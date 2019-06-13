CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Thursday, June 13, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Partly cloudy;68;ENE;7;48%

Arcata;Mostly clear;60;SSE;4;89%

Auburn;Clear;75;ESE;6;49%

Avalon;Fog;56;Calm;0;100%

Bakersfield;Clear;85;N;8;23%

Beale AFB;Clear;79;ESE;6;48%

Big Bear City;Clear;52;Calm;0;53%

Bishop;Clear;74;Calm;0;30%

Blue Canyon;Clear;68;NE;3;46%

Blythe;Clear;93;WSW;13;17%

Burbank;Mostly clear;66;ESE;12;81%

Camarillo;Cloudy;62;SW;5;80%

Camp Pendleton;Cloudy;65;W;4;89%

Campo;Clear;59;NE;5;77%

Carlsbad;Cloudy;64;SSW;5;83%

Chico;Mostly clear;81;Calm;0;36%

China Lake;Mostly clear;85;SSW;12;21%

Chino;Mostly clear;67;S;9;75%

Concord;Clear;67;W;7;56%

Corona;Clear;64;W;8;86%

Crescent City;Fog;56;W;5;96%

Daggett-Barstow;Clear;86;W;17;21%

Edwards AFB;Clear;78;SW;13;29%

El Centro;Clear;91;W;12;23%

Eureka;Mostly clear;58;SSE;5;92%

Fairfield;Clear;65;SW;26;70%

Fresno;Clear;86;WNW;12;35%

Fullerton;Mostly cloudy;65;SW;4;80%

Hanford;Clear;87;WNW;8;30%

Hawthorne;Cloudy;63;WSW;7;77%

Hayward;Clear;60;NW;9;83%

Imperial;Clear;91;W;12;23%

Imperial Beach;Cloudy;65;SW;6;84%

Lancaster;Clear;79;WSW;23;34%

Lemoore Nas;Mostly clear;82;W;12;37%

Lincoln;Clear;77;Calm;0;57%

Livermore;Clear;67;WNW;8;58%

Lompoc;Cloudy;57;Calm;0;86%

Long Beach;Mostly clear;64;NW;7;80%

Los Alamitos;Mostly clear;64;NW;7;80%

Los Angeles;Cloudy;64;W;3;77%

Los Angeles Downtown;Cloudy;64;W;3;77%

Madera;Clear;76;WNW;8;53%

Mammoth;Mostly cloudy;67;N;7;39%

Marysville;Clear;78;SSE;6;73%

Mather AFB;Mostly clear;70;S;5;59%

Merced;Clear;75;W;7;53%

Merced (airport);Clear;75;W;7;53%

Miramar Mcas;Cloudy;66;SSW;5;77%

Modesto;Clear;81;N;12;37%

Moffett Nas;Clear;66;NNW;7;81%

Mojave;Clear;79;WSW;10;31%

Montague;Mostly clear;80;N;12;21%

Monterey Rabr;Cloudy;57;W;5;86%

Mount Shasta;Mostly clear;67;Calm;0;52%

Napa County;Clear;61;WNW;13;87%

Needles;Clear;103;SW;12;9%

North Island;Cloudy;64;N;3;80%

Oakland;Mostly cloudy;61;N;11;84%

Oceanside;Cloudy;64;SSW;5;83%

Ontario;Mostly clear;67;S;9;75%

Oroville;Mostly clear;85;ENE;7;41%

Oxnard;Cloudy;61;WNW;5;86%

Palm Springs;Clear;92;NW;14;26%

Palmdale;Clear;81;WSW;20;27%

Paso Robles;Clear;61;SSW;8;69%

Point Mugu;Cloudy;61;Calm;0;89%

Porterville;Clear;82;S;7;33%

Ramona;Clear;59;W;6;89%

Redding;Clear;77;W;5;70%

Riverside;Clear;68;W;8;69%

Riverside March;Clear;68;WNW;6;70%

Sacramento;Clear;70;SSW;6;60%

Sacramento International;Clear;72;S;12;63%

Salinas;Cloudy;63;NNW;12;69%

San Bernardino;Clear;74;WSW;6;54%

San Carlos;Partly cloudy;61;NW;11;83%

San Diego;Cloudy;64;N;3;80%

San Diego Brown;Cloudy;62;WSW;5;89%

San Diego Montgomery;Cloudy;63;WSW;3;83%

San Francisco;Partly cloudy;60;N;11;86%

San Jose;Mostly clear;70;WNW;5;58%

San Luis Obispo;Cloudy;56;WNW;5;93%

San Nicolas Island;Cloudy;57;W;14;86%

Sandberg;Clear;72;S;5;32%

Santa Ana;Mostly cloudy;65;SW;6;89%

Santa Barbara;Clear;61;E;6;86%

Santa Maria;Cloudy;57;Calm;0;93%

Santa Monica;Cloudy;62;SSW;7;93%

Santa Rosa;Mostly clear;59;S;8;89%

Santa Ynez;Clear;54;Calm;0;93%

Santee;Mostly cloudy;63;WNW;5;87%

South Lake Tahoe;Mostly cloudy;62;S;6;64%

Stockton;Clear;78;WNW;10;37%

Thermal;Clear;95;NNW;14;23%

Truckee-Tahoe;Showers;54;NE;5;81%

Twentynine Palms;Clear;85;W;11;19%

Ukiah;Clear;74;Calm;0;36%

Vacaville;Clear;74;S;7;53%

Van Nuys;Mostly clear;66;ESE;6;77%

Vandenberg AFB;Cloudy;55;NNE;5;93%

Victorville;Clear;75;SW;11;36%

Visalia;Clear;83;Calm;0;48%

Watsonville;Mostly cloudy;59;WSW;3;86%

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