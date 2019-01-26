CA Current Conditions as of 03:00 AM PST Saturday, January 26, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;22;SSW;5;92%

Arcata;Clear;44;SE;4;92%

Auburn;Clear;45;NE;1;60%

Avalon;Clear;61;E;14;23%

Bakersfield;Clear;44;Calm;0;85%

Beale AFB;Clear;37;Calm;0;87%

Big Bear City;Clear;39;NE;14;31%

Bishop;Clear;36;NNW;8;46%

Blue Canyon;Clear;42;E;4;36%

Blythe;Clear;49;NW;8;39%

Burbank;Clear;60;N;3;29%

Camarillo;Clear;62;ENE;12;26%

Camp Pendleton;Clear;53;NNE;3;46%

Campo;Clear;39;ENE;10;46%

Carlsbad;Clear;46;NE;5;62%

Chico;Clear;49;N;1;48%

China Lake;Clear;39;N;5;59%

Chino;Clear;54;WNW;9;37%

Concord;Clear;44;Calm;0;73%

Corona;Clear;62;ENE;12;24%

Crescent City;Clear;48;NNE;6;73%

Daggett-Barstow;Clear;43;W;13;60%

Edwards AFB;Clear;35;Calm;0;91%

El Centro;Clear;45;WNW;5;51%

Eureka;Clear;43;SE;6;90%

Fairfield;Clear;38;N;5;86%

Fresno;Clear;45;Calm;0;89%

Fullerton;Clear;57;Calm;0;32%

Hanford;Fog;40;Calm;0;96%

Hawthorne;Clear;57;Calm;0;40%

Hayward;Clear;49;Calm;0;58%

Imperial;Clear;45;WNW;5;51%

Imperial Beach;Clear;50;NE;5;53%

Lancaster;Clear;34;NNW;3;81%

Lemoore Nas;Clear;40;SSW;6;92%

Lincoln;Clear;37;E;2;90%

Livermore;Clear;43;NE;5;73%

Lompoc;Mostly cloudy;43;ESE;5;88%

Long Beach;Clear;55;WNW;3;50%

Los Alamitos;Clear;55;WNW;3;50%

Los Angeles;Clear;55;Calm;0;41%

Los Angeles Downtown;Clear;55;Calm;0;41%

Madera;Clear;44;Calm;0;82%

Mammoth;Clear;26;SSW;3;81%

Marysville;Clear;41;SSE;5;88%

Mather AFB;Clear;41;S;2;88%

Merced;Clear;42;E;5;91%

Merced (airport);Clear;42;E;5;91%

Miramar Mcas;Clear;53;E;8;44%

Modesto;Clear;42;ESE;2;94%

Moffett Nas;Mostly cloudy;46;SE;6;76%

Mojave;Mostly clear;39;N;6;56%

Montague;Clear;28;Calm;0;92%

Monterey Rabr;Mostly cloudy;50;E;6;58%

Mount Shasta;Clear;30;Calm;0;81%

Napa County;Clear;42;NNW;5;90%

Needles;Clear;52;WNW;8;36%

North Island;Clear;53;Calm;0;60%

Oakland;Mostly clear;48;ESE;3;80%

Oceanside;Clear;46;NE;5;62%

Ontario;Clear;54;WNW;9;37%

Oroville;Clear;53;E;2;47%

Oxnard;Mostly clear;53;NNE;8;46%

Palm Springs;Clear;52;NW;6;42%

Palmdale;Clear;35;SSW;7;75%

Paso Robles;Mostly cloudy;40;Calm;0;89%

Point Mugu;Clear;66;E;14;21%

Porterville;Clear;41;E;3;95%

Ramona;Clear;58;ENE;8;22%

Redding;Clear;58;N;8;31%

Riverside;Clear;68;N;12;14%

Riverside March;Clear;50;Calm;0;40%

Sacramento;Clear;37;Calm;0;100%

Sacramento International;Clear;41;SSW;5;88%

Salinas;Mostly cloudy;50;SE;17;74%

San Bernardino;Clear;63;NNW;14;18%

San Carlos;Mostly cloudy;47;Calm;0;73%

San Diego;Clear;53;Calm;0;60%

San Diego Brown;Clear;50;S;3;46%

San Diego Montgomery;Clear;58;NE;8;30%

San Francisco;Mostly cloudy;49;E;3;86%

San Jose;Mostly cloudy;47;Calm;0;70%

San Luis Obispo;Mostly cloudy;45;Calm;0;76%

San Nicolas Island;Mostly cloudy;66;N;3;50%

Sandberg;Clear;48;NE;13;31%

Santa Ana;Clear;65;ESE;4;23%

Santa Barbara;Mostly cloudy;43;Calm;0;82%

Santa Maria;Mostly cloudy;46;Calm;0;82%

Santa Monica;Clear;66;NNE;7;18%

Santa Rosa;Clear;38;Calm;0;100%

Santa Ynez;Mostly cloudy;43;Calm;1;80%

Santee;Clear;47;E;2;67%

South Lake Tahoe;Clear;26;N;3;68%

Stockton;Clear;43;ESE;7;88%

Thermal;Clear;54;NNW;9;35%

Truckee-Tahoe;Clear;25;SE;1;82%

Twentynine Palms;Clear;49;NW;7;36%

Ukiah;Clear;39;Calm;0;88%

Vacaville;Clear;40;Calm;0;89%

Van Nuys;Clear;64;N;13;20%

Vandenberg AFB;Mostly cloudy;46;SE;5;81%

Victorville;Clear;40;WSW;8;53%

Visalia;Clear;43;N;2;100%

Watsonville;Mostly cloudy;48;ENE;6;76%

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