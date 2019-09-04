CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Wednesday, September 4, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;60;Calm;0;30%
Arcata;Mostly clear;59;Calm;1;93%
Auburn;Mostly clear;75;Calm;0;44%
Avalon;Clear;81;Calm;0;15%
Bakersfield;Clear;86;ENE;5;33%
Beale AFB;Clear;74;ENE;5;36%
Big Bear City;Partly cloudy;52;Calm;0;93%
Bishop;Clear;70;WNW;7;45%
Blue Canyon;Clear;69;ESE;3;40%
Blythe;Clear;97;WSW;10;20%
Burbank;Clear;77;SE;7;53%
Camarillo;Clear;72;WNW;3;70%
Camp Pendleton;Mostly cloudy;75;NNE;2;75%
Campo;Clear;72;NE;3;63%
Carlsbad;Mostly cloudy;70;Calm;0;89%
Chico;Clear;77;Calm;0;23%
China Lake;Clear;85;SSW;8;29%
Chino;Clear;78;SSE;5;47%
Concord;Clear;69;S;8;58%
Corona;Clear;73;Calm;0;63%
Crescent City;Mostly cloudy;60;S;10;92%
Daggett-Barstow;Partly cloudy;91;W;13;29%
Edwards AFB;Mostly clear;82;SSW;13;37%
El Centro;Clear;94;WSW;9;31%
Eureka;Mostly clear;56;Calm;0;90%
Fairfield;Clear;66;SW;16;65%
Fresno;Showers;84;WNW;9;30%
Fullerton;Clear;78;Calm;1;57%
Hanford;Clear;83;NW;8;33%
Hawthorne;Clear;74;WNW;3;61%
Hayward;Clear;63;Calm;0;83%
Imperial;Clear;94;WSW;9;31%
Imperial Beach;Mostly cloudy;73;S;3;78%
Lancaster;Clear;82;WNW;6;37%
Lemoore Nas;Clear;80;NW;9;34%
Lincoln;Clear;64;ESE;5;63%
Livermore;Clear;65;WNW;6;70%
Lompoc;Mostly clear;59;Calm;0;93%
Long Beach;Clear;77;NW;5;59%
Los Alamitos;Clear;77;NW;5;59%
Los Angeles;Clear;76;Calm;0;61%
Los Angeles Downtown;Clear;76;Calm;0;61%
Madera;Clear;73;W;6;54%
Mammoth;Clear;64;ENE;5;26%
Marysville;Clear;70;E;3;58%
Mather AFB;Clear;68;SE;7;55%
Merced;Clear;79;N;8;38%
Merced (airport);Clear;79;N;8;38%
Miramar Mcas;Mostly cloudy;77;N;6;70%
Modesto;Clear;78;NNW;8;31%
Moffett Nas;Clear;64;NNE;6;83%
Mojave;Clear;84;WNW;10;28%
Montague;Clear;71;N;10;45%
Monterey Rabr;Clear;62;WSW;6;77%
Mount Shasta;Clear;54;Calm;0;48%
Napa County;Clear;61;SW;5;80%
Needles;Mostly clear;100;SW;10;18%
North Island;Mostly cloudy;75;NW;6;81%
Oakland;Mostly cloudy;64;WNW;9;81%
Oceanside;Mostly cloudy;70;Calm;0;89%
Ontario;Clear;78;SSE;5;47%
Oroville;Clear;77;E;6;36%
Oxnard;Clear;68;WNW;5;83%
Palm Springs;Clear;96;NW;12;32%
Palmdale;Clear;84;SSW;13;31%
Paso Robles;Clear;74;NW;12;40%
Point Mugu;Mostly clear;68;WNW;6;83%
Porterville;Clear;81;ESE;7;51%
Ramona;Mostly cloudy;75;Calm;0;59%
Redding;Clear;73;Calm;0;35%
Riverside;Mostly cloudy;80;Calm;0;36%
Riverside March;Mostly cloudy;76;WNW;3;50%
Sacramento;Clear;70;S;3;54%
Sacramento International;Clear;72;SE;5;51%
Salinas;Clear;61;NNW;10;83%
San Bernardino;Mostly cloudy;83;Calm;0;35%
San Carlos;Partly cloudy;62;NNW;9;81%
San Diego;Mostly cloudy;75;NW;6;81%
San Diego Brown;Mostly cloudy;72;SSW;3;83%
San Diego Montgomery;Mostly cloudy;75;NNW;6;73%
San Francisco;Mostly clear;61;WNW;10;81%
San Jose;Clear;63;NW;7;86%
San Luis Obispo;Clear;63;ESE;5;75%
San Nicolas Island;Clear;67;Calm;0;96%
Sandberg;Clear;75;NNW;9;35%
Santa Ana;Clear;74;SSW;4;75%
Santa Barbara;Clear;65;ESE;3;86%
Santa Maria;Clear;63;Calm;0;77%
Santa Monica;Clear;71;Calm;0;80%
Santa Rosa;Clear;60;SSW;3;83%
Santa Ynez;Clear;61;S;3;82%
Santee;Mostly cloudy;79;Calm;0;53%
South Lake Tahoe;Clear;59;Calm;0;61%
Stockton;Clear;77;W;8;34%
Thermal;Clear;98;NNW;9;30%
Truckee-Tahoe;Clear;52;S;3;61%
Twentynine Palms;Clear;90;WNW;8;33%
Ukiah;Clear;68;Calm;0;50%
Vacaville;Clear;72;SSW;7;49%
Van Nuys;Clear;80;E;3;43%
Vandenberg AFB;Cloudy;57;Calm;0;100%
Victorville;Mostly clear;78;SSW;7;45%
Visalia;Clear;79;NW;7;44%
Watsonville;Clear;61;WNW;3;83%
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