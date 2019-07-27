CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Saturday, July 27, 2019
_____
City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;65;S;7;62%
Arcata;Partly cloudy;60;SSW;4;94%
Auburn;Clear;77;Calm;0;41%
Avalon;Clear;82;W;6;18%
Bakersfield;Clear;89;NW;8;15%
Beale AFB;Clear;77;SSE;3;26%
Big Bear City;Clear;55;Calm;0;81%
Bishop;Clear;69;Calm;0;62%
Blue Canyon;Clear;70;NE;3;45%
Blythe;Clear;98;S;8;24%
Burbank;Clear;75;SE;6;54%
Camarillo;Clear;66;W;5;74%
Camp Pendleton;Clear;70;Calm;0;84%
Campo;Clear;68;N;5;62%
Carlsbad;Clear;69;Calm;0;86%
Chico;Clear;82;Calm;0;22%
China Lake;Clear;91;NW;13;22%
Chino;Clear;78;S;6;47%
Concord;Clear;65;NNW;6;67%
Corona;Clear;74;Calm;0;59%
Crescent City;Mostly cloudy;56;S;12;96%
Daggett-Barstow;Clear;93;SW;17;21%
Edwards AFB;Clear;83;SW;9;29%
El Centro;Clear;96;W;10;27%
Eureka;Mostly clear;59;S;3;93%
Fairfield;Mostly clear;62;SW;24;76%
Fresno;Clear;88;NW;14;33%
Fullerton;Clear;74;Calm;1;66%
Hanford;Clear;84;WNW;9;37%
Hawthorne;Clear;71;WSW;5;75%
Hayward;Clear;58;WNW;7;86%
Imperial;Clear;96;W;10;27%
Imperial Beach;Clear;69;N;4;91%
Lancaster;Clear;83;WSW;9;30%
Lemoore Nas;Clear;81;WNW;13;21%
Lincoln;Clear;73;Calm;0;30%
Livermore;Clear;66;NW;5;62%
Lompoc;Cloudy;58;W;5;93%
Long Beach;Clear;76;N;3;53%
Los Alamitos;Clear;76;N;3;53%
Los Angeles;Clear;72;Calm;0;65%
Los Angeles Downtown;Clear;72;Calm;0;65%
Madera;Clear;77;WNW;7;55%
Mammoth;Clear;71;NW;7;43%
Marysville;Clear;73;Calm;0;43%
Mather AFB;Clear;70;SSE;5;56%
Merced;Clear;79;NNW;10;48%
Merced (airport);Clear;79;NNW;10;48%
Miramar Mcas;Clear;73;NNW;3;73%
Modesto;Clear;78;NNW;6;46%
Moffett Nas;Mostly cloudy;64;N;5;83%
Mojave;Clear;86;Calm;0;26%
Montague;Mostly cloudy;75;N;9;33%
Monterey Rabr;Cloudy;60;NW;3;83%
Mount Shasta;Mostly cloudy;64;NE;3;48%
Napa County;Cloudy;60;S;9;89%
Needles;Clear;103;W;12;17%
North Island;Clear;72;NW;7;81%
Oakland;Partly cloudy;58;NW;10;88%
Oceanside;Clear;69;Calm;0;86%
Ontario;Clear;78;S;6;47%
Oroville;Clear;80;Calm;0;33%
Oxnard;Clear;64;WNW;6;83%
Palm Springs;Clear;99;NW;14;21%
Palmdale;Clear;84;WSW;10;28%
Paso Robles;Clear;68;WNW;7;58%
Point Mugu;Clear;62;WNW;7;89%
Porterville;Clear;82;SSW;6;59%
Ramona;Clear;71;Calm;0;62%
Redding;Clear;78;Calm;0;31%
Riverside;Clear;78;Calm;0;46%
Riverside March;Clear;75;WNW;5;46%
Sacramento;Clear;69;S;5;62%
Sacramento International;Clear;70;SSE;7;63%
Salinas;Cloudy;59;NW;6;89%
San Bernardino;Clear;82;Calm;0;34%
San Carlos;Mostly cloudy;61;NW;9;85%
San Diego;Clear;72;NW;7;81%
San Diego Brown;Cloudy;67;Calm;0;93%
San Diego Montgomery;Clear;72;NNW;3;75%
San Francisco;Mostly clear;57;NW;10;89%
San Jose;Mostly clear;63;NNW;6;100%
San Luis Obispo;Mostly cloudy;57;WNW;7;93%
San Nicolas Island;Clear;66;Calm;9;87%
Sandberg;Clear;79;NW;22;32%
Santa Ana;Clear;72;SW;4;76%
Santa Barbara;Clear;65;E;6;84%
Santa Maria;Cloudy;58;N;5;96%
Santa Monica;Clear;68;S;3;89%
Santa Rosa;Mostly cloudy;54;SSE;5;96%
Santa Ynez;Clear;55;Calm;0;93%
Santee;Clear;75;WNW;5;60%
South Lake Tahoe;Clear;58;S;3;77%
Stockton;Clear;74;NW;7;53%
Thermal;Clear;102;NNW;15;19%
Truckee-Tahoe;Clear;55;S;3;71%
Twentynine Palms;Clear;91;WNW;12;33%
Ukiah;Clear;72;Calm;0;43%
Vacaville;Clear;71;SW;6;58%
Van Nuys;Clear;78;ESE;6;44%
Vandenberg AFB;Cloudy;56;N;7;96%
Victorville;Clear;80;SW;8;41%
Visalia;Clear;82;WNW;6;48%
Watsonville;Mostly cloudy;59;SW;3;89%
_____
Copyright 2019 AccuWeather