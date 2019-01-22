CA Current Conditions as of 12:00 AM PST Tuesday, January 22, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Mostly cloudy;20;Calm;0;91%

Arcata;Mostly clear;39;NNE;4;98%

Auburn;Clear;39;Calm;0;69%

Avalon;Clear;50;NW;15;56%

Bakersfield;Mostly cloudy;47;NNW;3;76%

Beale AFB;Clear;42;NNE;8;69%

Big Bear City;Clear;28;NNE;5;54%

Bishop;Clear;36;N;18;52%

Blue Canyon;Clear;26;NE;16;68%

Blythe;Clear;51;N;8;47%

Burbank;Clear;52;NNW;7;48%

Camarillo;Clear;47;NE;9;55%

Camp Pendleton;Clear;48;N;5;80%

Campo;Clear;39;SW;5;82%

Carlsbad;Clear;45;Calm;0;89%

Chico;Clear;41;N;3;70%

China Lake;Clear;48;NNW;18;34%

Chino;Clear;47;NW;5;59%

Concord;Clear;44;SE;3;82%

Corona;Clear;45;E;5;64%

Crescent City;Mostly cloudy;44;ENE;6;82%

Daggett-Barstow;Clear;43;WNW;13;62%

Edwards AFB;Clear;41;WNW;8;68%

El Centro;Clear;47;W;8;63%

Eureka;Mostly clear;41;NNE;6;90%

Fairfield;Clear;51;N;17;61%

Fresno;Clear;44;ENE;3;85%

Fullerton;Clear;50;ENE;3;53%

Hanford;Clear;40;Calm;0;92%

Hawthorne;Clear;55;NNW;5;41%

Hayward;Clear;47;Calm;0;79%

Imperial;Clear;47;W;8;63%

Imperial Beach;Mostly clear;50;ESE;6;76%

Lancaster;Clear;41;NNW;10;67%

Lemoore Nas;Clear;46;NW;15;73%

Lincoln;Clear;43;Calm;0;75%

Livermore;Clear;40;Calm;0;82%

Lompoc;Clear;49;NNW;6;74%

Long Beach;Clear;54;WNW;9;44%

Los Alamitos;Clear;54;WNW;9;44%

Los Angeles;Clear;56;NNW;8;38%

Los Angeles Downtown;Clear;56;NNW;8;38%

Madera;Clear;44;W;10;76%

Mammoth;Cloudy;23;WSW;3;90%

Marysville;Clear;47;NNW;13;83%

Mather AFB;Clear;46;NW;8;81%

Merced;Clear;48;NW;20;76%

Merced (airport);Clear;48;NW;20;76%

Miramar Mcas;Clear;51;E;6;71%

Modesto;Clear;47;WNW;16;76%

Moffett Nas;Clear;48;Calm;0;79%

Mojave;Clear;41;NW;20;60%

Montague;Cloudy;31;SW;5;78%

Monterey Rabr;Clear;44;E;6;88%

Mount Shasta;Cloudy;28;W;3;85%

Napa County;Clear;44;NNW;3;88%

Needles;Clear;54;N;9;39%

North Island;Clear;57;Calm;0;63%

Oakland;Clear;48;NNW;7;85%

Oceanside;Clear;45;Calm;0;89%

Ontario;Clear;47;NW;5;59%

Oroville;Clear;45;NNW;6;73%

Oxnard;Clear;54;N;8;43%

Palm Springs;Clear;52;Calm;0;42%

Palmdale;Clear;37;SSW;7;75%

Paso Robles;Clear;43;Calm;0;92%

Point Mugu;Clear;51;Calm;0;47%

Porterville;Mostly cloudy;45;SW;5;92%

Ramona;Mostly clear;42;ENE;5;85%

Redding;Clear;43;NNW;4;61%

Riverside;Clear;46;Calm;0;60%

Riverside March;Clear;45;Calm;0;56%

Sacramento;Clear;48;NNW;14;82%

Sacramento International;Clear;47;NNW;15;83%

Salinas;Clear;47;N;3;83%

San Bernardino;Clear;53;N;9;36%

San Carlos;Clear;48;WNW;3;76%

San Diego;Clear;57;Calm;0;63%

San Diego Brown;Clear;48;SE;6;79%

San Diego Montgomery;Clear;50;Calm;0;76%

San Francisco;Mostly clear;50;NNW;7;77%

San Jose;Clear;48;Calm;0;86%

San Luis Obispo;Clear;49;N;3;68%

San Nicolas Island;Clear;55;NW;23;60%

Sandberg;Mostly cloudy;34;ENE;8;88%

Santa Ana;Clear;48;NNE;5;67%

Santa Barbara;Clear;50;Calm;0;60%

Santa Maria;Clear;50;N;9;71%

Santa Monica;Clear;57;N;8;38%

Santa Rosa;Clear;44;NNE;8;82%

Santa Ynez;Clear;48;Calm;0;57%

Santee;Mostly clear;46;W;5;87%

South Lake Tahoe;Clear;18;Calm;0;88%

Stockton;Clear;46;WNW;7;79%

Thermal;Clear;58;NW;8;32%

Truckee-Tahoe;Fog;12;Calm;0;92%

Twentynine Palms;Clear;46;NW;10;51%

Ukiah;Clear;37;SSE;3;92%

Vacaville;Clear;53;NNW;14;54%

Van Nuys;Clear;54;N;16;41%

Vandenberg AFB;Clear;46;NNW;6;81%

Victorville;Clear;40;W;10;62%

Visalia;Mostly clear;44;SW;6;85%

Watsonville;Clear;45;Calm;0;89%

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