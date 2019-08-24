CA Current Conditions as of 01:00 AM PDT Saturday, August 24, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;61;Calm;0;44%

Arcata;Partly cloudy;56;ESE;4;91%

Auburn;Clear;75;E;7;49%

Avalon;Mostly cloudy;61;ESE;6;93%

Bakersfield;Clear;82;NNW;5;31%

Beale AFB;Clear;74;SSE;5;62%

Big Bear City;Clear;46;Calm;0;45%

Bishop;Clear;81;SSE;12;11%

Blue Canyon;Clear;66;E;3;62%

Blythe;Clear;88;S;12;48%

Burbank;Clear;70;SE;5;72%

Camarillo;Clear;67;Calm;0;78%

Camp Pendleton;Clear;64;NE;2;93%

Campo;Clear;63;ENE;6;62%

Carlsbad;Clear;63;Calm;0;86%

Chico;Clear;82;Calm;0;32%

China Lake;Clear;81;ENE;3;22%

Chino;Clear;67;SE;6;74%

Concord;Clear;64;WNW;7;72%

Corona;Clear;68;WSW;6;81%

Crescent City;Mostly clear;56;ESE;5;93%

Daggett-Barstow;Clear;81;W;15;26%

Edwards AFB;Mostly clear;74;SW;10;19%

El Centro;Clear;86;SE;10;63%

Eureka;Mostly clear;56;ENE;5;90%

Fairfield;Clear;63;SW;23;79%

Fresno;Clear;84;NW;13;47%

Fullerton;Clear;68;WNW;3;82%

Hanford;Clear;83;WNW;8;48%

Hawthorne;Mostly clear;70;Calm;0;78%

Hayward;Clear;62;N;3;83%

Imperial;Clear;86;SE;10;63%

Imperial Beach;Partly cloudy;66;Calm;1;89%

Lancaster;Clear;73;W;12;32%

Lemoore Nas;Clear;79;WNW;10;51%

Lincoln;Clear;72;SSE;8;64%

Livermore;Clear;64;WNW;7;77%

Lompoc;Clear;57;E;5;89%

Long Beach;Clear;70;SE;5;78%

Los Alamitos;Clear;70;SE;5;78%

Los Angeles;Clear;70;Calm;0;78%

Los Angeles Downtown;Clear;70;Calm;0;78%

Madera;Clear;76;WNW;8;59%

Mammoth;Clear;64;NE;4;53%

Marysville;Clear;73;SSE;8;63%

Mather AFB;Clear;69;SSE;8;70%

Merced;Clear;78;WNW;7;55%

Merced (airport);Clear;78;WNW;7;55%

Miramar Mcas;Clear;66;Calm;0;77%

Modesto;Clear;76;N;7;57%

Moffett Nas;Clear;64;N;6;83%

Mojave;Clear;77;WSW;7;25%

Montague;Clear;72;ENE;6;40%

Monterey Rabr;Cloudy;62;E;5;80%

Mount Shasta;Clear;58;Calm;0;69%

Napa County;Clear;61;SSW;6;89%

Needles;Clear;95;S;16;24%

North Island;Mostly cloudy;70;N;3;81%

Oakland;Mostly clear;63;WSW;7;84%

Oceanside;Clear;63;Calm;0;86%

Ontario;Clear;67;SE;6;74%

Oroville;Clear;81;SSE;8;40%

Oxnard;Clear;66;N;6;83%

Palm Springs;Clear;90;NNW;10;29%

Palmdale;Clear;73;SSE;8;42%

Paso Robles;Clear;63;NW;7;77%

Point Mugu;Clear;63;Calm;0;93%

Porterville;Clear;78;SE;6;55%

Ramona;Clear;61;WSW;3;80%

Redding;Clear;79;NNE;3;48%

Riverside;Clear;69;W;5;70%

Riverside March;Clear;66;WNW;3;88%

Sacramento;Clear;67;S;6;72%

Sacramento International;Clear;68;SSE;12;69%

Salinas;Cloudy;63;NNE;6;80%

San Bernardino;Clear;73;WSW;3;60%

San Carlos;Partly cloudy;63;N;7;83%

San Diego;Mostly cloudy;70;N;3;81%

San Diego Brown;Clear;66;Calm;5;83%

San Diego Montgomery;Mostly clear;66;W;3;83%

San Francisco;Mostly clear;61;SSW;7;83%

San Jose;Clear;66;SSE;8;72%

San Luis Obispo;Clear;61;NW;6;83%

San Nicolas Island;Mostly cloudy;66;W;5;84%

Sandberg;Clear;64;E;9;55%

Santa Ana;Clear;66;S;4;84%

Santa Barbara;Clear;62;Calm;0;86%

Santa Maria;Clear;63;Calm;0;75%

Santa Monica;Clear;69;Calm;0;89%

Santa Rosa;Clear;58;SSE;6;93%

Santa Ynez;Clear;57;Calm;0;87%

Santee;Clear;66;WNW;5;82%

South Lake Tahoe;Clear;58;S;3;80%

Stockton;Clear;71;N;7;68%

Thermal;Mostly clear;89;SSW;5;43%

Truckee-Tahoe;Clear;54;Calm;0;87%

Twentynine Palms;Clear;82;N;5;40%

Ukiah;Clear;71;Calm;0;56%

Vacaville;Clear;70;SW;9;65%

Van Nuys;Clear;71;ESE;3;65%

Vandenberg AFB;Clear;54;Calm;0;95%

Victorville;Clear;73;SSW;6;51%

Visalia;Clear;80;W;7;61%

Watsonville;Mostly cloudy;62;W;3;83%

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