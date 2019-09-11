CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Wednesday, September 11, 2019

_____

City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Mostly cloudy;56;W;10;52%

Arcata;Clear;58;Calm;1;91%

Auburn;Clear;63;Calm;0;60%

Avalon;Clear;62;Calm;0;80%

Bakersfield;Clear;69;WNW;3;37%

Beale AFB;Clear;67;ENE;6;53%

Big Bear City;Clear;50;SW;5;8%

Bishop;Mostly clear;62;NNW;9;27%

Blue Canyon;Clear;50;Calm;0;60%

Blythe;Clear;81;SSE;13;34%

Burbank;Clear;66;S;3;77%

Camarillo;Clear;66;SE;3;77%

Camp Pendleton;Cloudy;66;E;4;78%

Campo;Clear;54;ENE;5;80%

Carlsbad;Cloudy;66;NNE;3;74%

Chico;Clear;66;Calm;0;48%

China Lake;Clear;71;SSW;17;27%

Chino;Clear;65;SSW;7;78%

Concord;Clear;66;S;9;67%

Corona;Mostly clear;66;W;6;74%

Crescent City;Fog;57;Calm;0;100%

Daggett-Barstow;Clear;72;WSW;22;36%

Edwards AFB;Clear;63;SSW;15;64%

El Centro;Clear;79;W;14;29%

Eureka;Clear;55;Calm;0;93%

Fairfield;Clear;63;SW;14;75%

Fresno;Clear;70;WNW;8;54%

Fullerton;Clear;68;WNW;4;80%

Hanford;Clear;70;NW;12;52%

Hawthorne;Clear;68;Calm;5;75%

Hayward;Clear;65;Calm;0;75%

Imperial;Clear;79;W;14;29%

Imperial Beach;Mostly cloudy;66;E;4;79%

Lancaster;Clear;64;WSW;20;55%

Lemoore Nas;Clear;66;NW;12;56%

Lincoln;Clear;57;ENE;8;76%

Livermore;Clear;59;WNW;3;83%

Lompoc;Cloudy;60;W;7;89%

Long Beach;Clear;70;Calm;0;72%

Los Alamitos;Clear;70;Calm;0;72%

Los Angeles;Clear;70;Calm;0;75%

Los Angeles Downtown;Clear;70;Calm;0;75%

Madera;Clear;64;WNW;5;67%

Mammoth;Clear;51;NNW;6;73%

Marysville;Clear;64;Calm;0;62%

Mather AFB;Clear;66;SSW;6;63%

Merced;Clear;63;WNW;3;69%

Merced (airport);Clear;63;WNW;3;69%

Miramar Mcas;Mostly cloudy;65;E;3;72%

Modesto;Cloudy;67;N;6;60%

Moffett Nas;Clear;61;SE;7;78%

Mojave;Clear;66;NW;39;36%

Montague;Mostly cloudy;56;N;8;66%

Monterey Rabr;Cloudy;63;N;5;75%

Mount Shasta;Clear;54;N;3;71%

Napa County;Clear;60;SW;6;83%

Needles;Clear;87;SSW;15;19%

North Island;Mostly cloudy;69;N;5;75%

Oakland;Clear;62;SW;8;90%

Oceanside;Cloudy;66;NNE;3;74%

Ontario;Clear;65;SSW;7;78%

Oroville;Clear;68;ENE;3;58%

Oxnard;Clear;65;E;5;80%

Palm Springs;Clear;79;NW;16;41%

Palmdale;Clear;63;SW;16;64%

Paso Robles;Clear;61;NW;14;77%

Point Mugu;Clear;62;E;3;86%

Porterville;Clear;65;S;10;55%

Ramona;Mostly cloudy;62;Calm;0;83%

Redding;Clear;71;SE;10;47%

Riverside;Mostly cloudy;65;Calm;0;75%

Riverside March;Mostly clear;60;WNW;3;100%

Sacramento;Clear;67;SW;7;65%

Sacramento International;Clear;66;S;7;64%

Salinas;Clear;62;W;9;80%

San Bernardino;Mostly cloudy;67;Calm;0;71%

San Carlos;Mostly clear;60;NNW;9;86%

San Diego;Mostly cloudy;69;N;5;75%

San Diego Brown;Cloudy;64;Calm;0;77%

San Diego Montgomery;Mostly cloudy;65;E;6;75%

San Francisco;Clear;60;W;9;91%

San Jose;Mostly clear;63;Calm;0;77%

San Luis Obispo;Clear;57;ESE;5;86%

San Nicolas Island;Mostly cloudy;64;NW;25;82%

Sandberg;Clear;56;NNW;13;59%

Santa Ana;Clear;66;SSW;4;82%

Santa Barbara;Clear;65;ENE;9;70%

Santa Maria;Clear;59;Calm;0;86%

Santa Monica;Clear;68;SW;5;81%

Santa Rosa;Clear;64;N;8;67%

Santa Ynez;Mostly cloudy;59;SW;3;87%

Santee;Cloudy;66;SSW;5;77%

South Lake Tahoe;Clear;40;S;5;79%

Stockton;Cloudy;66;W;8;64%

Thermal;Clear;79;NNW;15;43%

Truckee-Tahoe;Clear;36;Calm;0;86%

Twentynine Palms;Clear;74;WSW;12;31%

Ukiah;Clear;61;Calm;0;72%

Vacaville;Clear;65;SW;6;70%

Van Nuys;Clear;67;Calm;0;70%

Vandenberg AFB;Mostly cloudy;55;Calm;0;100%

Victorville;Clear;59;SSW;11;71%

Visalia;Clear;66;WNW;10;60%

Watsonville;Clear;60;Calm;0;83%

_____

Copyright 2019 AccuWeather