CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Saturday, October 5, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;47;N;3;51%
Arcata;Clear;54;SSE;5;86%
Auburn;Clear;61;Calm;0;55%
Avalon;Clear;65;N;6;33%
Bakersfield;Clear;67;ENE;5;35%
Beale AFB;Clear;59;Calm;0;49%
Big Bear City;Clear;36;Calm;0;37%
Bishop;Clear;50;NNW;7;31%
Blue Canyon;Clear;56;N;6;36%
Blythe;Clear;72;NW;5;26%
Burbank;Clear;67;Calm;0;54%
Camarillo;Clear;62;Calm;0;74%
Camp Pendleton;Clear;62;ENE;4;74%
Campo;Clear;51;ENE;7;56%
Carlsbad;Clear;56;Calm;0;86%
Chico;Clear;61;Calm;0;33%
China Lake;Clear;66;SW;8;13%
Chino;Clear;65;SSE;4;55%
Concord;Clear;64;Calm;0;40%
Corona;Clear;60;Calm;0;61%
Crescent City;Clear;52;N;3;80%
Daggett-Barstow;Partly cloudy;67;WSW;6;15%
Edwards AFB;Clear;62;SSW;7;26%
El Centro;Clear;73;W;3;29%
Eureka;Clear;51;SSE;4;90%
Fairfield;Clear;59;SW;5;35%
Fresno;Clear;68;Calm;0;38%
Fullerton;Clear;65;Calm;1;64%
Hanford;Clear;57;Calm;0;66%
Hawthorne;Clear;66;Calm;0;69%
Hayward;Clear;65;Calm;0;39%
Imperial;Clear;73;W;3;29%
Imperial Beach;Clear;55;ESE;2;100%
Lancaster;Clear;62;NW;10;24%
Lemoore Nas;Clear;57;W;8;35%
Lincoln;Clear;52;Calm;0;71%
Livermore;Clear;61;ENE;3;37%
Lompoc;Clear;53;E;5;63%
Long Beach;Clear;67;N;3;58%
Los Alamitos;Clear;67;N;3;58%
Los Angeles;Clear;66;Calm;0;74%
Los Angeles Downtown;Clear;66;Calm;0;74%
Madera;Clear;60;Calm;0;51%
Mammoth;Clear;46;NE;8;53%
Marysville;Clear;57;Calm;0;54%
Mather AFB;Clear;60;SSE;2;58%
Merced;Mostly clear;57;Calm;0;57%
Merced (airport);Mostly clear;57;Calm;0;57%
Miramar Mcas;Clear;59;NE;5;77%
Modesto;Clear;65;Calm;0;44%
Moffett Nas;Clear;58;ESE;4;58%
Mojave;Clear;66;Calm;0;20%
Montague;Clear;50;N;8;56%
Monterey Rabr;Clear;59;SE;3;49%
Mount Shasta;Clear;44;Calm;0;67%
Napa County;Clear;57;NNW;3;52%
Needles;Clear;72;NNW;5;14%
North Island;Clear;64;Calm;0;83%
Oakland;Clear;60;NNW;3;64%
Oceanside;Clear;56;Calm;0;86%
Ontario;Clear;65;SSE;4;55%
Oroville;Clear;63;Calm;0;44%
Oxnard;Clear;62;N;3;86%
Palm Springs;Clear;80;Calm;0;15%
Palmdale;Clear;65;S;6;26%
Paso Robles;Clear;64;ENE;5;28%
Point Mugu;Clear;61;N;6;86%
Porterville;Clear;64;SSE;2;46%
Ramona;Clear;54;Calm;0;61%
Redding;Clear;73;N;14;21%
Riverside;Clear;67;Calm;0;43%
Riverside March;Clear;61;Calm;0;49%
Sacramento;Clear;57;Calm;0;66%
Sacramento International;Clear;58;SSW;5;61%
Salinas;Clear;59;Calm;0;61%
San Bernardino;Clear;67;Calm;0;32%
San Carlos;Clear;63;N;4;38%
San Diego;Clear;64;Calm;0;83%
San Diego Brown;Clear;61;Calm;0;89%
San Diego Montgomery;Clear;65;N;3;80%
San Francisco;Clear;61;WNW;4;43%
San Jose;Clear;64;Calm;0;55%
San Luis Obispo;Clear;56;Calm;0;45%
San Nicolas Island;Clear;61;W;9;100%
Sandberg;Clear;63;W;7;23%
Santa Ana;Clear;62;N;3;84%
Santa Barbara;Clear;59;N;3;77%
Santa Maria;Clear;59;SE;5;45%
Santa Monica;Clear;64;Calm;0;86%
Santa Rosa;Clear;59;Calm;0;53%
Santa Ynez;Clear;54;NE;6;54%
Santee;Clear;61;NW;5;72%
South Lake Tahoe;Clear;42;S;5;67%
Stockton;Clear;63;WSW;5;41%
Thermal;Clear;69;NNW;6;37%
Truckee-Tahoe;Clear;37;SE;3;69%
Twentynine Palms;Clear;70;WSW;5;18%
Ukiah;Clear;61;Calm;0;47%
Vacaville;Clear;60;SW;6;38%
Van Nuys;Clear;68;Calm;0;41%
Vandenberg AFB;Clear;55;SE;9;55%
Victorville;Clear;65;S;4;21%
Visalia;Clear;59;Calm;0;57%
Watsonville;Clear;59;NW;3;66%
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