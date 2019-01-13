CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 11:00 PM PST Saturday, January 12, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;25;Calm;0;84%
Arcata;Clear;50;ESE;5;90%
Auburn;Mostly cloudy;50;E;6;76%
Avalon;Clear;49;WSW;5;100%
Bakersfield;Clear;52;SE;6;58%
Beale AFB;Mostly cloudy;48;E;3;85%
Big Bear City;Mostly cloudy;30;Calm;0;92%
Bishop;Clear;27;NNW;5;74%
Blue Canyon;Mostly cloudy;36;Calm;0;89%
Blythe;Mostly clear;51;N;7;80%
Burbank;Mostly clear;49;N;5;81%
Camarillo;Clear;56;E;16;54%
Camp Pendleton;Clear;50;NE;2;95%
Campo;Clear;38;NNE;5;92%
Carlsbad;Clear;47;Calm;0;100%
Chico;Mostly cloudy;50;Calm;0;76%
China Lake;Mostly clear;41;S;6;95%
Chino;Clear;46;ESE;3;85%
Concord;Clear;49;Calm;0;86%
Corona;Clear;48;Calm;3;86%
Crescent City;Clear;48;NE;3;92%
Daggett-Barstow;Mostly cloudy;46;SE;3;92%
Edwards AFB;Mostly cloudy;44;NE;7;100%
El Centro;Clear;49;NNW;3;86%
Eureka;Clear;50;E;6;93%
Fairfield;Clear;47;N;3;96%
Fresno;Clear;50;Calm;0;76%
Fullerton;Clear;50;Calm;0;82%
Hanford;Clear;49;ESE;5;86%
Hawthorne;Mostly cloudy;53;Calm;3;89%
Hayward;Clear;55;E;3;71%
Imperial;Clear;49;NNW;3;86%
Imperial Beach;Mostly clear;50;E;6;92%
Lancaster;Cloudy;43;ESE;6;88%
Lemoore Nas;Clear;47;E;6;89%
Lincoln;Mostly clear;41;E;6;93%
Livermore;Clear;48;ESE;6;86%
Lompoc;Mostly clear;46;E;5;95%
Long Beach;Clear;52;Calm;0;92%
Los Alamitos;Clear;52;Calm;0;92%
Los Angeles;Clear;54;Calm;0;80%
Los Angeles Downtown;Clear;54;Calm;0;80%
Madera;Clear;49;ENE;5;73%
Mammoth;Clear;33;NW;3;64%
Marysville;Mostly clear;48;E;5;89%
Mather AFB;Clear;47;E;3;87%
Merced;Clear;48;NE;3;89%
Merced (airport);Clear;48;NE;3;89%
Miramar Mcas;Mostly clear;51;ENE;6;79%
Modesto;Mostly cloudy;49;E;3;92%
Moffett Nas;Clear;54;SSE;5;77%
Mojave;Mostly cloudy;43;NE;5;93%
Montague;Clear;31;Calm;0;78%
Monterey Rabr;Clear;50;E;7;76%
Mount Shasta;Clear;37;Calm;0;75%
Napa County;Clear;48;N;3;96%
Needles;Showers;52;WSW;3;80%
North Island;Mostly clear;56;Calm;0;77%
Oakland;Clear;51;S;5;88%
Oceanside;Clear;47;Calm;0;100%
Ontario;Clear;46;ESE;3;85%
Oroville;Mostly cloudy;52;ENE;8;68%
Oxnard;Clear;53;SE;6;68%
Palm Springs;Clear;52;WSW;9;66%
Palmdale;Cloudy;43;ESE;5;82%
Paso Robles;Clear;45;ESE;3;96%
Point Mugu;Mostly clear;55;E;14;56%
Porterville;Clear;45;ESE;6;92%
Ramona;Fog;42;ESE;5;91%
Redding;Clear;43;NNW;3;87%
Riverside;Clear;49;ENE;6;77%
Riverside March;Clear;44;ENE;3;87%
Sacramento;Clear;46;Calm;0;92%
Sacramento International;Clear;44;E;3;92%
Salinas;Clear;48;Calm;0;86%
San Bernardino;Clear;46;E;5;79%
San Carlos;Clear;50;Calm;0;93%
San Diego;Mostly clear;56;Calm;0;77%
San Diego Brown;Mostly clear;47;ESE;5;92%
San Diego Montgomery;Mostly clear;51;Calm;0;85%
San Francisco;Clear;52;SSE;5;91%
San Jose;Clear;52;ESE;6;80%
San Luis Obispo;Clear;46;Calm;0;92%
San Nicolas Island;Mostly cloudy;52;WSW;7;82%
Sandberg;Mostly cloudy;37;E;21;92%
Santa Ana;Clear;52;N;1;78%
Santa Barbara;Clear;48;Calm;0;96%
Santa Maria;Clear;50;S;5;92%
Santa Monica;Clear;54;Calm;0;69%
Santa Rosa;Clear;46;Calm;0;92%
Santa Ynez;Clear;45;Calm;0;93%
Santee;Fog;48;SE;1;93%
South Lake Tahoe;Clear;24;Calm;0;88%
Stockton;Clear;48;ENE;6;89%
Thermal;Clear;48;NNE;3;79%
Truckee-Tahoe;Clear;21;S;5;100%
Twentynine Palms;Mostly clear;47;SSW;7;84%
Ukiah;Mostly clear;47;Calm;0;89%
Vacaville;Clear;43;Calm;0;96%
Van Nuys;Clear;51;N;8;65%
Vandenberg AFB;Clear;44;SSE;5;97%
Victorville;Clear;42;ENE;5;87%
Visalia;Clear;46;ESE;3;88%
Watsonville;Clear;49;E;6;96%
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