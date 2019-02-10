CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 07:00 PM PST Saturday, February 9, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Cloudy;26;SW;14;89%
Arcata;Showers;40;WSW;10;86%
Auburn;Showers;43;S;15;93%
Avalon;Clear;47;WSW;5;86%
Bakersfield;Mostly cloudy;53;NE;6;63%
Beale AFB;Cloudy;48;S;26;81%
Big Bear City;Clear;27;W;11;79%
Bishop;Mostly cloudy;36;N;6;61%
Blue Canyon;Flurries;28;SSW;23;88%
Blythe;Clear;54;SSW;6;41%
Burbank;Mostly clear;51;SSW;5;78%
Camarillo;Clear;56;W;9;61%
Camp Pendleton;Clear;52;WSW;5;79%
Campo;Clear;46;W;7;67%
Carlsbad;Clear;51;N;5;85%
Chico;Cloudy;46;SSE;15;81%
China Lake;Partly cloudy;48;SW;18;42%
Chino;Mostly cloudy;48;SW;7;79%
Concord;Showers;51;SSW;16;73%
Corona;Mostly clear;52;Calm;0;68%
Crescent City;Cloudy;36;WSW;9;92%
Daggett-Barstow;Clear;51;SW;14;51%
Edwards AFB;Partly cloudy;47;SW;15;65%
El Centro;Clear;57;N;3;48%
Eureka;Cloudy;41;SW;11;82%
Fairfield;Cloudy;48;SSW;20;87%
Fresno;Mostly cloudy;54;SE;8;56%
Fullerton;Clear;56;W;3;54%
Hanford;Clear;51;ESE;5;73%
Hawthorne;Partly cloudy;56;N;6;61%
Hayward;Cloudy;52;SW;15;71%
Imperial;Clear;57;N;3;48%
Imperial Beach;Clear;54;SW;7;77%
Lancaster;Mostly clear;45;SW;10;73%
Lemoore Nas;Partly cloudy;48;ESE;7;78%
Lincoln;Showers;46;S;19;88%
Livermore;Rain;47;SSW;15;86%
Lompoc;Clear;51;WNW;3;73%
Long Beach;Clear;56;WSW;6;61%
Los Alamitos;Clear;56;WSW;6;61%
Los Angeles;Clear;53;Calm;0;73%
Los Angeles Downtown;Clear;53;Calm;0;73%
Madera;Partly cloudy;56;S;5;59%
Mammoth;Mostly cloudy;24;WSW;11;89%
Marysville;Cloudy;49;S;23;79%
Mather AFB;Showers;48;S;16;87%
Merced;Cloudy;50;SSE;8;74%
Merced (airport);Cloudy;50;SSE;8;74%
Miramar Mcas;Clear;54;N;6;73%
Modesto;Mostly cloudy;52;S;12;66%
Moffett Nas;Cloudy;51;WSW;11;76%
Mojave;Mostly cloudy;45;W;16;57%
Montague;Cloudy;29;W;10;78%
Monterey Rabr;Cloudy;49;SSE;10;77%
Mount Shasta;Cloudy;28;Calm;0;63%
Napa County;Showers;46;WSW;18;97%
Needles;Clear;57;SSW;10;28%
North Island;Partly cloudy;60;Calm;0;59%
Oakland;Showers;50;WSW;16;88%
Oceanside;Clear;51;N;5;85%
Ontario;Mostly cloudy;48;SW;7;79%
Oroville;Cloudy;49;S;24;74%
Oxnard;Clear;53;W;10;74%
Palm Springs;Clear;60;N;5;37%
Palmdale;Clear;45;SSW;17;65%
Paso Robles;Clear;48;SSW;11;75%
Point Mugu;Partly cloudy;54;W;9;76%
Porterville;Clear;49;ESE;6;77%
Ramona;Clear;47;NW;6;73%
Redding;Mostly cloudy;44;WSW;11;64%
Riverside;Mostly cloudy;51;W;8;71%
Riverside March;Partly cloudy;48;W;6;76%
Sacramento;Cloudy;49;S;21;84%
Sacramento International;Cloudy;49;S;23;83%
Salinas;Partly cloudy;50;SSW;11;75%
San Bernardino;Partly cloudy;53;N;2;65%
San Carlos;Cloudy;50;S;12;81%
San Diego;Mostly clear;60;Calm;0;59%
San Diego Brown;Clear;52;W;5;81%
San Diego Montgomery;Clear;54;W;5;74%
San Francisco;Cloudy;50;WSW;17;86%
San Jose;Showers;50;SSE;11;91%
San Luis Obispo;Clear;50;W;6;74%
San Nicolas Island;Clear;51;W;9;71%
Sandberg;Fog;37;S;17;95%
Santa Ana;Clear;53;WSW;7;78%
Santa Barbara;Partly cloudy;53;W;8;71%
Santa Maria;Clear;50;W;7;77%
Santa Monica;Clear;55;WSW;7;66%
Santa Rosa;Cloudy;48;WNW;14;89%
Santa Ynez;Clear;48;W;8;78%
Santee;Partly cloudy;53;WNW;7;73%
South Lake Tahoe;Snow;26;S;16;88%
Stockton;Showers;52;S;12;66%
Thermal;Clear;59;NW;5;44%
Truckee-Tahoe;Snow;27;SW;23;91%
Twentynine Palms;Clear;48;WSW;7;58%
Ukiah;Cloudy;42;N;5;80%
Vacaville;Showers;49;N;6;86%
Van Nuys;Mostly clear;51;SW;8;79%
Vandenberg AFB;Clear;48;NW;6;80%
Victorville;Clear;43;SW;11;71%
Visalia;Clear;51;E;5;71%
Watsonville;Mostly cloudy;50;W;13;79%
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