CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Sunday, July 28, 2019

_____

City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;67;ESE;3;40%

Arcata;Clear;59;NNW;2;78%

Auburn;Clear;82;Calm;0;39%

Avalon;Clear;84;NW;7;15%

Bakersfield;Clear;92;E;3;30%

Beale AFB;Clear;82;E;7;39%

Big Bear City;Clear;54;Calm;0;57%

Bishop;Clear;76;NNW;7;30%

Blue Canyon;Clear;72;N;3;52%

Blythe;Clear;100;WSW;8;19%

Burbank;Clear;73;ESE;7;56%

Camarillo;Clear;64;WNW;3;80%

Camp Pendleton;Clear;70;Calm;0;79%

Campo;Clear;71;NNE;5;56%

Carlsbad;Clear;67;Calm;0;86%

Chico;Clear;86;Calm;0;28%

China Lake;Clear;87;SE;7;16%

Chino;Clear;79;SE;6;47%

Concord;Clear;82;S;6;36%

Corona;Clear;74;Calm;0;57%

Crescent City;Clear;56;NNW;12;89%

Daggett-Barstow;Clear;95;SW;15;13%

Edwards AFB;Clear;83;SSW;9;19%

El Centro;Clear;98;W;10;26%

Eureka;Clear;56;Calm;0;86%

Fairfield;Clear;74;SSW;10;39%

Fresno;Clear;90;NW;9;34%

Fullerton;Clear;73;SSE;3;63%

Hanford;Clear;88;NW;9;39%

Hawthorne;Clear;69;Calm;0;75%

Hayward;Clear;69;Calm;0;75%

Imperial;Clear;98;W;10;26%

Imperial Beach;Mostly cloudy;69;NE;3;92%

Lancaster;Clear;83;W;10;25%

Lemoore Nas;Clear;81;NW;9;45%

Lincoln;Clear;72;Calm;0;68%

Livermore;Clear;79;Calm;0;37%

Lompoc;Fog;57;Calm;0;93%

Long Beach;Clear;73;Calm;0;65%

Los Alamitos;Clear;73;Calm;0;65%

Los Angeles;Clear;71;Calm;0;62%

Los Angeles Downtown;Clear;71;Calm;0;62%

Madera;Clear;79;WNW;5;61%

Mammoth;Clear;69;NW;6;39%

Marysville;Clear;79;Calm;0;59%

Mather AFB;Clear;82;S;3;41%

Merced;Clear;82;W;3;50%

Merced (airport);Clear;82;W;3;50%

Miramar Mcas;Clear;70;W;3;81%

Modesto;Clear;83;NNW;6;37%

Moffett Nas;Clear;75;ESE;3;53%

Mojave;Clear;88;WNW;18;15%

Montague;Mostly cloudy;72;N;9;39%

Monterey Rabr;Showers;57;Calm;0;86%

Mount Shasta;Clear;71;N;5;34%

Napa County;Clear;68;SSW;5;67%

Needles;Clear;105;WNW;13;9%

North Island;Partly cloudy;70;W;5;87%

Oakland;Clear;68;WNW;5;66%

Oceanside;Clear;67;Calm;0;86%

Ontario;Clear;79;SE;6;47%

Oroville;Clear;86;ESE;3;41%

Oxnard;Clear;62;WNW;6;86%

Palm Springs;Clear;101;NW;12;17%

Palmdale;Clear;82;SSW;9;22%

Paso Robles;Clear;74;N;6;32%

Point Mugu;Mostly clear;60;WNW;8;92%

Porterville;Clear;81;Calm;0;57%

Ramona;Clear;71;Calm;0;65%

Redding;Clear;86;Calm;0;27%

Riverside;Clear;80;SW;3;43%

Riverside March;Clear;75;W;3;46%

Sacramento;Clear;77;Calm;0;43%

Sacramento International;Clear;78;S;3;55%

Salinas;Showers;56;NW;7;93%

San Bernardino;Clear;83;Calm;0;35%

San Carlos;Fog;72;NW;5;56%

San Diego;Partly cloudy;70;W;5;87%

San Diego Brown;Mostly cloudy;65;Calm;5;100%

San Diego Montgomery;Clear;70;SSW;3;83%

San Francisco;Mostly clear;60;WNW;6;82%

San Jose;Clear;77;Calm;0;43%

San Luis Obispo;Fog;54;WNW;3;96%

San Nicolas Island;Clear;64;WNW;13;82%

Sandberg;Clear;79;NW;16;29%

Santa Ana;Clear;71;SSW;6;71%

Santa Barbara;Clear;63;E;6;86%

Santa Maria;Cloudy;57;Calm;0;100%

Santa Monica;Clear;67;S;3;86%

Santa Rosa;Mostly clear;69;Calm;0;60%

Santa Ynez;Clear;55;Calm;0;93%

Santee;Clear;72;W;5;77%

South Lake Tahoe;Clear;60;S;5;69%

Stockton;Clear;79;WSW;6;43%

Thermal;Clear;103;NNW;15;18%

Truckee-Tahoe;Clear;59;Calm;0;62%

Twentynine Palms;Clear;95;NW;7;20%

Ukiah;Clear;77;Calm;0;40%

Vacaville;Clear;76;SW;3;49%

Van Nuys;Clear;78;E;5;47%

Vandenberg AFB;Fog;54;Calm;0;100%

Victorville;Clear;83;SSW;8;33%

Visalia;Clear;84;WNW;8;54%

Watsonville;Mostly cloudy;57;Calm;0;93%

_____

Copyright 2019 AccuWeather