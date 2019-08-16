CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Friday, August 16, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;72;NNW;6;34%
Arcata;Clear;60;SE;5;82%
Auburn;Clear;82;E;8;34%
Avalon;Clear;78;N;5;6%
Bakersfield;Clear;89;NNE;3;23%
Beale AFB;Clear;85;E;8;33%
Big Bear City;Clear;50;Calm;0;29%
Bishop;Clear;75;W;5;23%
Blue Canyon;Clear;71;Calm;0;38%
Blythe;Clear;98;WSW;9;9%
Burbank;Clear;69;ESE;3;72%
Camarillo;Mostly clear;62;WNW;3;89%
Camp Pendleton;Mostly clear;64;N;2;89%
Campo;Clear;63;NE;7;53%
Carlsbad;Cloudy;63;Calm;0;86%
Chico;Clear;88;Calm;0;26%
China Lake;Clear;85;Calm;0;15%
Chino;Clear;73;SSE;6;55%
Concord;Clear;83;S;6;30%
Corona;Clear;70;WSW;5;72%
Crescent City;Clear;57;N;17;83%
Daggett-Barstow;Clear;89;WNW;13;10%
Edwards AFB;Clear;79;SSW;14;16%
El Centro;Clear;95;W;16;8%
Eureka;Mostly clear;57;SE;5;83%
Fairfield;Clear;79;SW;16;40%
Fresno;Clear;89;NW;8;34%
Fullerton;Clear;69;W;3;75%
Hanford;Clear;90;WNW;7;30%
Hawthorne;Cloudy;65;W;3;80%
Hayward;Clear;72;W;3;61%
Imperial;Clear;95;W;16;8%
Imperial Beach;Mostly cloudy;67;SSW;6;83%
Lancaster;Clear;82;WSW;12;18%
Lemoore Nas;Clear;82;W;8;37%
Lincoln;Clear;79;E;9;38%
Livermore;Clear;78;Calm;0;35%
Lompoc;Showers;57;Calm;0;100%
Long Beach;Clear;65;WNW;3;80%
Los Alamitos;Clear;65;WNW;3;80%
Los Angeles;Clear;65;Calm;0;84%
Los Angeles Downtown;Clear;65;Calm;0;84%
Madera;Clear;77;NNW;5;55%
Mammoth;Clear;68;NNW;9;44%
Marysville;Clear;79;E;3;55%
Mather AFB;Clear;77;SE;6;53%
Merced;Clear;81;W;6;35%
Merced (airport);Clear;81;W;6;35%
Miramar Mcas;Mostly cloudy;65;W;3;84%
Modesto;Clear;86;NNW;6;38%
Moffett Nas;Clear;75;Calm;0;59%
Mojave;Clear;86;WNW;23;20%
Montague;Clear;72;N;14;33%
Monterey Rabr;Clear;60;Calm;0;74%
Mount Shasta;Clear;70;N;6;30%
Napa County;Clear;66;Calm;0;77%
Needles;Clear;100;SW;13;5%
North Island;Mostly clear;66;WNW;5;86%
Oakland;Clear;68;WSW;6;72%
Oceanside;Cloudy;63;Calm;0;86%
Ontario;Clear;73;SSE;6;55%
Oroville;Clear;89;ENE;9;33%
Oxnard;Showers;61;WNW;6;93%
Palm Springs;Clear;95;SSE;7;14%
Palmdale;Clear;81;S;9;18%
Paso Robles;Clear;77;SW;7;29%
Point Mugu;Cloudy;60;WNW;3;100%
Porterville;Clear;82;ESE;6;41%
Ramona;Clear;62;Calm;0;69%
Redding;Clear;89;Calm;0;25%
Riverside;Clear;74;Calm;0;49%
Riverside March;Clear;70;Calm;0;45%
Sacramento;Clear;83;S;7;43%
Sacramento International;Clear;83;S;8;43%
Salinas;Clear;62;NW;6;83%
San Bernardino;Clear;78;S;3;37%
San Carlos;Mostly clear;71;NW;6;65%
San Diego;Mostly clear;66;WNW;5;86%
San Diego Brown;Cloudy;63;W;3;93%
San Diego Montgomery;Partly cloudy;64;W;3;89%
San Francisco;Clear;64;W;6;68%
San Jose;Clear;79;SSW;5;46%
San Luis Obispo;Showers;54;Calm;0;92%
San Nicolas Island;Partly cloudy;60;Calm;0;99%
Sandberg;Clear;78;WNW;13;23%
Santa Ana;Clear;66;SW;4;79%
Santa Barbara;Showers;59;ESE;5;100%
Santa Maria;Fog;59;Calm;0;89%
Santa Monica;Cloudy;63;Calm;0;96%
Santa Rosa;Clear;69;Calm;0;60%
Santa Ynez;Clear;63;SSW;3;72%
Santee;Clear;66;WNW;5;82%
South Lake Tahoe;Clear;58;Calm;0;57%
Stockton;Clear;87;W;10;27%
Thermal;Clear;96;WNW;5;17%
Truckee-Tahoe;Clear;54;SE;3;57%
Twentynine Palms;Clear;87;W;8;9%
Ukiah;Clear;78;Calm;0;42%
Vacaville;Clear;78;Calm;0;46%
Van Nuys;Mostly clear;74;E;3;57%
Vandenberg AFB;Clear;54;Calm;0;97%
Victorville;Clear;77;SSW;8;21%
Visalia;Clear;82;Calm;0;46%
Watsonville;Clear;59;SW;3;93%
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