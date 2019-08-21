CA Current Conditions as of 01:00 AM PDT Wednesday, August 21, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Mostly cloudy;60;SSE;3;38%

Arcata;Clear;57;ESE;3;89%

Auburn;Partly cloudy;64;Calm;0;72%

Avalon;Clear;75;W;6;19%

Bakersfield;Clear;78;N;7;44%

Beale AFB;Mostly cloudy;71;ESE;5;64%

Big Bear City;Clear;46;Calm;0;36%

Bishop;Clear;67;W;6;25%

Blue Canyon;Clear;66;NE;5;31%

Blythe;Clear;87;NW;6;10%

Burbank;Clear;71;SSE;5;62%

Camarillo;Clear;65;WNW;3;77%

Camp Pendleton;Clear;67;Calm;1;78%

Campo;Clear;61;NE;7;62%

Carlsbad;Clear;61;Calm;0;86%

Chico;Partly cloudy;75;Calm;0;46%

China Lake;Clear;80;S;9;24%

Chino;Clear;68;ESE;5;64%

Concord;Clear;64;S;12;74%

Corona;Clear;64;Calm;0;83%

Crescent City;Clear;55;Calm;0;92%

Daggett-Barstow;Clear;83;WSW;8;20%

Edwards AFB;Clear;73;SW;9;37%

El Centro;Clear;88;WNW;9;18%

Eureka;Clear;57;ESE;3;91%

Fairfield;Clear;63;SW;17;77%

Fresno;Clear;76;NW;14;51%

Fullerton;Clear;68;Calm;1;71%

Hanford;Clear;75;NW;15;57%

Hawthorne;Clear;69;Calm;0;75%

Hayward;Mostly cloudy;63;SSW;5;80%

Imperial;Clear;88;WNW;9;18%

Imperial Beach;Fog;67;S;4;90%

Lancaster;Clear;76;W;14;39%

Lemoore Nas;Clear;75;NNW;14;46%

Lincoln;Mostly cloudy;68;S;5;63%

Livermore;Clear;60;Calm;0;83%

Lompoc;Cloudy;61;WNW;6;86%

Long Beach;Clear;71;Calm;0;68%

Los Alamitos;Clear;71;Calm;0;68%

Los Angeles;Clear;67;Calm;0;84%

Los Angeles Downtown;Clear;67;Calm;0;84%

Madera;Clear;69;WNW;8;65%

Mammoth;Clear;64;NE;5;41%

Marysville;Partly cloudy;67;Calm;0;67%

Mather AFB;Mostly clear;62;SE;6;78%

Merced;Clear;69;NNW;8;58%

Merced (airport);Clear;69;NNW;8;58%

Miramar Mcas;Clear;69;N;6;75%

Modesto;Clear;68;N;6;58%

Moffett Nas;Clear;62;NE;5;77%

Mojave;Clear;77;NW;20;27%

Montague;Clear;70;NE;9;43%

Monterey Rabr;Clear;61;SW;5;77%

Mount Shasta;Clear;55;Calm;0;66%

Napa County;Clear;58;Calm;0;90%

Needles;Clear;95;ESE;5;7%

North Island;Fog;68;NW;3;89%

Oakland;Clear;60;WNW;7;88%

Oceanside;Clear;61;Calm;0;86%

Ontario;Clear;68;ESE;5;64%

Oroville;Mostly cloudy;76;SE;7;53%

Oxnard;Clear;63;W;5;86%

Palm Springs;Clear;89;SE;3;23%

Palmdale;Clear;75;Calm;0;29%

Paso Robles;Clear;64;NW;16;72%

Point Mugu;Clear;61;Calm;0;96%

Porterville;Clear;74;Calm;10;62%

Ramona;Clear;62;Calm;0;69%

Redding;Clear;74;N;2;53%

Riverside;Clear;71;SSW;3;62%

Riverside March;Clear;63;Calm;0;64%

Sacramento;Clear;63;SE;5;77%

Sacramento International;Mostly clear;66;SE;7;67%

Salinas;Clear;61;NNW;7;80%

San Bernardino;Clear;74;Calm;0;46%

San Carlos;Mostly clear;61;NNW;7;85%

San Diego;Fog;68;NW;3;89%

San Diego Brown;Fog;63;Calm;0;93%

San Diego Montgomery;Clear;66;N;6;83%

San Francisco;Clear;59;WNW;8;87%

San Jose;Clear;63;Calm;0;90%

San Luis Obispo;Clear;58;WNW;3;90%

San Nicolas Island;Clear;64;NNE;6;98%

Sandberg;Clear;67;NNW;24;58%

Santa Ana;Clear;66;SSW;3;80%

Santa Barbara;Clear;65;Calm;0;84%

Santa Maria;Cloudy;60;WNW;5;86%

Santa Monica;Clear;66;ENE;3;89%

Santa Rosa;Clear;59;SW;3;86%

Santa Ynez;Clear;55;WNW;3;93%

Santee;Clear;66;NW;5;82%

South Lake Tahoe;Showers;51;Calm;0;76%

Stockton;Clear;64;NNW;7;69%

Thermal;Clear;96;NW;10;18%

Truckee-Tahoe;Mostly clear;50;Calm;0;61%

Twentynine Palms;Clear;86;W;7;12%

Ukiah;Clear;63;Calm;0;64%

Vacaville;Clear;66;SW;7;72%

Van Nuys;Clear;74;W;3;40%

Vandenberg AFB;Cloudy;58;N;13;96%

Victorville;Clear;73;WSW;6;24%

Visalia;Clear;73;NW;9;65%

Watsonville;Clear;59;Calm;0;86%

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