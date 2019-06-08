CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Friday, June 7, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;47;N;5;47%

Arcata;Clear;52;N;10;84%

Auburn;Clear;54;Calm;0;66%

Avalon;Fog;55;ESE;5;100%

Bakersfield;Clear;68;N;7;35%

Beale AFB;Clear;68;NW;7;30%

Big Bear City;Clear;52;WSW;3;40%

Bishop;Clear;65;N;20;21%

Blue Canyon;Clear;48;NE;5;40%

Blythe;Clear;85;S;12;21%

Burbank;Mostly clear;62;S;5;84%

Camarillo;Clear;59;Calm;0;77%

Camp Pendleton;Cloudy;62;S;5;90%

Campo;Clear;55;N;5;86%

Carlsbad;Cloudy;63;SSW;5;77%

Chico;Clear;66;NW;13;20%

China Lake;Clear;74;SW;16;24%

Chino;Mostly clear;64;NNE;9;79%

Concord;Clear;68;Calm;0;41%

Corona;Clear;63;W;6;83%

Crescent City;Clear;53;NNW;16;73%

Daggett-Barstow;Clear;75;W;23;25%

Edwards AFB;Clear;67;S;7;25%

El Centro;Clear;85;SW;5;23%

Eureka;Clear;52;NNW;11;84%

Fairfield;Clear;60;Calm;0;52%

Fresno;Clear;72;WNW;16;22%

Fullerton;Cloudy;64;SW;7;74%

Hanford;Clear;70;NW;12;26%

Hawthorne;Cloudy;62;W;3;77%

Hayward;Clear;60;WNW;5;74%

Imperial;Clear;85;SW;5;23%

Imperial Beach;Cloudy;62;SSW;4;85%

Lancaster;Clear;65;W;17;24%

Lemoore Nas;Clear;66;NW;13;25%

Lincoln;Clear;59;Calm;0;47%

Livermore;Clear;64;WNW;5;46%

Lompoc;Clear;53;W;6;82%

Long Beach;Cloudy;62;SSW;6;83%

Los Alamitos;Cloudy;62;SSW;6;83%

Los Angeles;Cloudy;63;Calm;0;77%

Los Angeles Downtown;Cloudy;63;Calm;0;77%

Madera;Clear;65;W;9;33%

Mammoth;Clear;43;N;11;57%

Marysville;Clear;69;NNW;16;26%

Mather AFB;Clear;72;NW;9;21%

Merced;Clear;67;NW;10;25%

Merced (airport);Clear;67;NW;10;25%

Miramar Mcas;Cloudy;66;Calm;0;69%

Modesto;Clear;67;NW;9;23%

Moffett Nas;Clear;65;NNW;7;48%

Mojave;Clear;64;WNW;30;23%

Montague;Clear;51;N;13;51%

Monterey Rabr;Clear;54;SW;5;71%

Mount Shasta;Clear;48;N;7;49%

Napa County;Clear;59;WNW;6;69%

Needles;Clear;93;SSW;14;15%

North Island;Cloudy;62;WSW;7;77%

Oakland;Clear;61;NW;11;70%

Oceanside;Cloudy;63;SSW;5;77%

Ontario;Mostly clear;64;NNE;9;79%

Oroville;Clear;68;NNW;8;28%

Oxnard;Clear;61;S;3;75%

Palm Springs;Clear;85;NW;12;29%

Palmdale;Clear;66;W;8;56%

Paso Robles;Clear;65;NW;15;41%

Point Mugu;Mostly clear;59;SE;8;89%

Porterville;Clear;67;NNW;9;37%

Ramona;Mostly cloudy;60;N;4;90%

Redding;Clear;67;N;10;18%

Riverside;Clear;62;W;7;83%

Riverside March;Clear;63;WNW;3;98%

Sacramento;Clear;69;NW;8;25%

Sacramento International;Clear;63;WNW;7;33%

Salinas;Clear;63;NNW;8;51%

San Bernardino;Clear;65;WSW;6;71%

San Carlos;Clear;59;NW;12;59%

San Diego;Cloudy;62;WSW;7;77%

San Diego Brown;Cloudy;61;WSW;3;83%

San Diego Montgomery;Cloudy;61;S;3;83%

San Francisco;Clear;59;NW;13;70%

San Jose;Clear;62;NNW;9;74%

San Luis Obispo;Clear;53;S;3;79%

San Nicolas Island;Clear;56;WNW;17;74%

Sandberg;Clear;57;NNW;24;30%

Santa Ana;Mostly cloudy;63;SW;6;90%

Santa Barbara;Clear;58;Calm;0;83%

Santa Maria;Clear;53;N;7;85%

Santa Monica;Cloudy;62;SSW;5;83%

Santa Rosa;Clear;63;NNW;12;53%

Santa Ynez;Clear;50;Calm;0;81%

Santee;Cloudy;64;SW;5;77%

South Lake Tahoe;Clear;48;N;5;34%

Stockton;Clear;70;NW;12;25%

Thermal;Clear;87;NNW;17;28%

Truckee-Tahoe;Clear;39;Calm;0;48%

Twentynine Palms;Clear;79;WNW;11;21%

Ukiah;Clear;61;Calm;0;49%

Vacaville;Clear;66;SW;5;31%

Van Nuys;Mostly clear;62;E;6;77%

Vandenberg AFB;Clear;50;N;5;92%

Victorville;Clear;66;SW;13;51%

Visalia;Clear;67;NW;8;33%

Watsonville;Clear;56;Calm;0;74%

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