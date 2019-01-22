CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PST Tuesday, January 22, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Mostly cloudy;20;Calm;0;91%
Arcata;Mostly clear;39;NNE;4;98%
Auburn;Clear;39;Calm;0;69%
Avalon;Clear;50;NW;15;56%
Bakersfield;Mostly cloudy;47;NNW;3;76%
Beale AFB;Clear;42;NNE;8;69%
Big Bear City;Clear;28;NNE;5;54%
Bishop;Clear;36;N;18;52%
Blue Canyon;Clear;26;NE;16;68%
Blythe;Clear;51;N;8;47%
Burbank;Clear;52;NNW;7;48%
Camarillo;Clear;47;NE;9;55%
Camp Pendleton;Clear;48;N;5;80%
Campo;Clear;39;SW;5;82%
Carlsbad;Clear;45;Calm;0;89%
Chico;Clear;41;N;3;70%
China Lake;Clear;48;NNW;18;34%
Chino;Clear;47;NW;5;59%
Concord;Clear;44;SE;3;82%
Corona;Clear;45;E;5;64%
Crescent City;Mostly cloudy;44;ENE;6;82%
Daggett-Barstow;Clear;43;WNW;13;62%
Edwards AFB;Clear;41;WNW;8;68%
El Centro;Clear;47;W;8;63%
Eureka;Mostly clear;41;NNE;6;90%
Fairfield;Clear;51;N;17;61%
Fresno;Clear;44;ENE;3;85%
Fullerton;Clear;50;ENE;3;53%
Hanford;Clear;40;Calm;0;92%
Hawthorne;Clear;55;NNW;5;41%
Hayward;Clear;47;Calm;0;79%
Imperial;Clear;47;W;8;63%
Imperial Beach;Mostly clear;50;ESE;6;76%
Lancaster;Clear;41;NNW;10;67%
Lemoore Nas;Clear;46;NW;15;73%
Lincoln;Clear;43;Calm;0;75%
Livermore;Clear;40;Calm;0;82%
Lompoc;Clear;49;NNW;6;74%
Long Beach;Clear;54;WNW;9;44%
Los Alamitos;Clear;54;WNW;9;44%
Los Angeles;Clear;56;NNW;8;38%
Los Angeles Downtown;Clear;56;NNW;8;38%
Madera;Clear;44;W;10;76%
Mammoth;Cloudy;23;WSW;3;90%
Marysville;Clear;47;NNW;13;83%
Mather AFB;Clear;46;NW;8;81%
Merced;Clear;48;NW;20;76%
Merced (airport);Clear;48;NW;20;76%
Miramar Mcas;Clear;51;E;6;71%
Modesto;Clear;47;WNW;16;76%
Moffett Nas;Clear;48;Calm;0;79%
Mojave;Clear;41;NW;20;60%
Montague;Cloudy;31;SW;5;78%
Monterey Rabr;Clear;44;E;6;88%
Mount Shasta;Cloudy;28;W;3;85%
Napa County;Clear;44;NNW;3;88%
Needles;Clear;54;N;9;39%
North Island;Clear;57;Calm;0;63%
Oakland;Clear;48;NNW;7;85%
Oceanside;Clear;45;Calm;0;89%
Ontario;Clear;47;NW;5;59%
Oroville;Clear;45;NNW;6;73%
Oxnard;Clear;54;N;8;43%
Palm Springs;Clear;52;Calm;0;42%
Palmdale;Clear;37;SSW;7;75%
Paso Robles;Clear;43;Calm;0;92%
Point Mugu;Clear;51;Calm;0;47%
Porterville;Mostly cloudy;45;SW;5;92%
Ramona;Mostly clear;42;ENE;5;85%
Redding;Clear;43;NNW;4;61%
Riverside;Clear;46;Calm;0;60%
Riverside March;Clear;45;Calm;0;56%
Sacramento;Clear;48;NNW;14;82%
Sacramento International;Clear;47;NNW;15;83%
Salinas;Clear;47;N;3;83%
San Bernardino;Clear;53;N;9;36%
San Carlos;Clear;48;WNW;3;76%
San Diego;Clear;57;Calm;0;63%
San Diego Brown;Clear;48;SE;6;79%
San Diego Montgomery;Clear;50;Calm;0;76%
San Francisco;Mostly clear;50;NNW;7;77%
San Jose;Clear;48;Calm;0;86%
San Luis Obispo;Clear;49;N;3;68%
San Nicolas Island;Clear;55;NW;23;60%
Sandberg;Mostly cloudy;34;ENE;8;88%
Santa Ana;Clear;48;NNE;5;67%
Santa Barbara;Clear;50;Calm;0;60%
Santa Maria;Clear;50;N;9;71%
Santa Monica;Clear;57;N;8;38%
Santa Rosa;Clear;44;NNE;8;82%
Santa Ynez;Clear;48;Calm;0;57%
Santee;Mostly clear;46;W;5;87%
South Lake Tahoe;Clear;18;Calm;0;88%
Stockton;Clear;46;WNW;7;79%
Thermal;Clear;58;NW;8;32%
Truckee-Tahoe;Fog;12;Calm;0;92%
Twentynine Palms;Clear;46;NW;10;51%
Ukiah;Clear;37;SSE;3;92%
Vacaville;Clear;53;NNW;14;54%
Van Nuys;Clear;54;N;16;41%
Vandenberg AFB;Clear;46;NNW;6;81%
Victorville;Clear;40;W;10;62%
Visalia;Mostly clear;44;SW;6;85%
Watsonville;Clear;45;Calm;0;89%
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