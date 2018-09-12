CA Current Conditions as of 05:00 AM PDT Wednesday, September 12, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Mostly cloudy;43;Calm;1;62%

Arcata;Partly cloudy;51;Calm;1;100%

Auburn;Clear;59;SE;7;51%

Avalon;Mostly cloudy;62;SSE;6;93%

Bakersfield;Clear;69;Calm;0;37%

Beale AFB;Partly cloudy;60;SSE;9;59%

Big Bear City;Clear;39;Calm;0;60%

Bishop;Clear;66;NW;10;19%

Blue Canyon;Mostly clear;53;S;9;29%

Blythe;Clear;76;NW;6;27%

Burbank;Cloudy;68;SE;5;84%

Camarillo;Mostly cloudy;67;Calm;0;78%

Camp Pendleton;Cloudy;68;N;6;72%

Campo;Clear;48;ENE;7;49%

Carlsbad;Cloudy;67;NE;3;72%

Chico;Clear;63;SSE;6;46%

China Lake;Clear;78;WSW;20;15%

Chino;Mostly cloudy;62;N;4;87%

Concord;Clear;63;WSW;7;49%

Corona;Mostly clear;55;Calm;0;100%

Crescent City;Mostly clear;50;Calm;0;100%

Daggett-Barstow;Clear;79;W;20;19%

Edwards AFB;Clear;69;SW;12;28%

El Centro;Clear;77;NW;3;15%

Eureka;Mostly clear;52;WNW;1;100%

Fairfield;Clear;58;SW;21;60%

Fresno;Clear;68;NW;12;31%

Fullerton;Cloudy;67;SSE;3;72%

Hanford;Clear;71;NNW;15;24%

Hawthorne;Cloudy;68;E;6;78%

Hayward;Clear;59;S;5;74%

Imperial;Clear;77;NW;3;15%

Imperial Beach;Cloudy;68;Calm;0;75%

Lancaster;Clear;69;WSW;16;38%

Lemoore Nas;Clear;62;NW;13;39%

Lincoln;Mostly clear;61;SSE;9;54%

Livermore;Clear;54;W;8;80%

Lompoc;Cloudy;54;E;3;92%

Long Beach;Clear;67;SE;6;78%

Los Alamitos;Mostly clear;67;SE;6;78%

Los Angeles;Cloudy;68;SE;5;75%

Los Angeles Downtown;Cloudy;68;SE;5;75%

Madera;Clear;63;WNW;8;44%

Mammoth;Clear;41;NNE;7;72%

Marysville;Mostly clear;57;SSE;7;71%

Mather AFB;Clear;55;SE;10;71%

Merced;Clear;59;W;5;57%

Merced (airport);Clear;59;W;5;57%

Miramar Mcas;Cloudy;69;S;6;67%

Modesto;Clear;66;NNW;7;36%

Moffett Nas;Clear;58;Calm;0;74%

Mojave;Clear;73;SW;13;25%

Montague;Clear;49;Calm;0;63%

Monterey Rabr;Clear;55;Calm;0;83%

Mount Shasta;Clear;48;N;5;65%

Napa County;Clear;52;W;9;79%

Needles;Clear;87;WSW;10;12%

North Island;Cloudy;67;SSE;7;78%

Oakland;Clear;56;NW;7;77%

Oceanside;Cloudy;67;NE;3;72%

Ontario;Mostly cloudy;62;N;4;87%

Oroville;Clear;61;SSE;11;62%

Oxnard;Cloudy;67;ESE;3;84%

Palm Springs;Clear;76;SW;3;29%

Palmdale;Clear;71;SW;12;32%

Paso Robles;Clear;55;NW;7;71%

Point Mugu;Mostly cloudy;67;ENE;6;77%

Porterville;Clear;62;SSE;3;57%

Ramona;Mostly cloudy;60;Calm;0;89%

Redding;Clear;65;NW;10;42%

Riverside;Mostly clear;63;Calm;0;90%

Riverside March;Mostly clear;64;NE;4;77%

Sacramento;Mostly clear;59;SE;8;61%

Sacramento International;Partly cloudy;59;SE;8;61%

Salinas;Clear;54;N;7;86%

San Bernardino;Clear;65;N;2;76%

San Carlos;Clear;58;W;13;71%

San Diego;Cloudy;67;SSE;7;78%

San Diego Brown;Cloudy;64;Calm;0;87%

San Diego Montgomery;Cloudy;67;Calm;0;75%

San Francisco;Clear;56;NW;10;75%

San Jose;Clear;58;N;4;71%

San Luis Obispo;Clear;52;ESE;3;86%

San Nicolas Island;Mostly cloudy;61;Calm;0;85%

Sandberg;Clear;66;NNW;15;29%

Santa Ana;Mostly cloudy;66;ESE;4;77%

Santa Barbara;Mostly cloudy;59;ESE;2;93%

Santa Maria;Clear;55;S;7;92%

Santa Monica;Cloudy;71;Calm;0;77%

Santa Rosa;Clear;54;WNW;7;74%

Santa Ynez;Fog;53;Calm;1;98%

Santee;Cloudy;66;W;3;75%

South Lake Tahoe;Clear;54;S;15;24%

Stockton;Clear;62;W;14;55%

Thermal;Clear;69;NW;3;60%

Truckee-Tahoe;Clear;50;N;12;29%

Twentynine Palms;Clear;72;WSW;6;34%

Ukiah;Clear;52;SSE;6;68%

Vacaville;Mostly clear;61;SW;6;44%

Van Nuys;Cloudy;68;NE;4;83%

Vandenberg AFB;Cloudy;54;S;4;98%

Victorville;Clear;63;SW;8;59%

Visalia;Clear;66;NNW;7;38%

Watsonville;Clear;51;NNW;4;90%

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