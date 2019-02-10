CA Current Conditions as of 07:00 PM PST Saturday, February 9, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Cloudy;26;SW;14;89%

Arcata;Showers;40;WSW;10;86%

Auburn;Showers;43;S;15;93%

Avalon;Clear;47;WSW;5;86%

Bakersfield;Mostly cloudy;53;NE;6;63%

Beale AFB;Cloudy;48;S;26;81%

Big Bear City;Clear;27;W;11;79%

Bishop;Mostly cloudy;36;N;6;61%

Blue Canyon;Flurries;28;SSW;23;88%

Blythe;Clear;54;SSW;6;41%

Burbank;Mostly clear;51;SSW;5;78%

Camarillo;Clear;56;W;9;61%

Camp Pendleton;Clear;52;WSW;5;79%

Campo;Clear;46;W;7;67%

Carlsbad;Clear;51;N;5;85%

Chico;Cloudy;46;SSE;15;81%

China Lake;Partly cloudy;48;SW;18;42%

Chino;Mostly cloudy;48;SW;7;79%

Concord;Showers;51;SSW;16;73%

Corona;Mostly clear;52;Calm;0;68%

Crescent City;Cloudy;36;WSW;9;92%

Daggett-Barstow;Clear;51;SW;14;51%

Edwards AFB;Partly cloudy;47;SW;15;65%

El Centro;Clear;57;N;3;48%

Eureka;Cloudy;41;SW;11;82%

Fairfield;Cloudy;48;SSW;20;87%

Fresno;Mostly cloudy;54;SE;8;56%

Fullerton;Clear;56;W;3;54%

Hanford;Clear;51;ESE;5;73%

Hawthorne;Partly cloudy;56;N;6;61%

Hayward;Cloudy;52;SW;15;71%

Imperial;Clear;57;N;3;48%

Imperial Beach;Clear;54;SW;7;77%

Lancaster;Mostly clear;45;SW;10;73%

Lemoore Nas;Partly cloudy;48;ESE;7;78%

Lincoln;Showers;46;S;19;88%

Livermore;Rain;47;SSW;15;86%

Lompoc;Clear;51;WNW;3;73%

Long Beach;Clear;56;WSW;6;61%

Los Alamitos;Clear;56;WSW;6;61%

Los Angeles;Clear;53;Calm;0;73%

Los Angeles Downtown;Clear;53;Calm;0;73%

Madera;Partly cloudy;56;S;5;59%

Mammoth;Mostly cloudy;24;WSW;11;89%

Marysville;Cloudy;49;S;23;79%

Mather AFB;Showers;48;S;16;87%

Merced;Cloudy;50;SSE;8;74%

Merced (airport);Cloudy;50;SSE;8;74%

Miramar Mcas;Clear;54;N;6;73%

Modesto;Mostly cloudy;52;S;12;66%

Moffett Nas;Cloudy;51;WSW;11;76%

Mojave;Mostly cloudy;45;W;16;57%

Montague;Cloudy;29;W;10;78%

Monterey Rabr;Cloudy;49;SSE;10;77%

Mount Shasta;Cloudy;28;Calm;0;63%

Napa County;Showers;46;WSW;18;97%

Needles;Clear;57;SSW;10;28%

North Island;Partly cloudy;60;Calm;0;59%

Oakland;Showers;50;WSW;16;88%

Oceanside;Clear;51;N;5;85%

Ontario;Mostly cloudy;48;SW;7;79%

Oroville;Cloudy;49;S;24;74%

Oxnard;Clear;53;W;10;74%

Palm Springs;Clear;60;N;5;37%

Palmdale;Clear;45;SSW;17;65%

Paso Robles;Clear;48;SSW;11;75%

Point Mugu;Partly cloudy;54;W;9;76%

Porterville;Clear;49;ESE;6;77%

Ramona;Clear;47;NW;6;73%

Redding;Mostly cloudy;44;WSW;11;64%

Riverside;Mostly cloudy;51;W;8;71%

Riverside March;Partly cloudy;48;W;6;76%

Sacramento;Cloudy;49;S;21;84%

Sacramento International;Cloudy;49;S;23;83%

Salinas;Partly cloudy;50;SSW;11;75%

San Bernardino;Partly cloudy;53;N;2;65%

San Carlos;Cloudy;50;S;12;81%

San Diego;Mostly clear;60;Calm;0;59%

San Diego Brown;Clear;52;W;5;81%

San Diego Montgomery;Clear;54;W;5;74%

San Francisco;Cloudy;50;WSW;17;86%

San Jose;Showers;50;SSE;11;91%

San Luis Obispo;Clear;50;W;6;74%

San Nicolas Island;Clear;51;W;9;71%

Sandberg;Fog;37;S;17;95%

Santa Ana;Clear;53;WSW;7;78%

Santa Barbara;Partly cloudy;53;W;8;71%

Santa Maria;Clear;50;W;7;77%

Santa Monica;Clear;55;WSW;7;66%

Santa Rosa;Cloudy;48;WNW;14;89%

Santa Ynez;Clear;48;W;8;78%

Santee;Partly cloudy;53;WNW;7;73%

South Lake Tahoe;Snow;26;S;16;88%

Stockton;Showers;52;S;12;66%

Thermal;Clear;59;NW;5;44%

Truckee-Tahoe;Snow;27;SW;23;91%

Twentynine Palms;Clear;48;WSW;7;58%

Ukiah;Cloudy;42;N;5;80%

Vacaville;Showers;49;N;6;86%

Van Nuys;Mostly clear;51;SW;8;79%

Vandenberg AFB;Clear;48;NW;6;80%

Victorville;Clear;43;SW;11;71%

Visalia;Clear;51;E;5;71%

Watsonville;Mostly cloudy;50;W;13;79%

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