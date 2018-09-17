CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 03:00 AM PDT Monday, September 17, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;33;Calm;0;43%
Arcata;Clear;51;NNE;2;99%
Auburn;Clear;57;E;7;50%
Avalon;Clear;69;Calm;0;21%
Bakersfield;Clear;65;NNE;5;44%
Beale AFB;Clear;56;ESE;4;67%
Big Bear City;Clear;46;Calm;0;57%
Bishop;Clear;46;NNW;6;40%
Blue Canyon;Clear;56;ESE;3;40%
Blythe;Clear;83;WSW;8;28%
Burbank;Clear;66;Calm;0;48%
Camarillo;Clear;58;Calm;0;69%
Camp Pendleton;Cloudy;66;ENE;6;93%
Campo;Clear;58;NE;7;59%
Carlsbad;Cloudy;66;NE;3;83%
Chico;Clear;59;Calm;0;41%
China Lake;Clear;71;SW;10;17%
Chino;Clear;65;ESE;4;58%
Concord;Clear;60;S;14;74%
Corona;Clear;57;Calm;0;86%
Crescent City;Partly cloudy;53;ESE;5;100%
Daggett-Barstow;Clear;73;WSW;16;20%
Edwards AFB;Clear;63;WSW;4;48%
El Centro;Clear;86;Calm;0;23%
Eureka;Fog;52;NNE;4;100%
Fairfield;Mostly clear;56;SW;5;82%
Fresno;Clear;64;NW;8;51%
Fullerton;Clear;65;Calm;0;67%
Hanford;Clear;63;NW;10;55%
Hawthorne;Clear;65;Calm;0;75%
Hayward;Mostly clear;59;WNW;5;80%
Imperial;Clear;86;Calm;0;23%
Imperial Beach;Clear;60;Calm;0;89%
Lancaster;Clear;60;WSW;8;27%
Lemoore Nas;Clear;59;NW;8;57%
Lincoln;Clear;52;Calm;0;71%
Livermore;Clear;55;Calm;0;88%
Lompoc;Mostly cloudy;55;W;9;92%
Long Beach;Clear;66;Calm;0;72%
Los Alamitos;Clear;66;Calm;0;72%
Los Angeles;Clear;65;Calm;0;75%
Los Angeles Downtown;Clear;65;Calm;0;75%
Madera;Clear;57;WNW;6;68%
Mammoth;Clear;43;N;4;56%
Marysville;Clear;55;ENE;3;71%
Mather AFB;Clear;55;SE;5;80%
Merced;Clear;60;NW;3;72%
Merced (airport);Clear;60;NW;3;72%
Miramar Mcas;Clear;64;Calm;0;77%
Modesto;Clear;61;N;5;69%
Moffett Nas;Clear;58;Calm;0;77%
Mojave;Clear;61;WSW;7;27%
Montague;Clear;47;ENE;5;65%
Monterey Rabr;Clear;55;Calm;0;83%
Mount Shasta;Clear;38;Calm;0;59%
Napa County;Fog;52;Calm;1;96%
Needles;Clear;93;W;12;19%
North Island;Clear;68;NW;3;79%
Oakland;Mostly cloudy;57;WNW;6;88%
Oceanside;Cloudy;66;NE;3;83%
Ontario;Clear;65;ESE;4;58%
Oroville;Clear;58;ESE;5;60%
Oxnard;Clear;59;NE;5;77%
Palm Springs;Clear;82;Calm;0;30%
Palmdale;Clear;59;SE;5;33%
Paso Robles;Clear;54;Calm;0;77%
Point Mugu;Clear;60;Calm;0;75%
Porterville;Clear;59;ESE;6;64%
Ramona;Clear;57;ESE;3;52%
Redding;Clear;52;Calm;0;48%
Riverside;Clear;66;Calm;0;60%
Riverside March;Clear;64;N;2;66%
Sacramento;Clear;58;SE;5;80%
Sacramento International;Clear;56;SE;9;82%
Salinas;Clear;56;NNW;5;83%
San Bernardino;Clear;67;Calm;0;45%
San Carlos;Mostly clear;57;W;6;87%
San Diego;Clear;68;NW;3;78%
San Diego Brown;Clear;63;E;3;86%
San Diego Montgomery;Clear;67;Calm;0;86%
San Francisco;Partly cloudy;56;WNW;7;84%
San Jose;Clear;57;SW;5;83%
San Luis Obispo;Clear;50;Calm;0;89%
San Nicolas Island;Clear;59;WNW;15;71%
Sandberg;Clear;64;WNW;10;21%
Santa Ana;Clear;65;NW;2;77%
Santa Barbara;Clear;57;Calm;0;83%
Santa Maria;Partly cloudy;52;S;6;92%
Santa Monica;Clear;64;N;3;72%
Santa Rosa;Clear;50;Calm;0;92%
Santa Ynez;Fog;50;WSW;3;100%
Santee;Clear;64;WNW;3;77%
South Lake Tahoe;Clear;37;Calm;0;70%
Stockton;Clear;58;N;6;74%
Thermal;Clear;82;NE;3;28%
Truckee-Tahoe;Clear;32;Calm;0;80%
Twentynine Palms;Clear;75;WSW;6;27%
Ukiah;Clear;53;Calm;0;73%
Vacaville;Clear;55;WSW;3;80%
Van Nuys;Clear;64;Calm;0;51%
Vandenberg AFB;Partly cloudy;53;E;5;97%
Victorville;Clear;64;W;4;51%
Visalia;Clear;59;WNW;5;66%
Watsonville;Clear;52;NW;7;92%
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