNW;14;29%
Sacramento International;Clear;55;NNW;8;41%
Salinas;Clear;49;Calm;0;79%
San Bernardino;Clear;54;Calm;0;65%
San Carlos;Clear;54;Calm;0;62%
San Diego;Mostly clear;58;Calm;0;90%
San Diego Brown;Clear;52;Calm;0;89%
San Diego Montgomery;Clear;56;Calm;0;86%
San Francisco;Mostly clear;54;NW;7;65%
San Jose;Clear;55;N;5;74%
San Luis Obispo;Clear;50;ESE;7;74%
San Nicolas Island;Clear;57;WNW;15;68%
Sandberg;Clear;43;NE;10;76%
Santa Ana;Clear;59;S;2;75%
Santa Barbara;Clear;64;NNE;5;18%
Santa Maria;Clear;63;NE;15;35%
Santa Monica;Clear;54;Calm;0;92%
Santa Rosa;Clear;48;Calm;0;86%
Santa Ynez;Clear;54;S;6;35%
Santee;Clear;52;W;5;93%
South Lake Tahoe;Clear;28;S;5;60%
Stockton;Clear;53;WNW;8;56%
Thermal;Clear;58;N;7;57%
Truckee-Tahoe;Clear;23;Calm;0;63%
Twentynine Palms;Clear;53;N;5;31%
Ukiah;Clear;50;Calm;0;60%
Vacaville;Clear;68;NNW;15;19%
Van Nuys;Clear;58;N;14;57%
Vandenberg AFB;Clear;53;NNE;10;58%
Victorville;Clear;47;WSW;6;70%
Visalia;Clear;53;Calm;0;82%
Watsonville;Clear;50;Calm;0;86%
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