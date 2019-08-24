CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 01:00 AM PDT Saturday, August 24, 2019
_____
City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;61;Calm;0;44%
Arcata;Partly cloudy;56;ESE;4;91%
Auburn;Clear;75;E;7;49%
Avalon;Mostly cloudy;61;ESE;6;93%
Bakersfield;Clear;82;NNW;5;31%
Beale AFB;Clear;74;SSE;5;62%
Big Bear City;Clear;46;Calm;0;45%
Bishop;Clear;81;SSE;12;11%
Blue Canyon;Clear;66;E;3;62%
Blythe;Clear;88;S;12;48%
Burbank;Clear;70;SE;5;72%
Camarillo;Clear;67;Calm;0;78%
Camp Pendleton;Clear;64;NE;2;93%
Campo;Clear;63;ENE;6;62%
Carlsbad;Clear;63;Calm;0;86%
Chico;Clear;82;Calm;0;32%
China Lake;Clear;81;ENE;3;22%
Chino;Clear;67;SE;6;74%
Concord;Clear;64;WNW;7;72%
Corona;Clear;68;WSW;6;81%
Crescent City;Mostly clear;56;ESE;5;93%
Daggett-Barstow;Clear;81;W;15;26%
Edwards AFB;Mostly clear;74;SW;10;19%
El Centro;Clear;86;SE;10;63%
Eureka;Mostly clear;56;ENE;5;90%
Fairfield;Clear;63;SW;23;79%
Fresno;Clear;84;NW;13;47%
Fullerton;Clear;68;WNW;3;82%
Hanford;Clear;83;WNW;8;48%
Hawthorne;Mostly clear;70;Calm;0;78%
Hayward;Clear;62;N;3;83%
Imperial;Clear;86;SE;10;63%
Imperial Beach;Partly cloudy;66;Calm;1;89%
Lancaster;Clear;73;W;12;32%
Lemoore Nas;Clear;79;WNW;10;51%
Lincoln;Clear;72;SSE;8;64%
Livermore;Clear;64;WNW;7;77%
Lompoc;Clear;57;E;5;89%
Long Beach;Clear;70;SE;5;78%
Los Alamitos;Clear;70;SE;5;78%
Los Angeles;Clear;70;Calm;0;78%
Los Angeles Downtown;Clear;70;Calm;0;78%
Madera;Clear;76;WNW;8;59%
Mammoth;Clear;64;NE;4;53%
Marysville;Clear;73;SSE;8;63%
Mather AFB;Clear;69;SSE;8;70%
Merced;Clear;78;WNW;7;55%
Merced (airport);Clear;78;WNW;7;55%
Miramar Mcas;Clear;66;Calm;0;77%
Modesto;Clear;76;N;7;57%
Moffett Nas;Clear;64;N;6;83%
Mojave;Clear;77;WSW;7;25%
Montague;Clear;72;ENE;6;40%
Monterey Rabr;Cloudy;62;E;5;80%
Mount Shasta;Clear;58;Calm;0;69%
Napa County;Clear;61;SSW;6;89%
Needles;Clear;95;S;16;24%
North Island;Mostly cloudy;70;N;3;81%
Oakland;Mostly clear;63;WSW;7;84%
Oceanside;Clear;63;Calm;0;86%
Ontario;Clear;67;SE;6;74%
Oroville;Clear;81;SSE;8;40%
Oxnard;Clear;66;N;6;83%
Palm Springs;Clear;90;NNW;10;29%
Palmdale;Clear;73;SSE;8;42%
Paso Robles;Clear;63;NW;7;77%
Point Mugu;Clear;63;Calm;0;93%
Porterville;Clear;78;SE;6;55%
Ramona;Clear;61;WSW;3;80%
Redding;Clear;79;NNE;3;48%
Riverside;Clear;69;W;5;70%
Riverside March;Clear;66;WNW;3;88%
Sacramento;Clear;67;S;6;72%
Sacramento International;Clear;68;SSE;12;69%
Salinas;Cloudy;63;NNE;6;80%
San Bernardino;Clear;73;WSW;3;60%
San Carlos;Partly cloudy;63;N;7;83%
San Diego;Mostly cloudy;70;N;3;81%
San Diego Brown;Clear;66;Calm;5;83%
San Diego Montgomery;Mostly clear;66;W;3;83%
San Francisco;Mostly clear;61;SSW;7;83%
San Jose;Clear;66;SSE;8;72%
San Luis Obispo;Clear;61;NW;6;83%
San Nicolas Island;Mostly cloudy;66;W;5;84%
Sandberg;Clear;64;E;9;55%
Santa Ana;Clear;66;S;4;84%
Santa Barbara;Clear;62;Calm;0;86%
Santa Maria;Clear;63;Calm;0;75%
Santa Monica;Clear;69;Calm;0;89%
Santa Rosa;Clear;58;SSE;6;93%
Santa Ynez;Clear;57;Calm;0;87%
Santee;Clear;66;WNW;5;82%
South Lake Tahoe;Clear;58;S;3;80%
Stockton;Clear;71;N;7;68%
Thermal;Mostly clear;89;SSW;5;43%
Truckee-Tahoe;Clear;54;Calm;0;87%
Twentynine Palms;Clear;82;N;5;40%
Ukiah;Clear;71;Calm;0;56%
Vacaville;Clear;70;SW;9;65%
Van Nuys;Clear;71;ESE;3;65%
Vandenberg AFB;Clear;54;Calm;0;95%
Victorville;Clear;73;SSW;6;51%
Visalia;Clear;80;W;7;61%
Watsonville;Mostly cloudy;62;W;3;83%
_____
Copyright 2019 AccuWeather