CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Sunday, October 13, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;40;E;3;46%

Arcata;Partly cloudy;49;ESE;4;89%

Auburn;Clear;59;E;6;30%

Avalon;Mostly cloudy;57;SSE;5;93%

Bakersfield;Clear;70;N;9;16%

Beale AFB;Clear;56;Calm;0;31%

Big Bear City;Clear;32;Calm;0;55%

Bishop;Clear;44;WNW;8;27%

Blue Canyon;Clear;50;ENE;3;36%

Blythe;Clear;70;SW;7;28%

Burbank;Clear;61;E;3;80%

Camarillo;Mostly clear;59;NE;3;80%

Camp Pendleton;Mostly cloudy;64;SE;4;70%

Campo;Clear;48;N;3;86%

Carlsbad;Cloudy;67;Calm;0;65%

Chico;Clear;61;ENE;3;29%

China Lake;Clear;62;SSW;14;12%

Chino;Mostly clear;61;N;8;75%

Concord;Clear;56;S;6;32%

Corona;Mostly clear;60;WSW;6;80%

Crescent City;Clear;51;NE;4;86%

Daggett-Barstow;Clear;65;W;8;29%

Edwards AFB;Clear;61;SW;12;27%

El Centro;Clear;69;N;5;32%

Eureka;Mostly clear;50;NNE;6;87%

Fairfield;Clear;55;SW;4;49%

Fresno;Clear;67;WNW;10;33%

Fullerton;Clear;64;SE;5;77%

Hanford;Clear;66;WNW;8;35%

Hawthorne;Clear;64;Calm;0;74%

Hayward;Clear;55;Calm;0;71%

Imperial;Clear;69;N;5;32%

Imperial Beach;Cloudy;61;S;4;81%

Lancaster;Clear;56;W;10;38%

Lemoore Nas;Clear;63;WNW;9;38%

Lincoln;Clear;46;E;8;65%

Livermore;Mostly clear;56;Calm;0;45%

Lompoc;Cloudy;46;Calm;0;88%

Long Beach;Clear;65;N;3;72%

Los Alamitos;Clear;65;N;3;72%

Los Angeles;Clear;64;Calm;0;77%

Los Angeles Downtown;Clear;64;Calm;0;77%

Madera;Clear;54;W;6;66%

Mammoth;Clear;46;NNE;5;41%

Marysville;Clear;53;Calm;0;48%

Mather AFB;Clear;54;WNW;3;51%

Merced;Clear;59;W;5;51%

Merced (airport);Clear;59;W;5;51%

Miramar Mcas;Cloudy;67;W;5;65%

Modesto;Clear;64;NW;9;35%

Moffett Nas;Clear;53;SE;5;75%

Mojave;Clear;63;W;13;18%

Montague;Clear;50;N;3;42%

Monterey Rabr;Clear;51;SSE;3;76%

Mount Shasta;Clear;40;Calm;0;55%

Napa County;Clear;52;Calm;0;71%

Needles;Clear;76;SW;9;14%

North Island;Mostly cloudy;67;W;6;70%

Oakland;Mostly clear;54;NW;5;72%

Oceanside;Cloudy;67;Calm;0;65%

Ontario;Mostly clear;61;N;8;75%

Oroville;Clear;55;NE;3;41%

Oxnard;Cloudy;61;Calm;0;86%

Palm Springs;Clear;75;N;5;16%

Palmdale;Clear;61;W;9;34%

Paso Robles;Clear;54;NW;3;41%

Point Mugu;Partly cloudy;57;Calm;0;93%

Porterville;Clear;59;Calm;0;37%

Ramona;Mostly cloudy;59;W;3;86%

Redding;Clear;55;Calm;0;36%

Riverside;Clear;61;Calm;0;80%

Riverside March;Clear;58;NNW;6;75%

Sacramento;Clear;59;SW;6;45%

Sacramento International;Clear;61;SW;5;40%

Salinas;Clear;54;WNW;7;82%

San Bernardino;Clear;62;WSW;8;74%

San Carlos;Mostly clear;54;NW;5;71%

San Diego;Cloudy;67;W;6;70%

San Diego Brown;Cloudy;63;Calm;0;75%

San Diego Montgomery;Cloudy;65;WSW;5;70%

San Francisco;Partly cloudy;54;NNW;5;70%

San Jose;Clear;57;W;3;74%

San Luis Obispo;Fog;49;Calm;0;92%

San Nicolas Island;Clear;58;W;6;93%

Sandberg;Clear;56;W;7;34%

Santa Ana;Mostly cloudy;62;SE;5;78%

Santa Barbara;Clear;56;NE;5;80%

Santa Maria;Cloudy;54;Calm;0;87%

Santa Monica;Mostly cloudy;61;Calm;0;80%

Santa Rosa;Mostly clear;49;Calm;0;92%

Santa Ynez;Clear;50;Calm;0;76%

Santee;Cloudy;64;W;5;72%

South Lake Tahoe;Clear;32;Calm;0;66%

Stockton;Clear;64;WNW;12;31%

Thermal;Clear;70;NNW;8;23%

Truckee-Tahoe;Clear;34;Calm;0;59%

Twentynine Palms;Clear;65;WNW;5;25%

Ukiah;Clear;54;Calm;0;39%

Vacaville;Clear;57;SW;6;23%

Van Nuys;Mostly clear;61;E;5;80%

Vandenberg AFB;Showers;52;NE;3;93%

Victorville;Clear;55;WSW;8;60%

Visalia;Clear;63;NW;5;41%

Watsonville;Mostly cloudy;54;Calm;0;86%

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