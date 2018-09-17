CA Current Conditions as of 03:00 AM PDT Monday, September 17, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;33;Calm;0;43%

Arcata;Clear;51;NNE;2;99%

Auburn;Clear;57;E;7;50%

Avalon;Clear;69;Calm;0;21%

Bakersfield;Clear;65;NNE;5;44%

Beale AFB;Clear;56;ESE;4;67%

Big Bear City;Clear;46;Calm;0;57%

Bishop;Clear;46;NNW;6;40%

Blue Canyon;Clear;56;ESE;3;40%

Blythe;Clear;83;WSW;8;28%

Burbank;Clear;66;Calm;0;48%

Camarillo;Clear;58;Calm;0;69%

Camp Pendleton;Cloudy;66;ENE;6;93%

Campo;Clear;58;NE;7;59%

Carlsbad;Cloudy;66;NE;3;83%

Chico;Clear;59;Calm;0;41%

China Lake;Clear;71;SW;10;17%

Chino;Clear;65;ESE;4;58%

Concord;Clear;60;S;14;74%

Corona;Clear;57;Calm;0;86%

Crescent City;Partly cloudy;53;ESE;5;100%

Daggett-Barstow;Clear;73;WSW;16;20%

Edwards AFB;Clear;63;WSW;4;48%

El Centro;Clear;86;Calm;0;23%

Eureka;Fog;52;NNE;4;100%

Fairfield;Mostly clear;56;SW;5;82%

Fresno;Clear;64;NW;8;51%

Fullerton;Clear;65;Calm;0;67%

Hanford;Clear;63;NW;10;55%

Hawthorne;Clear;65;Calm;0;75%

Hayward;Mostly clear;59;WNW;5;80%

Imperial;Clear;86;Calm;0;23%

Imperial Beach;Clear;60;Calm;0;89%

Lancaster;Clear;60;WSW;8;27%

Lemoore Nas;Clear;59;NW;8;57%

Lincoln;Clear;52;Calm;0;71%

Livermore;Clear;55;Calm;0;88%

Lompoc;Mostly cloudy;55;W;9;92%

Long Beach;Clear;66;Calm;0;72%

Los Alamitos;Clear;66;Calm;0;72%

Los Angeles;Clear;65;Calm;0;75%

Los Angeles Downtown;Clear;65;Calm;0;75%

Madera;Clear;57;WNW;6;68%

Mammoth;Clear;43;N;4;56%

Marysville;Clear;55;ENE;3;71%

Mather AFB;Clear;55;SE;5;80%

Merced;Clear;60;NW;3;72%

Merced (airport);Clear;60;NW;3;72%

Miramar Mcas;Clear;64;Calm;0;77%

Modesto;Clear;61;N;5;69%

Moffett Nas;Clear;58;Calm;0;77%

Mojave;Clear;61;WSW;7;27%

Montague;Clear;47;ENE;5;65%

Monterey Rabr;Clear;55;Calm;0;83%

Mount Shasta;Clear;38;Calm;0;59%

Napa County;Fog;52;Calm;1;96%

Needles;Clear;93;W;12;19%

North Island;Clear;68;NW;3;79%

Oakland;Mostly cloudy;57;WNW;6;88%

Oceanside;Cloudy;66;NE;3;83%

Ontario;Clear;65;ESE;4;58%

Oroville;Clear;58;ESE;5;60%

Oxnard;Clear;59;NE;5;77%

Palm Springs;Clear;82;Calm;0;30%

Palmdale;Clear;59;SE;5;33%

Paso Robles;Clear;54;Calm;0;77%

Point Mugu;Clear;60;Calm;0;75%

Porterville;Clear;59;ESE;6;64%

Ramona;Clear;57;ESE;3;52%

Redding;Clear;52;Calm;0;48%

Riverside;Clear;66;Calm;0;60%

Riverside March;Clear;64;N;2;66%

Sacramento;Clear;58;SE;5;80%

Sacramento International;Clear;56;SE;9;82%

Salinas;Clear;56;NNW;5;83%

San Bernardino;Clear;67;Calm;0;45%

San Carlos;Mostly clear;57;W;6;87%

San Diego;Clear;68;NW;3;78%

San Diego Brown;Clear;63;E;3;86%

San Diego Montgomery;Clear;67;Calm;0;86%

San Francisco;Partly cloudy;56;WNW;7;84%

San Jose;Clear;57;SW;5;83%

San Luis Obispo;Clear;50;Calm;0;89%

San Nicolas Island;Clear;59;WNW;15;71%

Sandberg;Clear;64;WNW;10;21%

Santa Ana;Clear;65;NW;2;77%

Santa Barbara;Clear;57;Calm;0;83%

Santa Maria;Partly cloudy;52;S;6;92%

Santa Monica;Clear;64;N;3;72%

Santa Rosa;Clear;50;Calm;0;92%

Santa Ynez;Fog;50;WSW;3;100%

Santee;Clear;64;WNW;3;77%

South Lake Tahoe;Clear;37;Calm;0;70%

Stockton;Clear;58;N;6;74%

Thermal;Clear;82;NE;3;28%

Truckee-Tahoe;Clear;32;Calm;0;80%

Twentynine Palms;Clear;75;WSW;6;27%

Ukiah;Clear;53;Calm;0;73%

Vacaville;Clear;55;WSW;3;80%

Van Nuys;Clear;64;Calm;0;51%

Vandenberg AFB;Partly cloudy;53;E;5;97%

Victorville;Clear;64;W;4;51%

Visalia;Clear;59;WNW;5;66%

Watsonville;Clear;52;NW;7;92%

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